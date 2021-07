Informe especial | DeFi: qué son las finanzas descentralizadas y cómo vas a usarlas para manejar tu dinero

Se trata de instrumentos de inversión con divisas digitales que permiten "prescindir" de las instituciones financieras y prometen buenas rentabilidades

Con la llegada de Bitcoin en 2009, el mundo conoció otra forma de traspasar dinero aprovechando todas las ventajas de la economía digital.

Así, el white paper firmado por un tal Satoshi Nakamoto (del que poco se sabe) establece la creación de una moneda digital basada en un fuerte algoritmo de cifrado. Y que posee un libro contable abierto y auditable, conocido como la blockchain, en el que se van acumulando bloques de información con las últimas operaciones, lo que permite:

Transparencia: cualquiera puede auditar las transacciones

cualquiera puede Privacidad: las cuentas están asociadas a una clave pública (similar a un CBU), pero no hay datos de su dueño

las cuentas están asociadas a una (similar a un CBU), pero Descentralización: no hacen falta intermediarios (como un banco) ni una autoridad central: Bitcoin es "gobernada" por la comunidad

ni una autoridad central: Bitcoin es "gobernada" por la comunidad Apertura : no hay requisitos, cualquiera puede usarlas

: no hay requisitos, Menores costos y demoras: es posible transferir valor a cualquier lugar del planeta, de manera económica e instantánea

En 2014 nació Ethereum y agregó una nueva capa de funcionalidad: diseñar programas en la blockchain, lo que dio inicio a las finanzas descentralizadas o DeFi, por su acrónimo en inglés. Y abrieron un nuevo mundo de posibilidades.

¿Qué se entiende por DeFi o finanzas descentralizadas?:

- Instrumentos con todo el funcionamiento automatizado (a través de "contratos inteligentes")

- Con esos contratos inteligentes no se requiere de intermediarios (como podría ser un banco)

- Recibido los fondos, un software se encarga de invertirlos y distribuir ganancias (sin intervención humana)

Mundo DeFi

Las finanzas descentralizadas son instrumentos basados en criptomonedas y en los que no actúa ningún intermediario (empresa, banco ni gobierno), ya que todas las operaciones son realizadas a través de los llamados "contratos inteligentes".

"Son programas desarrollados con reglas predefinidas que no pueden ser cambiadas o manipuladas", explica a iProUP Maximiliano Goyheneche, embajador argentino de Internet of People (IOP) y bitcoiner.

Juan David Reyes, desarrollador de comunidad para Latam de la billetera Status, añade: "DeFi apunta a descentralizar el uso de herramientas financieras tradicionales: comercio, préstamos, inversiones, la gestión de la riqueza, los pagos y los seguros en la cadena de bloques, entre otros".

Este nuevo paradigma se basa en protocolos o aplicaciones conocidas como dApps, que realizan funciones de modo automático sin intervención humana en base a ciertos eventos:

Reciben depósitos de los usuarios

Invierten en instrumentos que dan ganancias

Toman como garantía una criptomoneda de quien pida un préstamo en otra

Distribuyen rentabilidades

"Al ejecutar estas dApps en una blockchain, proporciona una red financiera entre personas. Los contratos inteligentes funcionan como conectores, para tener sistemas financieros que no deben pasar por una institución centralizada, ya sea un banco central o uno comercial", completa Reyes.

¿En qué se puede invertir?

Como se mencionó, las aplicaciones DeFi ofrecen servicios financieros que, si bien se parecen a los tradicionales, están basados en un contrato inteligente. Suelen aceptar monedas estables o stablecoins, es decir, las que mantienen su precio atado al dólar (u otro activo), como DAI o USDT.

Los principales instrumentos son:

Créditos : con DAI se obtienen préstamos al 5% anual en dólares (un tercio del 15% que ofrecen bancos argentinos para importaciones o bienes de capital)

: con DAI se obtienen (un tercio del 15% que ofrecen bancos argentinos para importaciones o bienes de capital) Plazos fijos : depositando la misma moneda se obtiene una rentabilidad entre 7% y 15% (contra el 1,75% de los bancos de plaza)

: depositando la misma moneda se obtiene una (contra el 1,75% de los bancos de plaza) Fondos comunes de inversión : se puede apostar por una canasta de activos. Por ejemplo, TokenSets propone dos variantes interesantes: Automatizada: un contrato inteligente mueve los fondos hacia las inversiones con mayor rendimiento Social: es factible imitar las carteras de gurúes reconocidos en esta industria y obtener sus mismas tasas de rentabilidad

: se puede apostar por una Por ejemplo, TokenSets propone dos variantes interesantes: Cuentas remuneradas : Sablier es un protocolo que posibilita ganar dinero cada día y retirarlo cuando se desee

: Sablier es un protocolo que posibilita y retirarlo cuando se desee Exchange : es posible cambiar una criptomoneda por otra en UniSwap, 1inch y Pancake Swap

: es posible por otra en UniSwap, 1inch y Pancake Swap Juegos de azar: PoolTogether es una lotería de ahorro en la que se coloca DAI, el total se invierte y la rentabilidad se sortea. Nunca se pierde el capital inicial: se retira o se sigue participando

Las inversiones DeFi son más transparentes y eficientes que las tradicionales

No obstante, se pueden hallar más aplicaciones descentralizadas en los directorios como Dap.ps, que están ordenadas por categorías y cuentan con calificaciones de los usuarios.

