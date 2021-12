Este banco gigante relanza su app y la transforma en una billetera virtual: todo lo que podés hacer

Las billeteras virtuales fueron uno de los ecosistemas que más crecieron en el último año y medio en la Argentina al brindarle soluciones de pagos (digitales) a millones de personas en medio de la pandemia.

Así lo demuestra el más reciente Informe de Tendencias de Medios de Pago de Minsait Payments, donde se señala que nuestro país es el escenario donde más incrementó el uso de los agregadores y billeteras digitales.

Además el mayor crecimiento se dio en la utilización del celular, a través del QR estático, pasando de un 34% a un 54% en el último año.

Estas cifras se verán reforzadas con la entrada en vigencia del QR interoperable bajo la iniciativa del Banco Central (BCRA), denominada como "Transferencias 3.0".

Y uno de los nuevos actores en sumarse a este universo es el banco Galicia, que reformuló su aplicación para transformarla en una billetera digital para bridar respuestas a las demandas de sus usuarios sin la necesidad de ingresar a otra aplicación.

Escanear códigos QR de cualquier tipo de modalidad (dinamito, estático, etc.) para pagar

Hacer pagos sin contacto con los teléfonos con sistema operativo Android que estén equipados con tecnología "near field communication" (NFC o "comunicación de campo cercano") con las tarjetas Visa o Mastercard asociadas a la aplicación

"Además la plataforma tiene muchas más cosas, como la posibilidad de generar una orden de extracción para ir al cajero sin la tarjeta, abonar servicios, hacer inversiones en FCI y hasta cuotificar las compras", agrega Diego Furno, especialista en medios de pagos de la compañía, en diálogo con iProUP.

Es importante agregar que con esta última característica, inspirada en la popular frase "Buy Now, Pay Later", desde la app Galicia se puede abonar hasta en tres cuotas los movimientos realizados en la cuenta.

Furno explica a este medio que en la actualidad se impone a nivel global una tendencia en la que los usuarios quieren poder concretar sus operaciones diarias de manera simple y desde una sola aplicación, sin perder la sensación de navegar en una plataforma segura.

"De esta manera cada uno podrá salir de su hogar sin su billetera en la mano y hacer un montón de operaciones desde el celular", detalla.

En cuanto a los comerciantes que utilicen la aplicación, estos podrán generar su QR interoperable de manera muy sencilla.

Bastará con ingresar sus datos a la plataforma, descargar su código de barras bidimensionales y exhibirlo para comenzar a cobrar desde él.

"Por ejemplo si a un comerciante le pagan con Mercado Pago, de manera online podrá ver en su cuenta de Galicia la acreditación inmediata y solamente deberá abonar las comisiones reguladas por el BCRA", detalla el experto.

De esta manera podrán sumar a sus opciones un medio de pago simple, inmediato y con bajo costo.

5/ También me quedó la duda de si lo que falló fue implementación desde Lemon o desde MercadoPago. Y como me quedé con ganas de usar un QR interoperable así que me transferí al Galicia para abonar con su App.¡Hermoso T.3.0 pagando en QR de MercadoPago con la App del Galicia! pic.twitter.com/Xe4ADdx2jE — Ignacio E. Carballo (@IECarballo) December 4, 2021