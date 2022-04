La pregunta del millón: ¿si el Bitcoin baja, los argentinos dejan de comprar o crece la apertura de cuentas?

La apertura de cuentas en los exchanges locales mantiene el ritmo alcista y alcanza, en algunos casos, un avance de 100% mensual. Expertos explican por qué

La popularidad de Bitcoin (BTC) y las criptomonedas continúa en alza en todo el planeta. Argentina, ante el alto nivel de inflación y las trabas cambiarias, lejos está de ser la excepción. A diferencia de lo que podría suponerse, la adopción de los criptoactivos en el país se encuentra entre las más altas de la región y el mundo.

¿Los motivos? La fuerte suba del precio de Bitcoin en 2021 y la imposibilidad o los límites de buena parte de los ahorristas locales de comprar dólares para resguardar y proteger sus ahorros.

En diálogo con iProUP, representantes de diferentes exchanges explican cómo marcha la apertura de nuevas cuentas y detallan cómo influye en este crecimiento la caída del precio de BTC desde su récord.

¿Cuántas cuentas para operar con criptomonedas hay en Argentina?

El 7 de noviembre, BTC rozó los u$s67.600. A partir de entonces, inició un rally bajista que alcanzó su menor nivel el 24 de enero, cuando cotizó a u$s33.500. En diciembre, existían unas 3,8 millones de cuentas de criptomonedas en los exchanges creadas por argentinos. Pese al retroceso del valor de Bitcoin, que suele empujar al resto de los criptoactivos, la cantidad de aperturas sigue en alza.

"Pese a que hay algunos datos repetidos entre algunos exchanges, hoy existen en Argentina entre 4 millones y 5 millones de cuentas abiertas", afirman a iProUP referentes de la industria cripto local.

¿Cuál es el avance de creación de nuevas cuentas de criptomonedas en Argentina?

"La verdad es que se crean todo el tiempo, estamos muy contentos", confía a iProUP Matias Bari, CEO y cofundador de SatoshiTango. Añade que "no es el ritmo de apertura de los momentos de FOMO (Fear Of Missing Out o 'Miedo de Quedarse Afuera')" que se palpa cuando existen grandes subas o una pronunciada tendencia alcista.

Los expertos aseguran que la apertura de cuentas cripto sigue en alza en Argentina

"Los periodos de fines de 2017 y 2020 y principios de 2021, en los que todo el mundo cripto siente la euforia que genera y el precio refleja eso. Por eso, son dos momentos en distinta épocas de un All Time High (máximo histórico), pero estamos observando un movimiento muy bueno de creación de cuentas en el sitio", añade.

Según el ejecutivo, "la gente opera mucho. Obviamente, siempre queremos que lo hagan más, pero la verdad es que estamos bien". Manuel Beaudroit, CEO de Belo, confirma a iProUP que "sigue siendo muy alta la tasa de generación" de nuevas cuentas en la Argentina.

"Estamos creciendo a un ritmo de 100% mensual. Obviamente estamos contentos por cómo viene evolucionando el mercado, por la permeabilidad de la gente para sumarse a este tipo de plataformas y por cómo empiezan a diversificar sus ahorros , que es también un poco el objetivo que tenemos".

Bitcoin y el constante crecimiento en la Argentina

Federico Goldberg, CEO de Tienda Dólar, coincide con Bari en que "todo viene en constante crecimiento, afortunadamente".

"Cada vez más personas se involucran con las cripto y esto es gracias a la facilidad para acceder, simplemente con una transferencia bancaria", precisa. Además, como alternativa de inversión y para escaparle a la inflación, las criptomonedas a nivel general para muchos son una necesidad".

Franco Bianchi, CMO de Lemon Cash, se suma a la charla con iProUP y remarca que en las últimas semanas "vimos un incremento en la cantidad de cuentas creadas. El crecimiento de la industria en la Argentina a nivel general es notable".

