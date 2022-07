El Banco Central le "pisa la cola" a los bancos: la medida que les hace perder un negocio millonario

La autoridad monetaria prohibió la operatoria a las entidades días después de que varias la lanzaran. También les bloqueó una oportunidad de oro

Argentina está en el top-10 de países con mayor adopción de monedas digitales y, según datos provistos por Chainalysis a iProUP, los ahorristas tienen en el "colchón" unos u$s68.800 millones en criptomonedas.

Este "nuevo dinero" no está disponible para bancos locales, que fueron añadiendo tecnología como un nuevo canal de contacto con el consumidor para realizar pagos, transferencias, inversiones y otros servicios a través del celular o la computadora.

En efecto, el propio Banco Central salió a impedir a que el Galicia y Brubank avanzaran con su servicio de compraventa de divisas virtuales a los pocos días de habilitar la función. Y frustró los nuevos proyectos de otras entidades.

¿Los bancos podrán aprovechar las ventajas de las criptomonedas?

Matías Bari, cofundador de Satoshi Tango, asegura a iProUP que "sin dudas, los bancos terminarán entrando al negocio, por lo que estamos trabajando en una unidad específica. Para ello, se les proveerá toda la infraestructura para que incluyan esta clase de activos en sus servicios y sus usuarios puedan operar desde el homebanking".

Por el lado de los exchanges, están ampliando sus horizontes. Primero, con el lanzamiento de tarjetas prepagas para abonar con criptoactivos en los comercios y ofreciéndo reintegros en consumos, como el caso de BuenBit, Belo y Lemon. SatoshiTango también trabaja en su propia tarjeta.

En segundo término, permitiendo que los usuarios inviertan en instrumentos regulados. Así, avanzan en la compraventa de CEDEAR, bonos, dólar MEP y otras herramientas bursátiles, con el fin de ofrecer más alternativas en moneda dura.

Si bien los bancos están vedados de usar criptomonedas, las fintech no. Por eso, el ecosistema local aguarda que Mercado Pago, que acaba de lanzar la compraventa de estas divisas en Brasil a través de una alianza con Paxos, haga lo propio en su tierra natal.

Se trata de una estrategia que "copió" de uno de sus principales inversores: PayPal. Pero le añadió un extra: además de la compraventa de Bitcoin, Ether y otras divisas, probará con la propia, que se llamaría Melicoin.

Los argentinos tienen u$s68.000 millones en criptomonedas según Chainalysis

¿Los exchanges y fintech se convertirían así en un banco híbrido? A Bari no le disgusta esta terminología, pero aclara que no "podrían considerarse un banco, pues por ley no pueden prestar el dinero de los depositantes, pero si un 'home financiero' en el que los usuarios pueden manejar todo desde un solo lugar".

¿Cuál es la oportunidad cripto "perdida" de los bancos?

Si bien el mercado de criptomonedas es relativamente nuevo, la realidad es que tiene un gran futuro y cada vez mayor aceptación dentro del público joven. No se trata de un dato menor: este sector será el que los bancos de todo el país deberán atraer como parte importante de su cartera de clientes en los próximos años.

Si bien las opciones tradicionales, como dólar y plazo fijo, son las preferidas de generaciones de mayor edad, no gozan de tanta popularidad entre quienes aún no ingresaron al mercado laboral.

Además, Internet hizo lo que hace algunos años era impensado: que más gente participe activamente del mercado bursátil, con la compraventa de acciones o bonos, que hoy se resuelve con algunos clics y costos de ingreso más bajos.

Por otro lado, las plataformas de criptomonedas están haciendo el recorrido contrario: están "tokenizando" instrumentos de inversión y commodities, como acciones, monedas fiat, metales (oro y plata) y un amplio etcétera. Así, los representan digitalmente para dividirlo en cuantas partes deseen y que sus clientes puedan comprar fracciones y recibir ganancias proporcionales.

En la vereda del enfrente, el desfasaje que muestran las entidades tradicionales respecto a las nuevas finanzas digitales les está jugando en contra. De hecho, Visa y Mastercard tomaron nota y se meten cada vez en el mercado de las divisas virtuales.

"Los bancos están perdiendo negocios: desconocer el interés de los consumidores e inversores en las criptomonedas es un error que están pagando con una constante migración hacia las billeteras digitales", señalan a iProUP desde Action Point. Y agregan que "si bien hubo un intento reciente, la demora para convertirse en Crypto-friendly hace que su clientela se reduzca todos los días".

