¿Llega la Ley Cripto tras el acuerdo con el FMI?: lo que viene para el sector (que ya teme una nueva regulación)

El reciente acuerdo con el organismo de crédito y su artículo para monitorear estos activos ponen en alerta a una industria que crece en el país

Preocupación. En el ecosistema cripto se viven días de incertidumbre luego de que se aprobara el acuerdo con el FMI, que hace hincapié en el mayor control sobre la actividad con divisas digitales.

El proyecto, con aval de ambas cámaras del Congreso, destaca que las plataformas de intercambio deberán fortalecer el cumplimiento de prácticas antilavado y reportar a las autoridades.

En tanto, ingresaron en Cámara de Diputados dos proyectos de ley (uno de Juntos por el Cambio y otro del Frente de Todos) para regular los criptoactivos, que por ahora siguen en stand by. Por su parte, el Banco Central instruyó a las entidades a reportar detalladamente la identidad y movimientos de los clientes que podrían usar monedas digitales, tal como diera cuenta iProUP.

En el mismo sentido, como adelantó iProUP, la AFIP pidió informes a los exchanges y recientemente también intimó a los propios ahorristas . Además, el Gobierno planea un "blanqueo cripto" para repatriar criptomonedas con una alícuota del 20%. ¿Se viene una regulación?

¿Qué dicen los exchanges sobre la regulación cripto?

Las posiciones de los empresarios van en dos direcciones: no se oponen a una regulación de las transacciones, pero exigen que no termine desalentando un rubro en el que Argentina no sólo se destaca por la adopción, sino también por el talento.

"El lavado, la informalidad y la desintermediación se combaten con una regulación adecuada de la industria, no desalentándola", señala a iProUP Alejandro Rothamel, Chief Legal Officer de Ripio.

El sector de las criptomonedas comenzó "autorregulándose". Posteriormente, los organismos estatales comenzaron a exigirle ciertos estándares de seguridad, como KyC (conozca a su cliente) y AML (antilavado de dinero), de nivel similar o superior a los bancarios.

Matías Bari, CEO y cofundador de SatoshiTango, indica a iProUP: "Sería una lástima si el acuerdo afectara el crecimiento de una industria que genera ingresos, trabajo y desarrollo tecnológico".

La Argentina no sólo es potencia en adopción, sino también en la creación de servicios cripto a nivel global

El ejecutivo advierte que, a priori, "sólo está el título y hasta que no se avance en alguna línea regulatoria y su posterior implementación, no hay ningún accionable al respecto. lo que sí creemos es que cualquier medida que apunte a desalentar el desarrollo de cualquier industria en un país siempre resulta perjudicial".

Norberto Giudice, senior Manager del Área de Operaciones de Accenture, remarca a iProUP que "en general, las criptomonedas y la descentralización buscan la libertad y apuntan a la eliminación de intermediarios. De alguna forma, una regulación va en contra de eso, si bien es necesario cierto marco".

"No es bien recibido ni lo del FMI ni lo de nadie que imponga regulaciones. Más allá de la posición que tome Argentina, al Bitcoin no le afectará, porque está por encima de los países". añade

En este sentido, asegura que esta nación se encuentra entre las de mayor adopción al ser una de las más afectadas por la inflación, uno de los problemas que vienen a resolver las criptomonedas.

¿Qué provocaría una regulación cripto?

Según Chainalysis, consultora de seguridad en blockchain, la Argentina es el 10º país en adopción de criptoactivos, junto a los Estados Unidos, India, Vietnam, Ucrania o Nigeria.

Pero además de un gran uso, también existe un gran ecosistema de talento y empresas, con fuertes inversiones y un gran potencial por explotar. Por eso, una regulación alteraría las reglas de juego de uno de los grandes negocios del futuro.

"Destruir lo que se ha construido a lo largo de muchos años generará, muy al contrario de lo que parece sugerir el acuerdo con el FMI, un aumento de la informalidad", afirma Rothamel.

Y advierte que provocaría "mayores riesgos de lavado y desintermediación, ya que los activos digitales se seguirán usando, sólo que en plataformas extranjeras que saltean la regulación local o directamente en el mercado P2P".

Bari remarca: "Siempre que la regulación sirva para plantear reglas claras y marcos de funcionamiento que promuevan el crecimiento de la industria, estaremos de acuerdo. Sabemos que hay iniciativas en este sentido y hemos estado colaborando con entidades en pos de acordar una posición progresista y moderna para generar más crecimiento y trabajo",.

