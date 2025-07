Cada vez más argentinos recurren al crédito para llenar el changuito. En lo que va de 2025, la mora en tarjetas y préstamos personales subió al 3,7%, el nivel más alto de los últimos tres años, según un informe de Politikon basado en datos oficiales del Banco Central.

Es que más allá de lo que dice el Gobierno, los sueldos siguen corriendo detrás de la inflación. En ese contexto, el crédito dejó de ser una herramienta para financiar electrodomésticos o viajes, y hoy el 45% de las compras en supermercados se paga con tarjeta de crédito.

El crédito tomó fuerza a fines de 2024, sobre todo para bienes durables. Pero el salario no acompañó y la tarjeta se transformó en una salida para gastos esenciales, explicó el economista Alejandro Pegoraro en una entrevista radial.

Además, el informe señala que el problema es más grave fuera del sistema bancario tradicional. En fintechs, financieras y billeteras digitales, donde los requisitos son bajos, también lo es la certeza de cobro.

A diferencia de los bancos, que suelen descontar de manera automática desde cuentas sueldo y dependen del efectivo disponible de sus clientes.

"Es una trampa. Muchas familias pagan el mínimo de la tarjeta y acumulan intereses impagables. Los aguinaldos, en vez de ser un ingreso extra, se usan para ponerse al día con deudas viejas", advirtió Pegoraro.

El resultado es una bola de nieve, donde las personas pagan solo el mínimo porque no llegan, acumulan intereses que no pueden afrontar y terminan usando aguinaldos o bonos para cubrir deudas anteriores en lugar de aliviar su economía.

El aumento de la morosidad no solo refleja un problema financiero, también expone una crisis social, donde las familias ya no se endeudan para mejorar su calidad de vida, sino para sobrevivir.

Y, mientras el salario real siga planchado, el uso del crédito como salvavidas será cada vez más riesgoso.

¿Cuándo prescriben las deudas con las tarjetas de crédito?

En Argentina existe la Ley de Tarjetas de Crédito, la cual regula, entre otras cosas, el tiempo que debe pasar para que la obligación de pago prescriba.

Qué dice el Artículo 47 de la Ley de Tarjetas de Crédito sobre la prescripción de la deuda:

La deuda prescribe en un año en el caso de tratarse de una acción ejecutiva.

en el caso de tratarse de una acción ejecutiva. La deuda prescribe en tres años para aquellas acciones ordinarias.

No obstante, una vez que culmina ese período, se debe comprender que la deuda no desaparece, sino que la entidad no podrá iniciar una demanda para cobrarla.

Finalmente, una vez pasado ese plazo, si el deudor decide pagar la deuda de forma voluntaria, ese pago será válido por el acreedor.

¿Cómo evitar la deuda por falta de pago de tarjetas?

Por otro lado, muchos economistas y asesores financieros aconsejan que, para evitar entrar en una deuda, el monto máximo de compras con tarjeta no debería superar el 30% del salario.

Además, siempre se recomienda pagar a tiempo el monto total, y no el pago mínimo, que genera altísimos intereses.

Por último, en el caso de entrar en deuda, la mejor opción es ir al banco para conocer las opciones de pago que ofrece la entidad en esa situación.