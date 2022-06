Ahora podés ganar hasta u$s3.000 "caminando": estos son los juegos 4.0 que te pagan por moverte

Se trata de una nueva forma de jugar, entrenar, completar desafíos saludables y ganar dinero mientras se está inmerso en el universo cripto

Las criptomonedas dieron lugar a una nueva categoría de videojuegos: los play to earn (jugá para ganar), que en lugar de "juntar puntos" permiten acumular divisas digitales.

La propuesta, popularizada por Axe Infinity, utilizada por familias en Argentina para obtener un ingreso en dólares, no deja de crecer. Según datos de la consultora Newzoo provistos a iProUP, el año pasado facturó u$s175.800 millones el año pasado y pasará la barrera de los u$s200.000 millones en 2023.

Pero ahora surge una nueva modalidad, conocida como move to earn (moverse para ganar), que combina no sólo los juegos y las criptomonedas, sino también el fitness.

¿Qué son los juegos move to earn y cómo funcionan?

y graMientras los juegos play to earn (P2E) brindan un rédito económico a partir de habilidades y tiempo invertido, las plataformas move to earn premian a los que realizan ciertas actividades "físicas", como caminar, trotar o correr en el "mundo real". Para ello, combinan:

GPS: con información satelital rastrean el desplazamiento del jugador para otorgarles los beneficios

Tokens no fungibles: al igual que en el play to earn, los personajes con los que se participan son NFT

Blockchain: todo el funcionamiento del juego y gestión de fondos se realiza a través de la cadena de bloques

GameFi: acrónimo de juegos y finanzas, es el paradigma de los nuevos juegos que recompensan a los usuarios

Ahora bien, ¿cómo funcionan los títulos move to earn?. Existen varias formas, según la propuesta de cada plataforma:

Juegos de rol: en los que el usuario se mete en la piel del personaje

Ejercicios físicos: al mover el avatar de la realidad virtual se generan

Desafíos: se puede desafiar a un oponente en la vida real, pero en el terreno virtual

Es tal el potencial de esta industria que incluso OliveX, la compañía de entrenamiento físico detrás del juego The Dustland, adquirió un terreno en The Sandbox, uno de los principales metaversos cripto, el año pasado para abrir su gimnasio 4.0.

La firma utiliza otro concepto de las monedas digitales: así como Bitcoin recompensa a los mineros en base a Proof of Work (Prueba de Trabajo, es decir, el procesamiento que ofrecen a la red), The Dustland premia a los jugadores en base a la Proof of Workout (Prueba de Entrenamiento).

¿Cuál es el principal juego move to earn que pagan por ejercitarse?

Martin Furst, CEO de Fanstactic, revela a iProUP que uno de los mejores juegos del universo M2E es Stepn, que es el que más capitalización de mercado posee en la actualidad.

Se trata de una aplicación de salud y fitness que es free-to-play, es decir, no hace falta invertir para usar su versión "básica". Sin embargo, para ganar tokens en sus actividades de fitness, el usuario necesita comprar un entrenador en NFT.

Cada uno de estos "personal trainers cripto" se negocia, en promedio, por 9 SOL (Solana), que equivalen a u$s350. Además, pueden ser mejorados y vienen en diferentes tipos, calidades y modelos.

¿Cómo se utilizan los juegos move to earn?

Stepn permite que, siguiendo las órdenes de los entrenadores en NFT, los usuarios obtengan recompensas por sus carreras, caminatas y otras actividades físicas.

Según los desarrolladores, el proyecto pretende inspirar a millones de personas para que lleven un estilo de vida más saludable, conectarlas con Web3 y luchar contra el cambio climático.

Para ello el juego ofrece varias funciones de gamificación en la app, saber: subida de nivel de los entrenadores, acuñación de nuevos coaches, cajas misteriosas (con premios), personalización de NFT e interacciones sociales.

"Hay otros que lo siguen, pero no tan de cerca. Este fenómeno es parecido a lo que pasa con los marketplace de NFT. Hay varios interesantes, pero el volumen y la capitalización de Opensea es bastante mayor al resto", detalla Furts.