Bari remarca que SatoshiTango, al igual que otras empresas con trayectoria en el sector, cuentan con un "área de Compliance y Legales muy robusta para tener las operaciones más prolijas, con el objetivo de darle seguridad y tranquilidad a los clientes".

"Tenemos auditorías en todos los países donde operamos. No vemos inconveniente en acoplarnos a cualquier disposición que apunte a mejorar la vida y seguridad de nuestros usuarios", añade.

¿Cuál es la regulación cripto en el país?

Por el momento, no existe una regulación "específica" que abarque a las criptomonedas. Sí diferentes resoluciones de organismos públicos para encuadrarlas:

Unidad de Información Financiera (UIF) : en la resolución 300/2014 define como "monedas virtuales" a una "representación digital de valor de intercambio y/o reserva, que no tiene curso legal"

: en la resolución 300/2014 define como "monedas virtuales" a una "representación digital de valor de intercambio y/o reserva, que no tiene curso legal" Banco Central : remarca que no son de curso legal, al no ser emitidas por el organismo. Entidades y emisoras de tarjetas deben tener conformidad previa del BCRA para operar con criptoactivos

: remarca que no son de curso legal, al no ser emitidas por el organismo. Entidades y emisoras de tarjetas deben tener conformidad previa del BCRA para operar con criptoactivos AFIP: en 2019 dispuso que las casas de cambio de criptomonedas deberán informar mensualmente sobre las operaciones y datos de sus usuarios

En el terreno impositivo, las monedas digitales están afectadas por:

Impuesto a las Ganancias : se gravan las rentas por venta de monedas digitales ( alícuota progresiva de 5 a 35 % para residentes con activos en billeteras de Argentina y habitualistas; o fija del 15% si reside en el país y tienen sus fondos en wallets del exterior y al menos venda o transfiera una vez sus criptos)

: se gravan las rentas por venta de monedas digitales ( % con activos en billeteras de Argentina y habitualistas; o fija del 15% si reside en el país y tienen sus fondos en wallets del exterior y al menos venda o transfiera una vez sus criptos) Bienes Personales: la mayoría de expertos asegura que están exentas por ser un bien intangible. Algunos las consideran activos financieros gravados: 1,25% si se interpretan como radicados en el país; 2,25% si es en el exterior

¿Cuáles son las ventajas de las criptomonedas para los argentinos?

Iñaki Apezteguia, docente y comunicador cripto, indica a iProUP que la esencia de Bitcoin es proponer un sistema descentralizado de pagos, que permite intercambiar valor sin pasar por terceros, usando la blockchain, criptografía y otras tecnologías. Esto deriva en una nueva forma de dinero virtual que debe cumplir las tres condiciones de la moneda:

Reserva de valor

Medio de pago

Unidad de cuenta (para fijar precios)

Pero esta divisa digital además debe ser:

Deflacionaria: existe una cantidad limitada (21 millones)

Portable: las claves se pueden llevar en un papel, pendrive o celular

Fácilmente divisible: 100 millones de partes, conocidas como satoshis o "sats"

"Esta moneda ha cumplido la condición de reserva de valor, ya que en 12 años ha pasado de 0 a casi u$s70.000 (último pico histórico) y es aceptada como medio de pago", señala.

Apezteguia agrega que es imposible acelerar o congelar su emisión, así como no se pueden confiscar monedas ni revertir una transacción. Su valor flota libremente según oferta y demanda.

"Da lugar a un replanteo la significancia del dinero y el control que puedan ejercer las personas sobre el sistema monetario actual. Por eso, en Argentina creció el uso de esta tecnología, para evitar restricciones cambiarias y protegerse de la devaluación creciente", advierte.

Ante la avanzada de AFIP, el BCRA y el nuevo "blanqueo cripto", Apezteguía remarca que el Gobierno argumenta "mejorar el sistema de pagos digital para optimizar la economía, pero no incluye a las criptomonedas como una alternativa".

Si bien todavía no hay certezas sobre la regulación cripto que pueda adoptar la Argentina, los expertos creen que se estará muy lejos de la Ley Bitcoin de El Salvador, primer país del mundo en adoptar al BTC como moneda de curso legal.

"Habrá que esperar y ver cómo se instrumentan medidas anti cripto y cómo responderá la sociedad, que ya está acostumbrada a tener que buscarle la vuelta a las sucesivas devaluaciones, alta inflación e inestabilidad generalizada", concluye Apezteguía.