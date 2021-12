¿Qué pasa con Bitcoin, Ethereum y las acciones?: mirá el análisis semanal de PrimeXBT

La experta en mercados de PrimeXBT detalla lo que ocurrió esta semana con los principales activos y qué podría pasar con las criptomonedas

Luego de colapsar el lunes pasado debido a las altas tasas de contagio de ómicron, las acciones se recuperaron con fuerza después de que se informara que la nueva variante de coronavirus solo da síntomas leves.

Los datos financieros publicados el jueves ayudaron a impulsar aún más el repunte, mostrando una economía fuerte con mejores tendencias laborales y de gasto. Por ejemplo, las solicitudes de subsidio por desempleo de la semana estuvieron aproximadamente por el rango que se esperaba, de 205.000. Los bienes durables de noviembre aumentaron un 2,5%, en comparación con la estimación del consenso de 1,5%. Además, los ingresos y gastos personales mostraron incrementos respecto a noviembre, impulsando el apetito por el riesgo de los inversores.

Los tres principales promedios estadounidenses cerraron al alza durante la semana, con el Dow subiendo un 1,6% y el S & P 500 agregando alrededor de un 2,3%. El Nasdaq se recuperó casi un 3,2% debido a que los inversores reaccionaron positivamente a las cifras del mercado después de que los temores por la variante ómicron fueran descartados.

Mientras tanto, los volúmenes de negociación fueron escasos debido a una semana corta por las vacaciones de Navidad. Esta semana será similar, ya que la mayoría de los inversores institucionales han cerrado sus libros o se han quedado en vacaciones prolongadas.

El petróleo se convirtió en uno de los principales ganadores de la semana y se recuperó con fuerza ante el retroceso de los temores de COVID, ganando cerca del 10%.

Al igual que la semana pasada, la plata y el oro también subieron, y el oro finalmente cerró la semana por encima de los 1.800 dólares, en 1.809 dólares. La plata cerró a 23 dólares después de que el dólar cayera el miércoles debido a la intervención cambiaria de Turquía.

A diferencia de la mayoría de los actores del mercado, después de una caída de un mes, la lira turca cayó a un mínimo histórico de 18,4 por dólar debido a recortes poco ortodoxos de las tasas de interés y temores de una espiral inflacionaria.

Sin embargo, a última hora del lunes, el presidente Tayyip Erdogan reveló un esquema en el que el Tesoro y el banco central reembolsarían las pérdidas de los depósitos convertidos en liras contra monedas extranjeras, especialmente el dólar estadounidense. El anuncio provocó el mayor repunte intradiario de la moneda frente al dólar estadounidense: se rumoreaba que los bancos estatales turcos habían abandonado fuertemente la moneda en apoyo del esquema de Erdogan.

Con el sentimiento de riesgo de nuevo en marcha, las criptomonedas también se recuperaron con fuerza con las altcoins liderando el mercado con un porcentaje de dos dígitos. Mientras tanto, BTC logró subir un 6% a mediados de semana después de que la caída del USD lo marcó nuevamente para coquetear con la marca de 50.000 dólares.

1. Bitcoin rebota luego del cierre de las posiciones cortas previas a Navidad

El comienzo de la semana pasada mostró una financiación en territorio negativo, y los traders prefirieron posiciones cortas, esperando que el precio de BTC cayera aún más para obtener una ganancia potencial significativa.

Sin embargo, como la mayoría de los traders con experiencia saben, si las tasas de financiación continúan siendo negativas durante un período prolongado de tiempo, es muy probable que los precios suban ya que los compradores podrían apretar los cortos para cerrar sus posiciones.

Y, de hecho, impulsado por un sentimiento positivo en torno a la mejora de la situación en Turquía, el precio de BTC subió un 5% durante la noche del martes y superó los 49.000 dólares. Continuó subiendo poco a poco en los días siguientes, donde alcanzó los 51.800 en la víspera de Navidad, lo que les dio a los inversores de BTC una razón para animarse durante las vacaciones.

Para celebrarlo aún más, El Salvador anunció que compró otros 21 BTC el martes para marcar el día 21 del último mes del año 21 del siglo XXI. El presidente Nayib Bukele afirmó que la compra se realizó a las 21:21:21 y señaló que la superficie terrestre de El Salvador es de 21.000 kilómetros cuadrados.

Sin embargo, como es típico de los rebotes rápidos, BTC comenzó a perder algunas ganancias durante el fin de semana festivo y podría continuar consolidándose en un volumen reducido esta semana, ya que la mayoría de los inversores institucionales están de vacaciones.

2. Los compradores de BTC continúan acumulando sin vender

Sin embargo, es posible que el precio de BTC no retroceda mucho, ya que incluso en las escasas operaciones de fin de año, los compradores que mantienen la moneda durante más de 30 días continúan acumulando BTC de manera estable, como se muestra en el diagrama a continuación.

Además, mientras los compradores acumulan la moneda sin vender, el suministro de BTC no líquido ha estado creciendo a un ritmo cada vez mayor. El cambio de suministro de líquido a no líquido ha aumentado a 100.000 BTC por mes en diciembre. Para aclarar, los suministros no líquidos consisten en monedas enviadas a una dirección con poco historial de gastos, el proceso generalmente asociado con la acumulación de inversores a largo plazo.