"El mundo DeFi incentiva a que la gente coloque su capital a disposición de otra persona. Los más comunes son los Automated Market Makers que te premia con un interés por prestar tus fondos", afirma a iProUP Manuel Beaudroit, experto en monedas digitales y fundador de Belo.

De esta manera, afirma Beaudroit, "hay agregadores de plataformas, como Yearn.Finance, que optimizan tu inversión para lograr el mayor rendimiento posible. Son contratos inteligentes que matchean oferta y demanda para crear liquidez de mercado", indica.

Gabriel Vago, CEO de ArgenBTC, agrega: "Los rendimientos varían, pero, en líneas generales, suelen ser superiores a lo que pueden ofrecer los bancos tradicionales, incluso en dólares" y recomienda las opciones Nexo, BlockFi, Compbound, Aave y Celcius.

¿Cómo se invierte?

Para utilizar DeFI, algunas plataformas argentinas permiten crear una caja de ahorro virtual (con CBU) a la cual depositar fondos y convertirlos a cripto. Una vez hecho esto, es posible utilizar los instrumentos DeFi que ellas mismos ofrecen. Entre las firmas que ofrecen esta opción se destacan:

Sin embargo, sólo brindan algunas opciones, que fueron auditadas y validadas por esas compañías, ya que se enfocan en el usuario menos experimentado. Para obtener todas las alternatis DeFi que existen y probar nuevos productos, lo ideal es tener una billetera sin custodia.

Estas aplicaciones permiten que el usuario mantenga en su poder:

Clave privada : una sucesión de caracteres alfanuméricos que funcionan como si fuera la clave del home banking

: una sucesión de que funcionan Frase semilla: una serie de 12, 18 o 24 palabras en inglés que puede usarse en lugar de la anterior y es mucho más recordable

Una vez conseguidos los fondos, habrá que transferirlos a una billetera "sin custodia", como Trust, Coinomi o Metamask, que también está disponible como extensión de Chrome. Para ello:

Copiar la clave pública de Ethereum o DAI que ofrecen estas apps

En un exchange local en el que se hayan comprado DAI o Ethereum habrá que buscar la opción de transferencias

En campo donde se pide la dirección de destino, pegar la clave copiada anteriormente

Verificar que tanto la cuenta origen como destino sean de la misma criptomoneda, sino se perderán los fondos

Aceptar la transacción y verificar que se hayan depositado los fondos

Luego, habrá que usar el navegador web que ofrece la app e ingresar en Dap.ps u otro directorio de aplicaciones descentralizadas para buscar un instrumento de inversión. Se recomiendan aquellos con mejor valoración de los usuarios y mayor antigüedad en el mercado. También hay que tener saldo en ether porque todas las operaciones tienen una comisión (gas price) que se cobra en esta divisa.

Maximiliano Hinz, director de Binance, indica a iProUP otra ventaja de operar con billeteras sin custodia: migrar entre ellas o abrir la misma cuenta en dos apps en simultáneo. "Podés usar Trust, Binance Smart Chain y muchísimas más. Lo bueno es que uno puede pasar de una billetera a otra, con la frase semilla", explica.

¿Qué otras cosas se pueden hacer?

El universo DeFi no sólo ofrece instrumentos de inversión. Hay algunas dApps de comercio electrónico, juegos de azar, redes sociales y hasta para crear y comerciar tokens no fungibles o NFT.

Se trata de activos digitales que no fueron concebidos como monedas (como Bitcoin), sino que su carácter "no fungible" se debe a que no es posible intercambiarlos por un bien de otra índole y de valor económico equiparable. Por el contrario:

Guardan información en la red (blockchain)

Representan un bien único e irrepetible

Puede ser un archivo digital que contiene un texto original, audio, imágenes, o un video

Así, los NFT transforman el trabajo digital en una obra de arte, fácilmente de comercializar el mundo cripto. Por ello, artistas, músicos, deportistas e influencers los están aprovechando para vender sus obras, jugadas y otros contenidos "exclusivos" por miles de dólares. Por ejemplo:

Jack Dorsey , CEO de Twitter, vendió en u$s2,5 millones el primer mensaje que escribió en la plataforma

, CEO de Twitter, vendió en u$s2,5 millones el primer mensaje que escribió en la plataforma LeBron James : el basquetbolista de Los Ángeles Lakers recibió 000, 125.000 y 80.000 dólares por tokens de videos con sus mejores jugadas

: el basquetbolista de Los Ángeles Lakers recibió 000, 125.000 y 80.000 dólares por tokens de videos con sus mejores jugadas La selección argentina, Boca, River, Racing, Newells y Diego Maradona ya tienen sus NFT en formato de "figuritas" digitales

Hinz remarca a iProUP que es una nueva forma de certificar que alguien es dueño de una obra. "Hasta hoy, la propiedad debía estar inscripta, pero gracias a los NFT podemos respaldar nuestra propiedad de algo", agrega.

Sin dudas, el gran caso de uso son los productos bancarios. Nahuel Burbach, representante argentino de la billetera Zerion, suma otro ejemplo: "El mercado de seguros sobre contratos inteligentes, como lo está haciendo Nexus Mutual, llevará las finanzas descentralizadas a un nivel mayor de adopción".

Siguiendo este ejemplo, una dApp de seguros podría conectarse a una app meteorológica para conocer si hay probabilidades de granizo y advertir a sus clientes que resguarden su vehículo o bien tramitar una póliza especial.

Así, el universo DeFi ofrece un gran abanico de soluciones para reformular el sistema financiero tradicional y cualquier rama del comercio que requiera interacción, ofreciendo rapidez, transparencia y productos que todavía aun desconocemos.