Papelón (y algo más): razones ocultas para que el Banco Central prohíba al Galicia ofrecer criptomonedas

La autoridad monetaria instó a los bancos a dejar de operar con criptomonedas luego que el Galicia y Brubank comenzaran a ofrecer el servicio

Lo que parecía la consumación del "romance" entre las criptomonedas y bancos argentinos se convirtió esta semana en el equivalente a un fugaz amor de verano.

Si bien el Galicia y Brubank, dos referentes de la banca tradicional y digital, respectivamente, anunciaron la puesta en marcha de la compraventa de divisas virtuales, la funcionalidad "murió al nacer" tras un fuerte comunicado de la máxima autoridad monetaria.

"Las entidades financieras no podrán realizar ni facilitar a sus clientes operaciones con activos digitales, incluidos los criptoactivos y aquellos cuyos rendimientos se determinen en función de las variaciones que esos registren, que no se encuentren regulados por autoridad nacional y autorizados por el Banco Central", señaló la entidad.

Desde Reconquista 250 fortalecieron así su posición en contra de que estos activos se "integren" al sistema financiero, una visión que es compartida por otros bancos centrales (como el europeo) y los organismos de crédito multilaterales.

¿Por qué el Banco Central prohibió las cripto al Galicia?

El hermetismo del Banco Central coincide con el de los empresarios de la industria cripto, que ven al 2022 como un año bisagra para la consolidación de las criptomonedas en el país.

Un empresario muy reconocido en el ambiente cripto local afirma sorprendido a iProUP : "No se puede creer que el Banco Central haya salido a cortarle las alas a dos días del anuncio. Un banco de la talla del Galicia no toma una iniciativa de este tipo si primero no lo consulta con el Central. Me parece un papelón".

Y añade: "Por lo que sé, hizo todo by the book (siguiendo las reglas) y fue aprobado. Pero después fue bochado por orden de los sindicatos". Esta línea de análisis coincide con la batalla de Sergio Palazzo, líder de la Bancaria, para afiliar a los trabajadores fintech, en especial de Mercado Pago.

Un emprendedor muy escuchado en este sector ofrece a iProUP otra lectura, relacionada con el whitepaper de Bitcoin, una suerte de declaración de intenciones firmada por el enigmático Satoshi Nakamoto que dio origen a la criptomoneda.

"Satoshi propone a Bitcoin como un sistema de efectivo electrónico peer to peer (persona a persona). Y todo banquero central se opone al efectivo por definición, más aún si se maneja entre usuarios", señala el directivo. En este punto, plantea: "¿Cómo va a estar a favor un gobierno de dinero que no puede controlar?".

Efecto dominó

Otra fuente, muy escuchada en el rubro financiero, asegura a iProUP que "no gustó nada la forma por la cual el Galicia iba a ofrecer un negocio cripto y que podría gatillar un efecto dominó".

En efecto, la entidad contrató a Lirium, creada por varios argentinos que trabajaron en Xapo, el banco de monedas digitales de Wenceslao Casares, uno de los cofundadores de Patagon. Lirium posee licencia en Liechtenstein, uno de los países que goza de la mejor legislación en la materia, pensada para permitir el desarrollo de negocios en cualquier país donde las cripto no estén reguladas.

"Así como un banco ofrece seguros a través de un tercero, sin tener que estar registrado en la Superintendencia de Seguros, podría brindar la prestación de criptomonedas. Así, el proveedor es quien 'absorbe' la marca regulatoria", ejemplifican desde un exchange.

No sólo eso: como la empresa es del exterior y se rige por leyes extranjeras, no tienen jurisdicción ni el BCRA ni la AFIP, los brazos armados del Gobierno para controlar las criptomonedas.

El BCRA busca impedir que las cripto se integren al sistema financiero

"Es una suerte de 'caja negra': los organismos sabrán cuántos pesos o dólares entran y salen, pero no si compraste bitcoin, ethereum o solana. O si las pusiste a rendir", completa el ejecutivo.

Otro dato que alarmó al organismo que dirige Miguel Pesce fue la rápida reacción en cadena: tras el anuncio de Galicia, Brubank lanzó el mismo servicio. Pero no iban a ser los únicos.

Según pudo confirmar iProUP, Reba, del Grupo Transatlántica, comenzó las pruebas Friends and Family de su servicio cripto, en tanto que una billetera multibanco ultima detalles para brindar la prestación con el mismo proveedor de Galicia y Brubank.