Si bien el número ha ido en aumento desde septiembre, los suministros no líquidos aumentaron significativamente en diciembre, como se muestra en el diagrama a continuación.

3. El suministro no gastado de los mineros de BTC llega a un máximo histórico

Si bien BTC tiene un flujo constante de compradores acumulados, no parece tener muchos vendedores activos. Incluso los mineros, que tradicionalmente necesitan vender BTC para financiar operaciones, no han estado operando desde que el precio cayó por debajo de los 60.000 dólares.

El suministro de BTC no gastado de los mineros también ha experimentado un aumento ascendente en los últimos días, lo que lleva la cifra a un máximo histórico: 1.778 millones de BTC. En otras palabras, los mineros ahora están acumulando la mayor cantidad de BTC de la historia.

No solo es una prueba del estado de ánimo optimista de los mineros por los precios más altos en el futuro, sino que también implica obviamente que la presión de venta está disminuyendo.

Es interesante notar que la cantidad de BTC que tienen los mineros colectivamente ahora es mayor que la cantidad acumulada de reserva de BTC que se mantiene en los exchanges.

Según los datos, solo alrededor de 1,3 millones de BTC se mantienen en intercambios de criptomonedas, que es mucho menos que los 1.778 millones de BTC propiedad de los mineros.

Este 1,3 millones es también la cantidad más baja de BTC almacenada en los intercambios este año, lo que representa menos del 6% del suministro emitido de BTC. Además, el promedio móvil de siete días para el volumen de entrada de intercambio de BTC también alcanzó un mínimo de cinco meses de 978.452 BTC y ha tenido una tendencia a la baja semanalmente.

En otras palabras, el flujo de BTC a los intercambios se está desacelerando y podría empeorar aún más la escasez de suministro. El impacto de la oferta de BTC se está intensificando y la moneda se vuelve más escasa día a día, lo que resulta en una gran noticia para los toros de BTC.

Dado que los datos positivos en la cadena se han visto reforzados por la acción alcista del precio de BTC, el optimismo está aumentando entre los fondos de cobertura. Los datos de los intercambios de derivados mostraron que los fondos se estaban volviendo más optimistas cuando el precio de BTC alcanzó la mitad de los 50.000 dólares en enero.

Uno de los grandes fondos afirmó comprar una parte de las opciones de compra con vencimiento a mediados de enero que muestra un precio de ejercicio de entre 52.000 y 56.000 dólares.

4. Los inversores se enfocan en los impuestos ante el fin de año

Después de que el BTC mostró signos de un futuro más brillante, las altcoins se recuperaron muy bien con LUNA convirtiéndose en el actor estrella que forjó un nuevo ATH en Nochebuena y el valor total bloqueado (TVL) continuó aumentando en su blockchain.

ETH también ha logrado subir por encima de los 4.000 dólares, aunque aún falta en comparación con muchas altcoins e incluso BTC en términos de ganancias porcentuales. Sin embargo, los titulares de ETH no deben preocuparse, ya que la próxima fusión en 2022 generaría mucho entusiasmo y la volatilidad sin duda volvería a aumentar con la transición de ETH de PoW a PoS acercándose.

Actualmente, los participantes del mercado no están considerando las ganancias comerciales a corto plazo a medida que el año llega a su fin, mientras que los asuntos que son de interés para la mayoría de los traders están relacionados principalmente con el pago de impuestos.

Las menciones en las redes sociales de temas relacionados con los impuestos han acaparado el ancho de banda, en comparación con las palabras relacionadas con las ganancias, que suelen ser las más mencionadas.

Lo cual no es sorprendente, ya que los inversores generalmente no están interesados en operar como de costumbre porque están consolidando sus posiciones financieras. Sin embargo, este estado de ánimo reflexivo puede cambiar después de que nos apresuremos hacia el Año Nuevo en la semana siguiente.

5. DOGE anuncia un programa de replanteo en Nochebuena

Después de que la noticia de Tesla generara optimismo entre los poseedores de DOGE, la Fundación Dogecoin hizo otro anuncio positivo que podría mantener la emoción entre los partidarios de DOGE. La Fundación dijo que está trabajando en colaboración con el cofundador de ETH, Vitalik Buterin, en un mecanismo de participación para DOGE.

Parte del Dogecoin Trailmap publicado por la Fundación el jueves pasado incluyó un desarrollo de trabajos en progreso sobre la construcción de una "propuesta exclusiva de Doge" de una versión de "participación comunitaria" de la altcoin de prueba de participación (PoS).

Tal versión permitiría a todos los usuarios de DOGE hacer staking sus activos y obtener tokens adicionales para respaldar la red. Ha sido la principal desventaja del mecanismo de consenso de PoW de DOGE que lo ha dejado atrás de otras cadenas de bloques PoS populares que permiten hacer staking para bloquear los suministros de los tokens respectivos.

Una vez que se ponga en marcha el programa, se podría resolver un problema de larga data, como que DOGE tiene una oferta grande y creciente, lo que genera nuevas esperanzas de recuperación de precios de su caída de más del 70% desde mayo de 2021.

*Kim Chua es analista de mercado de PrimeXBT