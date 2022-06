No pagás expensas, ahorrás en luz y minás Bitcoin: cómo será el primer "cripto edificio" de la Argentina

El nuevo edificio contará con minería de criptomonedas, arte NFT y otras novedades tecnológicas para bajar los costos de mantenimiento y aumentar seguridad

Pagar las expensas suele un verdadero dolor de cabeza para el bolsillo de quienes viven en la Ciudad de Buenos Aires, donde los altos valores pueden llegar incluso a más de la mitad del precio del alquiler.

En ese marco nace Pampa 2.0, la nueva generación de desarrollos inmobiliarios que, además de varias soluciones tecnológicas, tendrá una novedad: será un cripto edificio.

¿Qué significa? Que será un desarrollo inmobiliario residencial único en el mundo en el que sus propietarios no pagarán expensas gracias a una granja de minería Bitcoin.

"Lo que hicimos acá es generar una instalación de criptomeria que genera un ingreso para el edificio que será igual a las expensas totales. Quizás estemos presenciando un momento histórico en el que el real estate nunca más vuelva a pagar una expensa y no lo sabemos", señala a iProUP Damián Lopo, socio fundador de la desarrolladora Newlink Capital.

Y añade: "Ese realmente es nuestro sueño y nuestra mayor ambición. Si logramos que en el mundo la gente deje de pagar expensas esto será un éxito muy grande".

Damián Lopo, CEO de Newlink Capital

Next Pampa eligió la minería de Bitcoin porque, asegura Lopo, "es de más largo plazo, no cambia el protocolo y será la misma hasta el final de los tiempos. Cuando esté terminando, se va a tomar el valor histórico del Bitcoin de los últimos doce meses y vamos a poner una cantidad de máquinas que a ese valor medio cubran todos los gastos del edificio".

"Si el Bitcoin sube, los propietarios no solo van a cubrir tus expensas sino que recibirán un dinero extra todos los meses. Si sos dueño del 10% de los metros, el 10% del excedente de la minería te va a tocar en una tarjeta para que vos gastes", anticipa Lopo.

Pero, ¿qué pasa si no todo marcha como se espera con el Bitcoin?: "Si llega a bajar o, siendo más extremos, desaparece o se declara ilegal, lo que sucederá es que vas a tener que pagar expensas como en cualquier lado pero una -y esto lo tengo medido en los otros dos edificios Next- que es 60% más barata que cualquier edificio con todos estos atributos", confirma.

La reducción del costo del mantenimiento del edificio se debe a algunos factores clave: "Tenemos iluminación LED, paneles solares, portero virtual, termotanque solar, etc. Muchas de las personas que invierten con nosotros lo hacen primero por el ladrillo porque es lo más seguro, pero también escucha de la criptominería y le gustaría tener una fichita pero no sabe ni por dónde empezar. Entonces acá vos estás invirtiendo en Real Estate, en criptominería y en NFT, todo por comprarte un departamento", detalla.

El emprendimiento contará con un sistema de bicis compartidas y cargador de auto eléctrico

Mientras tanto, Next Pampa ya mira el sistema de inmersión cooling para el equpamiento. Así lo explica Lopo: "Consiste en sumergir la máquina entera generadora de Bitcoin que no transmite la electricidad y así no se tienen que encender los coolers y no calienta. A mi en lo personal me gustaría ponerlo en el lobby de entrada y que veas unas peceras con luz azul, burbujas y las máquinas minando Bitcoin".

Respecto a los gastos en energía, el emprendedor señala que "cuando hablás de granja de minería. la primera alerta que se despliega es consumo. Eso es verdad pero porque son diez mil máquinas trabajando 24 horas".

"En nuestro edificio, en cambio, si fuera hoy que lo tuviésemos que poner, habría que colocar aproximadamente entre siete y diez máquinas a trabajar para cubrir todo el mantenimiento del edificio. Cada una de ellas consume como un aire acondicionado: 3.000 watts. Esto no es una granja industrial, esto es una pequeña granjita que tiene como objeto cubrir los gastos del edificio", completa.

Además del trabajo de criptominería, Next Pampa trabaja sobre cuatro ejes rectores que rigen la línea de edificios: arte, tecnología, sustentabilidad y diseño.

"Lo que queremos hacer es demostrarle a la clase media y media alta que pueden tener un producto muy bueno a muy buen precio", asegura.

En el pilar del arte, en todos los edificios anteriores se venía contratando a algún artista de renombre, pero en este se busca dar un paso más.

¿Qué otras tecnologías tendrá el edificio cripto y cuánto costará un departamento?

"Ahora entramos en lo que es NFT y arte digital. Vos en Next Pampa 2.0 vas a encontrar una pantalla gigante de alta definición en el lobby con arte en movimiento y si vos tenés una unidad sos dueño. Tenemos una empresa que, Finisterre Arte, que hace la curaduría, cambiando las obras de arte, comprando y vendiendo, con lo cual el consorcio gana dinero con la venta de NFT y vos ganás dinero solamente por ser dueno".

En el pilar de la tecnología, en tanto, el edificio incorpora novedades vinculadas a la seguridad. "Por ejemplo tenemos un botón de pánico para entraderas. Cuando vos vas llegando a tu casa presionas un botón y si a los tantos minutos no lo volvés a presionar se disparan distintos tipos de alarmas graduales para ver en qué situación estás", detalla.

El edificio contará con arte digital qeu cambiará según la estación del año

En las cerraduras, además, se colocaron cerraduras biometricas con wi-fi y reconocimiento facial y de palma de mano con sensores automáticos.

El edificio contará con 9 pisos, 32 departamentos de entre 2 y 4 ambientes y 26 cocheras distribuidas en dos subsuelos.

Actualmente se encuentra en etapa de preventa con un precio promedio "desde el pozo" de u$s2.500 por metro cuadrado y un ticket de alrededor de 120.000 dólares para las unidades de dos ambientes.

Sobre su calidad, Lopo es contundente: "Este edificio no es para cuando lo inauguremos en 2024; este edificio es para los próximos 50 años".