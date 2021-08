Creó una statup de créditos cripto tras recuperar un bitcoin perdido: ya levantó u$s3 M y lo apoya Galperin

Gabriel Gruber fundó hace más de 10 años Sumavisos, el germen de lo que más tarde se convirtió en el portal inmobiliario Properati, comprado en 2018 por OLX.

"En 2013 lo invité a Santiago Siri a comer a mi casa y nos contó la historia sobre cómo había minado un Bitcoin. Inmediatamente, compré computadoras a través de Sumavisos y minamos un Bitcoin y pico, cuando valía 400 dólares", recuerda Gruber en diálogo con iProUP.

Sin embargo, esas máquinas quedaron en desuso. También quedaron perdidos esos fondos en criptomonedas. Según el emprendedor, le parecía una tecnología aburrida en ese entonces, sin demasiados cambios.

"Tras crear Properati, vendimos esas placas de video y el Bitcoin llegó a u$s40.000. Y traté de recuperarlos. Finalmente, pudimos hacerlo: me encontré con esa plata y vi qué se podía hacer de nuevo", sostiene.

En ese momento, Gruber descubrió todo el mundo de las finanzas descentralizadas. "Me dije: 'Esto es Disney'. Empecé a ver Uniswap, cómo funciona DeFi. Y que todo estaba armado para la especulación. Así que empecé a pensar cómo hacer que llegue al público real", señala.

En mayo pasado, mientras avanzaba en el diseño de la idea, Gruber posteó los siete "recomendaciones de productividad" que Elon Musk circuló por mail. Había "arrobado" al CEO de Tesla, quien no dudó en responderle: "Exactly". Ese fue el nombre que le puso a la compañía.

"En cripto hay una tecnología espectacular y se puede llevar DeFi a la siguiente fase: que una persona pueda tomar un préstamo", señala Gruber.

Así, contacto al desarrollador Lucas Lain, quien estaba viviendo en Nueva York y hoy se radicó en Francia. Quedó fascinado con la idea, pero le pidió "tiempo" para aprender Solidity, el lenguaje de programación de contratos inteligentes en Ethereum sobre el que se basa el ecosistema DeFi.

"Hay varios protocolos que surgieron en los últimos meses y tratan de emular con un token lo que sería un bono, creando un mercado y logrando una tasa fija", asegura Gruber.

Así, el emprendedor busca resolver el problema del APY (renta anual) que prometen los diferentes protocolos DeFi, pero que cambian minuto a minuto según el juego de la oferta y la demanda. Y descartan cualquier previsibilidad.

De esta forma, Exactly busca crear un protocolo que cree versiones digitales de bonos para quitarle incertidumbre, (fondos en otra criptomoneda, como garantía) como sin el uso de colaterales se usa actualmente en el mundo de las finanzas descentralizadas.

"Un token pasa a ser un bono: como plataforma emitís deuda, alguien te la compra a u$s95 y la vende a u$s100 cuando vence", ejemplifica Gruber, quien planea crear un mercado para brokers en una primera etapa.

???? We are very happy to announce we raised $3 million in a seed funding round to bring fixed income to DeFi! More about our team, vision and investors in this thread > ????https://t.co/tzi7zdzkc2 — Ξxactly (@exactly_finance) August 12, 2021