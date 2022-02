Nubank se recupera tras una pronunciada baja de sus ganancias: ¿cómo llegó la fintech a esta situación?

El banco digital fue uno de los debuts más importantes en la bolsa de Wall Street en diciembre pasado, pero en 2022 sus acciones no paran de bajar

El banco digital brasileño Nubank protagonizó a principios de diciembre pasado una de las salidas a bolsa más destacadas del 2021 en Wall Street, donde alcanzó una capitalización de u$s48.000 millones y se posicionó como la entidad financiera más valiosa de América Latina.

Sin embargo, la compañía, que cuenta con el apoyo de Berkshire Hathaway Inc. de Warren Buffett y de SoftBank Group Corp, tuvo un inicio de 2022 con sus acciones a la baja.

El ajuste fue tan impactante que atenta con fuerza contra el crecimiento esperado para sus negocios en 2022.

De todas formas, la empresa parece tener la luz al final del túnel a la vista: Nubank informó la obtención de utilidades en el cuarto trimestre, donde superó las estimaciones de pérdidas producidas en enero.

Algunos números

La utilidad ajustada fue de u$s3.2 millones, confirmó el grupo con sede en San Pablo, en un comunicado.

Esto se compara con la estimación media de una pérdida de u$s30 millones, según analistas encuestados por Bloomberg.

La empresa se vio favorecida por el crecimiento de los clientes y el aumento de los volúmenes de transacciones, a partir de la expectativa generada por su salida a bolsa a fines de 202.

El escenario macroeconómico de América Latina "es una fuente de preocupación para nosotros", resaltó David Vélez, CEO de Nubank.

Durante una conferencia virtual con inversores, Vélez añadió: "Pero, en última instancia, nos sentimos muy cómodos con nuestra estrategia de crecimiento de cara al futuro".

Las expectativas y críticas en torno a Nubank

Desde su esperada Oferta Pública Inicial (OPI) hace dos meses, Nubank se vio envuelta en una lluvia de critícas sobre si puede cumplir el crecimiento prometido a los inversores.

Como respuesta, el interés en corto por las acciones de la compañía fue en aumento, superando recientemente el 8% de su cotización, según datos de S3 Partners.

Los escépticos apuntan a un deterioro de la calidad del crédito a medida que la inflación y las tasas de interés se incrementen.

Se habría generado una burbuja en torno al valor real de la empresa, lo que llevó a la baja de sus ganancias

Otros, como los analistas de Goldman Sachs, sostienen que la promesa de la fintech de ofrecer productos financieros sencillos de usar con comisiones más bajas le permitirá ganar participación de mercado incluso en un año de esperada volatilidad para la economía brasileña, dadas las elecciones presidenciales.

Más opiniones

"Aunque es natural esperar una desaceleración o deterioro de las tendencias crediticias en 2022, creemos que Nu todavía puede crecer a un ritmo fuerte", destacaron los analistas del gigante financiero dirigidos en un informe del 14 de febrero.

Nubank cuenta con 53.9 millones de clientes en Brasil, México y Colombia, más de un 10% de usuarios frente a los 48.1 millones registrados del último trimestre.

El porcentaje de préstamos personales con más de 90 días de retraso tuvo un leve repunte, del 3,4% en el tercer trimestre al 3,5% en el cuarto.

Vélez explicó que la expansión geográfica de Nubank superó las expectativas "más optimistas" y que es probable que la firma sea ahora el mayor emisor de nuevas tarjetas de crédito de México.

La historia de su creador

El empresario David Vélez dejó su Medellín natal y probó suerte con un banco digital en Brasil. Hoy, es el CEO de la fintech más valiosa del mundo occidental.

Estudió ingeniería en la Universidad de Stanford, donde más tarde también realizó un MBA. Los primeros pasos de su vida profesional fueron en el mundo de la banca de inversión: primero, como analista en Goldman Sachs; y luego, en Morgan Stanley.

Finalmente su camino se cruzaría con Brasil durante su etapa como senior associate del fondo de prívate equity General Atlantic.

"Abrir una cuenta en un banco en Brasil fue una completa pesadilla. Fui a la sucursal y quedé atrapado entre las puertas, sonaron las alarmas y llegaron guardias armados. Después tuve que hacer una fila de 20 minutos. No podía creer lo horrible que era la experiencia bancaria en ese país", contó el emprendedor.

Algo parecido le sucedió en su rol de socio en el fondo Sequoia Capital, que lo envió a ese país a buscar oportunidades de inversión.

No obstante, el fondo decidió que no había volumen suficiente de negocios como para justificar un desembarco en ese mercado por lo que abandonaron el plan, aunque Vélez ya tenía decidido no regresar.

David Velez, CEO y fundador de Nubank

"En ese momento me cansé de tener el sombrero de inversionista y tenía ganas de estar del otro lado de la mesa, hacer funcionar las cosas, crear, construir. Veía muchísimas oportunidades en Brasil, por lo que decidí quedarme", relató.

Entonces puso sus ojos en el exterior. Sequoia Capital y Kaszek Ventures, fundado por los argentinos ex Mercado Libre Nicolás Szekasy y Hernán Kazah, aportaron u$s2 millones en marzo de 2013 para que Vélez pudiera comenzar con su aventura.

"'Nu', en portugués, quiere decir 'desnudo' y eso representa valores como la simplicidad y transparencia. Nosotros somos los enemigos de las grandes dificultades. También nos gustó la parte 'New' ('nuevo', en inglés) que tiene el sonido de la palabra", contó Vélez.

Veléz relató los calvarios para abrir cuentas bancarias en países como Brasil, que lo llevaron a crear Nubank

Fue así como inició la fintech con una oficina en San Pablo, 12 empleados y un primer producto en mente: una tarjeta de crédito, en sociedad con Mastercard, sin costo y con tasas de interés más bajas del mercado.

El modelo, explicó, era posible debido al ahorro de costos por no tener sucursales físicas.

"Tener una red de sucursales como existe hoy tiene cada vez menos sentido, es un costo absurdo y son los clientes los que pagan la cuenta de seguridad, agua y energía", resalta.

Y completa: "Lo vemos como lo que le pasó a Blockbuster con Netflix".