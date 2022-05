Bombazo financiero: las 10 claves para entender el servicio del Banco Galicia para compra y venta de criptomonedas

La movida de la entidad próximamente estará permitirá la compraventa de activos digitales. Respuestas a las principales dudas de los usuarios

El Galicia se convirtió el lunes en el primer banco de la Argentina en ofrecer operatoria con criptomonedas, pese a no contar el país con una regulación específica sobre este tipo de activos. No ha sido el único que comunicó tal posibilidad: Brubank es la primera entidad digital en sumarse a la tendencia y Reba está probando la funcionalidad.

Tanto el Galicia como Brubank utilizan a Lirium, startup comandada por exdirectivos de Xapo y Patagon, que ofrece una modalidad de fintech como servicio para que los bancos no usen criptomonedas en sus balances, "absorbiendo la marca regulatoria".

Además, Lirium tiene licencia de Liechtenstein, uno de los países con la regulación cripto más avanzada del mundo. Sin embargo, hay algunos interrogantes sobre el nuevo servicio que acaba de habilitar el Banco Galicia y al que se sumaron otras entidades.

1. ¿Cómo pueden operar sin una regulación específica?

"Muchas regulaciones lamentables nos han acostumbrado a pensar que sólo se puede hacer lo que está expresamente permitido, pero lo cierto es que la Ley de Entidades Financieras, en su artículo 21, permite a los bancos comerciales hacer todas las operaciones y prestar todos los servicios que no les sean prohibidos por esa misma ley o normas del Banco Central. Y en esto, la ley está totalmente en línea con la Constitución Nacional", señala a iProUP Ricardo Mihura Estrada, abogado especialista en temas cripto y miembro de la Comisión Directiva de la ONG Bitcoin Argentina.

Por su parte, Ismael Lofeudo, abogado especializado en derecho informático y certificado en Compliance, "sería extraño que hagan una alianza así sin consultar al regulador", por lo que sugiere que seguramente el Banco Central dio el visto bueno para lanzar esta funcionalidad.

2. En caso de un reclamo ¿quién es responsable: el banco, el proveedor o ambos?

"Ante el cliente, el primer responsable será el banco. Esa responsabilidad es indelegable. Más allá de ello, según las circunstancias del error, el posible que el cliente pudiera tener también alguna acción contra el proveedor", señala Mihura Estrada.

Según Lofeudo, "frente a los consumidores ambos son responsables: son inoponibles las cláusulas de prórroga de jurisdicción y cualquier renuncia de derechos".

3. ¿AFIP sabrá qué hace el usuario en la plataforma del tercero (Lirium)? ¿y está obligado a reportarlo?

Lofeudo señala que el organismo recaudador "conoce los movimientos de fondos que se realizan en el banco local, pero no lo que ocurre en un exchange del exterior, ya que no tiene competencia".

En el mismo sentido, Mihura Estrada remarca: "La AFIP tendrá toda la información que le reporte el banco. Si el cliente llega, a través de la entidad, a tener una cuenta y operar en la plataforma de un tercero, es posible que la información de operaciones posteriores no sean informadas al fisco, en tanto ese proveedor esté en el extranjero".

"Sin embargo, muy probablemente las obligaciones de informar por parte de los exchanges del exterior se integren en el futuro a los acuerdos de intercambio automático de información entre Estados", alerta el letrado.

4. ¿Cuál es la empresa que provee la operatoria ?

Se trata de Lirium, cuyo CEO –y uno de los cofundadores– es Federico Murrone, también excofundador de Xapo, en la que era gerente de Operaciones (COO) y líder del negocio en Argentina cuando la empresa contaba con su equipo de desarrollo en el barrio porteño de Colegiales.

En el "éxodo" a la nueva startup lo acompañaron los ejecutivos argentinos Martin Kopacz (chief operation officer, COO) y Gabriel Bedecillas (gerente de Tecnología, CTO), y la directiva suiza Yana Afanasieva (gerente de Compliance).

Lirium, proveedor cripto de Galicia y Brubank, ofrece la seguridad al usuario de tener licencia de Liechtenstein

Según indicó Murrone a iProUP, Lirium ofrece a los bancos añadir estos servicios bajo el modelo de "marca blanca" y sin preocuparse por la legislación, ya que la firma está avalada por la regulación en Liechtenstein. Según el directivo, "no está pensada para el mercado interno de un país, sino que, a diferencia de EE.UU., la normativa de Liechtenstein está diseñada para plataformas globales".

"Esa licencia requiere que activos de terceros están separados de los que posea la compañía. Si entra en bancarrota la firma, los usuarios pueden acceder a sus fondos, como ocurre en Argentina cuando quiebra un agente de Bolsa", describe Murrone.

Respecto al modelo de negocio, Murrone confía que ganan "sólo con el spread (diferencia entre puntas compradora y vendedora) y el banco puede agregar el propio. No cobramos nada", confió el ejecutivo.

5. ¿Las comisiones son menores que en un exchange tradicional?