"Teniendo en consideración la rápida adopción del mercado cripto en la economía de las personas, que cada vez más se animan a comprar y operar, podemos hablar de un crecimiento exponencial en cantidad de usuarios y también en volumen de operaciones en los últimos 12 meses", revela el ejecutivo.

¿Qué debe pasar para que el crecimiento de las criptomonedas sea aún mayor?

Julián Colombo, Head Of Public Policy del unicornio cripto Bitso, revela a iProUP que "las operaciones en Argentina vienen creciendo a un ritmo exponencial desde hace ya dos años".

En línea con el CEO de Tienda Dólar, Colombo resalta que los criptoactivos ofrecen diferentes herramientas a los usuarios que aún no son conocidas por todos los interesados.

"En la medida en que se sepa más sobre las posibilidades y beneficios de operar con cripto, estoy seguro de que la tasa de crecimiento será aún mayor", destaca.

La caída de Bitcoin tras el récord: ¿fue realmente una piedra en el camino?

Bari remarca que "el descenso de precio también genera movimiento, porque algunas personas liquidan y otras hacen trading y operan para hacer una diferencia. Por lo tanto, el movimiento de precio siempre genera volumen".

"En realidad, estrictamente hablando por el movimiento de precios, muchas veces se genera por el volumen. Lo que pasa es que Argentina no es market maker (creador de mercado) a nivel mundial. Es decir, la cotización no la mueve el país", apunta.

En este sentido, el CEO de SatoshiTango asegura que "al BTC lo mueven otras naciones y la Argentina reacciona a ese movimiento". No obstante, admite que "es verdad que los precios al alza generan sensación de bienestar, lo que hace que la gente entre más tranquila. De hecho, muchos compran cuando sube porque le da más confianza, porque creen que va a seguir subiendo", agrega.

"Es bastante contraintuitivo. No compran cuando está barato sino cuando ven que va para arriba porque les produce optimismo. Piensan que ese proceso se va a prolongar", completa Bari.

Las tarjetas cripto son un gran acelerador: permiten recuperar parte de las compras en monedas digitales

¿Por qué no baja el interés de los argentinos en las criptomonedas a la par de los precios? Desde Bitso desestiman que el retroceso de la cotización haya movido la aguja en la apertura de nuevas cuentas en los exchanges locales.

"No influyó. En primera instancia porque en Argentina hay preferencia generalizada de los usuarios por stablecoins antes que por monedas fluctuantes", sostiene Colombo, en alusión a los criptoactivos cuyo precio está atado al dólar , como USDT o DAI .

Por este motivo, continúa Colombo, "las variaciones del Bitcoin no han influido para nada. Dicho de otra manera: el valor máximo del año pasado ayudó a hacerlo aún más conocido y aceleró la tasa de apertura de cuentas, pero su baja no generó el efecto inverso", completa.

¿Qué estrategia deben seguir los argentinos que apuestan por las criptomonedas?

Beaudroit asegura que "los movimientos bruscos de precios siempre impactan sobre los movimientos de cuentas, tanto para subidas como para bajadas".

"Esto pasa porque la gente, básicamente, busca oportunidades. Está viendo cómo aprovechar estos movimientos. Así que el precio de Bitcoin siempre en el volumen de operaciones", resalta.

Por su parte, Goldberg reitera que "tanto las subas como las bajas generan movimiento y, sobre todo, ruido. En algunos casos las caídas producen muchas ventas de quienes no desean holdear (mantener la inversión) y esperar, y hay otros que lo ven como oportunidad de entrada", completa.

Bianchi considera que "si bien el incremento de cuentas es claro, no podemos asegurar que sea debido exclusivamente al descenso de Bitcoin, sino a un aumento en la masividad y adopción".

"Argentina es un país con una adopción muy importante y es probable que los movimientos de precio hagan que más personas se vean atraídas para adquirir. Pero plataformas como Lemon en las que podés comprár cripto por $100 no necesariamente tienen que impactar y algunos inversores aprovechan los cambios de precio para generar ganancias", concluye.