¿Qué otros juegos move to earn hay en el mercado?

Otro de los juegos que destacan los expertos es MetaGym, el primero que permite hacer ejercicio en el metaverso. Al ingresar, el usuario cuenta con un avatar en NFT, denominado MetaGym Buddie, en el que pueden medirse las pulsaciones cardíacas, el rito de respiración y llevar un registro de los marcadores vitales.

La manera de ganar criptomonedas es ir completando los diferentes desafíos, tanto respiratorios, como de rutina de running y ejercicios de resistencia.

Dotmoovs es otra alternativa que posibilita ganar tokens $MOOV completando entrenamientos, gracias a su función de Realidad Aumentada, en la que combina el espacio virtual con el real.

Se puede, incluso, completar entrenamientos en ubicaciones del mundo real y lograr recompensas. Los puntos ganados permiten comprar elementos del juego (avatares o actualizaciones).

Además, está la opción de usarlos para participar en concursos y tablas de clasificación para ganar premios.

Otro juego popular es Calo, que ofrece la posibilidad de tener zapatillas NFT. Por cada minuto que se hace ejercicio se ganan tokens $CALO, que posibilitan la compra de equipo de fitness, programas de entrenamiento y planes de nutrición en el marketplace de la plataforma, o bien canjearlos por otras criptomonedas.

Los amantes de los animales pueden jugar a Genopets, en el que se pueden ganar tokens $GENE por criar a una mascota virtual, la cual evoluciona según el compromiso con su cuidado.

También se ganan puntos por "pasearla", venderla o intercambiar intercambiar los NFT a otros jugadores.

¿Cuánto se puede ganar con los juegos move 2 earn?

Furst destaca que "se gana realmente bastante dinero diariamente si realmente te movés con la app y le dedicás tiempo. Es parecido a los play to earn, que ofrecían mayores recompensas al principio y luego se equilibró el mercado".

"Me imagino que va por ese camino. Se pueden llegar a ganar u$s3.000 por día. La gran diferencia es que es posible ganar dinero haciendo running y otros deportes", resalta.

Según el experto, "tiene consecuencias muy interesantes en el entorno, ya que no solo consumís y quemás calorías, sino que además mide la huella de carbono, consumo y ahorro de energía, generando un beneficio para la sociedad".

¿Cómo arrancar en los juegos Move to Earn?

Al igual que en los títulos P2E, en los M2E hay que tener una billetera sin custodia (como Metamask, por ejemplo) y depositar cierta cantidad de ethers (depende de cada juego) que se pueden conseguir en los exchanges argentinos. Luego, habrá que conectar esa wallet a la app de algunos de estos juegos para adquirir los NFT que permitirán competir.

La artista digital conocida como "Fira" comenta a iProUP que los juegos play to earn representan una de las formas más creativas de traer la utilidad de los NFT a la vida real.

"Siempre estoy hablando de ellos y me encanta todo lo que está pasando", comenta la artista. Remarca que para empezar en Stepn "no es obligatorio hacer una inversión, pero sí es importante tener un código de invitación para poder entrar a la app".

Además, destaca que Stepn es el juego que tiene "mejor economía, ya que están llevando la utilidad de los NFT al siguiente nivel. Además, masifica su uso de una forma sencilla para el público".

La artista señala que hay proyectos que se le debe seguir la pista como Genopets y Dotmoovs, aunque considera que aún están en desarrollo.

Nahuel Burbach, Community Lead de Pool Together para Latinoamérica, señala a iProUP que "la idea de move to earn es atrapante. La complejidad radica en lograr un modelo que sea sostenible en el tiempo".

"Básicamente, los incentivos que ofrezcan puedan mantener su valor o atractivo a medida que se suman más participantes. Sin duda, tener una motivación extra a la hora de hacer ejercicio resulta muy interesante", afirma. En efecto, si estos juegos pueden mantener su vigencia también la cotización de los tokens que reparten.

Así, el mundo cripto sigue revolucionando la escena de los juegos promoviendo que el usuario, además, cuide su salud y gane dinero por ello. Otra cuestión impensada hace unos años que la economía digital hace realidad.