Lirium obtiene las criptomonedas a través de Kraken, Bitstamp, Bitfinex y otras casas de cambio reguladas en Europa, que aseguran la provisión de criptomonedas y operaciones transparentes.

Al acceder a los principales proveedores europeos, la compañía asegura a iProUP que ofrece mejores precios que la mayoría de las empresas locales.

"El precio final al usuario sigue siendo muy competitivo por nuestra tecnología, que permite comprar en los mejores exchanges de Europa", remarca Murrone.

Para ello crearon un potente engine, es decir, un conjunto de algoritmos que compra y vende criptomonedas de forma automática para aprovechar los mejores valores. Una práctica que "heredó" de Xapo.

6. ¿Qué criptomonedas se pueden comprar?

Según informó el Galicia, en una primera instancia se podrá operar con

Los clientes de Galicia podrán operar con Bitcoin (BTC), Ether (ETH), USD Coin (USDC) y Ripple (XRP)

"De forma simple y priorizando la experiencia y la seguridad, los clientes podrán operar con criptomonedas de forma tan sencilla como constituir un plazo fijo o un fondo Fima. El usuario ingresará a Online Banking desde su PC o su celular y, en la sección Inversiones, tendrá habilitada la opción de operaciones con criptomonedas", resaltaron desde la entidad.

Además, sólo podrán operar los usuarios que tengan un "perfil transaccional validado por el banco", es decir, que tengan ingresos declarados, como cobrar los haberes en una cuenta del Galicia.

7. ¿Qué otras operaciones se podrán hacer?

Según indicó Murrone a iProUP, Lirium también evalúa incluir protocolos de finanzas descentralizadas (DeFi) a su catálogo de funciones para los bancos y fintech que contraten su servicio.

Los protocolos de inversión serán exhaustivamente curados y seleccionados en base a la calidad y confiabilidad de estos instrumentos, para que las entidades-cliente –como el Galicia, Brubank o Prex– analicen si las suman a su home o mobile banking.

Esto lo hacen a través de API (interfaz de programación de aplicaciones), que conectan los sistemas de Lirium con los bancos. "Tenemos varias API, como el KyC (Conozca a su cliente), con el que el banco o la fintech se conecta y permite a sus clientes dar de alta la billetera cripto dentro de Lirium", ejemplifica Murrone.

El ejecutivo además subraya que la entidad puede "utilizar estas API para elegir qué servicios entregar a sus clientes y cuáles no, dentro de su propio flujo. La experiencia de usuario es 100% del banco".

8. ¿Cómo puede impactar esta medida en el precio y la adopción del Bitcoin?

Según Mihura Estrada, "los mercados en los que se comercia Bitcoin son muy grandes y distribuidos en el mundo. No creo que una medida de un banco o varios bancos en la Argentina pueda tener efecto alguno en su cotización".

"Sin embargo, si esto se generalizara en todas las jurisdicciones, ello tendería a una mayor adopción del Bitcoin como reserva de valor o de inversión, y ello sí tendería a un incremento en su precio, por mayor demanda", sostiene.

Por su parte, Lofeudo señala que la movida del Galicia "muestra la intención de la banca tradicional de empezar a tejer alianzas con el sector que ofrece negocios y servicios relacionados con criptoactivos.

No obstante, remarca que "es una novedad comercial más que de servicio", pues "le ahorra al usuario crear una cuenta y transferir fondos antes de operar.

9- En caso de que el Congreso sancione una ley cripto, ¿qué podría pasar con esos activos?

"La tecnología que se usa para registrar activos virtuales como es la blockchain no se regula. En caso de que se sancione una ley que regule alguna actividad que use tecnología blockchain habrá que analizar esa actividad en particular", analiza Lofeudo.

Por su parte, Mihura Estrada remarca que "los proyectos de leyes vistos hasta el momento revelan un notorio desconocimiento de la materia por parte de los legisladores. Esperamos que esto se vaya corrigiendo".

"En todo caso, la generalización de este modo de inversión funcionará como incentivo para que el legislador sea más cuidadoso: afectar el derecho de propiedad de las personas sería inconstitucional. En principio, el ahorrista debería estar tranquilo con relación a los derechos sobre su inversión", completa.

10- ¿Se fortalecerán los pagos en cripto en Argentina por el empuje de Galicia a los comercios con su QR propio?

"Ya hay fintech que ofrecen servicios de pago con métodos tradicionales y por medio de criptoactivos. Hoy esos servicios existen y funcionan muy bien", señala Lofeudo.

Agrega que "un nuevo jugador que pertenezca al sector bancario seguramente motorizará nuevas alianzas con bancos y más posibilidades para los consumidores. Eso siempre ayuda al sistema a crecer".

Mihura añade que "la dificultad vista hasta el momento para implementar el pago con criptomonedas en pequeñas operaciones comerciales se vincula, en general, con que los ahorristas prefieren conservar sus inversiones de moneda dura antes que gastarlas. Por lo que no creo que en lo inmediato se pueda ver una modificación de este comportamiento".