Gastón Gil, director de desarrollo de negocios de Acción Point, remarca a iProUP: "El 60% de los argentinos usaría su banco para invertir en criptodivisas si se le diera la oportunidad". Además, el experto afirma que una muestra son los gigantes tecnológicos, como Facebook, Apple, Google y Amazon que están explorando este mercado.

"Los bancos tradicionales se mantienen al margen considerando el riesgo que puede significar la incorporación de estas monedas, como la volatilidad o el uso para actos delictivos, pero no aprovechan la confianza que ya genera en sus usuarios para obtener diversos beneficios", señala el ejecutivo.

Remarca que pueden ofrecer un servicio a sus clientes de manera directa y transparente o desplegar una nueva unidad de negocios que genere ingresos alrededor de las criptodivisas. "Los bancos podrían lograr un diferencial sobre sus rivales que aún no operan con divisas virtuales y evitar que sus clientes se pasen a los nuevos jugadores que acechan su negocio", afirma Gil.

Para lograrlo, "una simple integración de una solución de backend sería suficiente para que permitan que operen con estas divisas, y por lo tanto puedan comprar, vender, enviar, recibir y almacenar".

En efecto, esa fue la solución que Galicia y Brubank implementaron y fue dada de baja por el Banco Central. Además, provocó que Reba (que ofrece cuentas CBU al tener una licencia de financiera) dejara en standby una prestación similar en alianza con Ripio.

¿Por qué el Banco Central prohibió las cripto al Galicia?

Si bien sería un gran negocio para las entidades, para los bancos centrales (incluyendo el argentino) las monedas digitales significan un riesgo. De hecho, el acuerdo del Ejecutivo con el FMI estipula que el Gobierno no deberá promocionar estos activos.

"Es la visión del BCRA, no del Fondo Monetario", aclaran a iProUP de manera tajante desde Reconquista 250. Por lo pronto, un empresario reconocido del ecosistema cripto tildó de "desprolija" a la prohibición.

"No se puede creer que el Banco Central haya salido a cortarle las alas a dos días del anuncio. Un banco de la talla del Galicia no toma una iniciativa de este tipo si primero no lo consulta con el Central. Me pareció un papelón", señala.

Un emprendedor muy escuchado en este sector ofrece a iProUP otra lectura, relacionada con el whitepaper de Bitcoin, una suerte de declaración de intenciones firmada por el enigmático Satoshi Nakamoto que dio origen a la criptomoneda.

"Satoshi propone a Bitcoin como un sistema de efectivo electrónico peer to peer (persona a persona). Y todo banquero central se opone al efectivo por definición, más aún si se maneja entre usuarios", señala el directivo. En este punto, plantea: "¿Cómo va a estar a favor un gobierno de un tipo de dinero que no puede controlar?".

Para ofrecer el servicio, el Galicia había contratado a Lirium, creada por varios argentinos que trabajaron en Xapo, el banco de monedas digitales de Wenceslao Casares, uno de los cofundadores de Patagon. La firma posee licencia en Liechtenstein, uno de los países con mejor legislación, pensada para permitir el desarrollo de negocios en cualquier país donde las cripto no estén reguladas.

"Así como un banco ofrece seguros a través de un tercero, sin tener que estar registrado en la Superintendencia de Seguros, podría brindar la prestación de criptomonedas. Así, el proveedor es quien 'absorbe' la marca regulatoria", ejemplifican desde un exchange.

No sólo eso: como la empresa es del exterior y se rige por leyes extranjeras, no tienen jurisdicción ni el BCRA ni la AFIP, los brazos armados del Gobierno para controlar las criptomonedas. "Es una suerte de 'caja negra': los organismos sabrán cuántos pesos o dólares entran y salen, pero no si compraste Bitcoin, Ethereum o Solana. O si las pusiste a rendir", completa el ejecutivo.

De hecho, la presión del BCRA fue uno de los detonantes para que el Itaú anunciara recientemente que retira su inversión de la billetera multibanco ank, que tenía en sus planes lanzar este mismo servicio a través de Lirium.

Así, la "solución más a mano" de los bancos para sumarse a un negocio millonario hoy es, paradójicamente, frenada por el propio BCRA. Y, además, también hace que las nuevas generaciones miren con mayor confianza a las financieras digitales.