¿El mayor terror del central?

Sin dudas, 2022 será un año crucial para las cripto en la Argentina, como lo demuestran novedades recientes:

El Gobierno instruyó a la Casa de la Moneda para explorar las ventajas de la tecnología de los criptoactivos, lo que allana el camino para una moneda digital de banco central (CBDC). Un "criptopeso"

para explorar las ventajas de la tecnología de los criptoactivos, lo que allana el camino para una moneda digital de banco central (CBDC). Un "criptopeso" La Comisión Nacional de Valores abrió un hub de innovación y un sandbox (ambiente de pruebas) regulatorio para avanzar en normas sobre instrumentos digitales

y un sandbox (ambiente de pruebas) regulatorio para avanzar en normas sobre instrumentos digitales La AFIP suscribió un acuerdo internacional de intercambio de información cripto para identificar a los argentinos que posean estos activos en el exterior

"Que no te sorprenda que el Gobierno fortalezca el 'censo cripto' este año", analiza un empresario de vasto rodaje en el ambiente consultado por iProUP que suele acertar con sus pronósticos.

En su visión, "el Banco Central y AFIP avanzarán en la identificación de usuarios de criptomonedas con mayor ferocidad que el año pasado. Ya estamos en ese censo. La AFIP está intimando a los exchanges para exigir datos de clientes y empresas, los CUIT y DNI, los montos. Además, tenemos los regímenes de información mensuales", afirma a iProUP el número uno de una casa de cambio digital.

Además, el empresario remarca que el organismo recaudador los "llena de pedidos para, supuestamente, armar un mapa del mundo cripto y, en base a eso, legislar en materia impositiva".

Otro dato que muestra el momento clave del sector es la renovación de autoridades de la comisión directiva de la Cámara Fintech, que incluyó a tres integrantes del vertical. Además de que el presidente de la entidad, Ignacio Plaza, es un claro defensor de estos instrumentos.

La reacción de los exchanges

La iniciativa del Galicia no tuvo demasiadas críticas dentro del ambiente cripto, ya que no lo ven como una competencia directa. "Apunta a un público más tradicional, esquivo y super principiante. Es bueno para nosotros porque ayuda a fomentar la adopción", remarca un empresario del rubro.

Uno de sus colegas afirma que este tipo de servicios que comienzan a ofrecer los bancos "es una especie de corralito cripto: podés comprar, vender y capaz invertir, pero no sacar las monedas a otra billetera, tenés que salir en pesos".

Acompañando la sofisticación del cliente promedio, los exchanges locales comenzaron a ofrecer el retiro a wallets sin custodia (como Metamask, Trust y similares) en redes diferentes a Ethereum, para que las comisiones sean mucho más económicas para, por ejemplo, transferir dólares cripto como USDT o DAI.

Así, el cliente termina haciéndose cargo de "guardar" sus propias monedas, ya que el verdadero negocio de los exchanges reside en las comisiones por compraventa. En tanto, en Diputados aún descansan dos proyectos de ley redactados por el oficialismo y la oposición.

La iniciativa de Juntos por el Cambio, firmada por Ignacio Torres, parece haber quedado atrás, teniendo en cuenta que no renovó su banca y que en las últimas elecciones se consagró como senador por Chubut. Sin embargo, no llegó a tomar estado parlamentario.

En tanto, el texto ingresado por Liliana Schwindt y Marcos Cleri, del Frente de Todos, podría tener mejor suerte, pese a que Schwindt tampoco renovó banca y ahora es subsecretaria de Defensa del Consumidor. Este proyecto planteaba como autoridad de aplicación a la CNV, considerada menos hostil que el BCRA o la AFIP en el ambiente cripto. Este año ingresaría una nueva versión de la iniciativa.

El sector cripto busca que haya una ley que permita trazar reglas claras en la industria

De hecho, el borrador anterior fue muy bien recibido por los empresarios cripto, que esperan cierta regulación, aunque sea mínima, antes que una "laguna legal" que puede ser interpretada a piacere por organismos oficiales.

Además, notan que el gran abanico de grises legales termina confabulando con una actividad en la que la Argentina no sólo es potencia en cantidad de usuarios (top-10 a nivel global), sino principalmente en talento y empresas de clase mundial.