El que apuesta antes gana mejor: cómo podés encontrar criptomonedas que valen centavos y multiplicar tu dinero

Invertir en una divisa virtual que recién arranca es toda una tentación, debido al gran potencial de crecimiento que promete. Qué dicen los expertos

"El que compra Bitcoin se pregunta dos cosas. Primero, por qué no compró antes. Al día siguiente, por qué no compró más". La frase, repetida en el mundo cripto, tenía valor de axioma hasta hace unas semanas, cuando la divisa digital líder rompió el techo de los u$s63.000 y, a los pocos días, comenzó su desplome hasta ubicarse actualmente en la franja de los 35.000 dólares.

Sin embargo, ese mantra contiene una verdad inoxidable en el ámbito de los activos digitales: el que entra antes, gana cien veces. De hecho, quienes compraron a centavos de dólar hace una década o a u$s3.000 hace poco más de un año lograron amasar cierta fortuna.

Hay una realidad: ya no hay manera de ser un early adopter de esta criptomoneda, pero también es cierto que surgen nuevos proyectos que comienzan valiendo centavos y luego se revalorizan a cifras impensadas. Es una apuesta riesgosa, pero si se entra con un bajo capital existe la posibilidad de hacer una jugosa diferencia, apostando a iniciativas que puedan dar que hablar en el futuro.

No sólo precio

Otra de las leyes cripto sentencia que "toda nueva criptomoneda es una shitcoin hasta que demuestre lo contrario". Ese término, cuya traducción es "moneda de porquería", hace alusión a miles de activos existentes que no llegan a establecerse. Pero cada tanto, una divisa puede lograr cierto impacto y permanecer en el tiempo, otorgándole grandes ganancias a quienes apostaron en el comienzo.

La última gran estampida la protagonizó Internet Computer Protocol, una red que pretende construir una infraestructura para alojar sitios web. Su token ICP valía menos de 0,001 dólares a principios de mayo y el 10 de ese mes llegó a u$s580, convirtiendo en millonarios a los que primerearon con su compra y la vendieron antes de su abrupta corrección: hoy flota en los 55 dólares.

"El desafío es identificar una moneda con potencial de crecimiento. Un ejemplo es Binance Coin, que el año pasado estaba en 14 dólares y hoy ronda los 300", señala a iProUP Maximiliano Hinz, Latam Operations Director de Binance.

También hace referencia al concepto de token (un activo digital que posee un cierto valor) y al de token nativo (la criptomoneda propia de la plataforma, que también es un activo digital).

El ejecutivo señala que el token nativo de la red Binance Smart Chain (BSC), "tuvo un piso de u$s300 y llegó a picos de u$s600", y remarca que "es el tipo de monedas que se deben analizar: que tengan potencial de crecimiento y demanda del público".

En este caso, Hinz subraya que es usado para abonar comisiones dentro de la red BSC, fuerte competidora de Ethereum en el segmento de finanzas descentralizadas (DeFi).

¿Qué se entiende por DeFi o finanzas descentralizadas?:

Son instrumentos con todo el funcionamiento automatizado (a través de "contratos inteligentes")

Con esos contratos inteligentes no se requiere de intermediarios (como podría ser un banco)

Recibido los fondos, un software se encarga de invertirlos y distribuir ganancias (sin intervención humana)

Nahuel Burbach, representante argentino de la billetera Zerion, coincide con su colega y afirma a iProUP: "No hay que buscar monedas que valen centavos sólo porque están baratas". Y llama la atención sobre la "escasez", uno de los secretos de Bitcoin y hacia dónde se dirige Ethereum.

"El precio es solo una variable y depende de la cantidad de monedas en circulación, entre otras cuestiones. Hay ejemplos de 'meme coins' que valen fracciones de centavos con circulantes de miles de millones y proyectos serios como YFI, en el que cada moneda vale u$s40.000 y hay 36.000 disponibles. Lo importante es buscar tokens con potencial de crecimiento", señala.

Emiliano Limia, Press Office de BuenBit, asegura a iProUP que "hay que revisar los números de cada red, qué es lo que realmente está sucediendo y qué valor agregado aporta. Y así concluir si realmente soluciona un problema, aporta una nueva funcionalidad para diferenciarla de las que sólo proponen y aún no han logrado".

En esta sintonía, Hinz añade que "una moneda que vale un centavo y tiene una emisión de 1.000 millones no va a multiplicar por 100 su valor, porque su emisión es más alta que la cantidad de dinero que puede capturar".

Proyecto, problema a resolver y equipo: tres de las variables a tener en cuenta

Axl Vázquez, P2P Operation Manager de OKex, otro de los grandes exchanges globales que apuesta a la región, subraya a iProUP: "Es vital saber quiénes son las personas detrás del proyecto, en qué otras iniciativas participaron y quiénes son los poseedores de los fondos".

Para ilustrar este punto, Polkadot fue lanzada a fines del año pasado por Gavin Wood, uno de los cofundadores de Ethereum, con la finalidad de ser un nexo entre redes DeFi. Al combinar una "finalidad" y un "equipo reconocido", su token DOT pasó de u$s8 en diciembre a casi u$s50 en mayo y hoy está noveno en capitalización de mercado.

En este sentido, Manuel Beudroit, CEO de la billetera cripto-fiat Belo, afirma a iProUP que hay dos tipos de monedas para apostar:

Oportunistas: "Suelen tener una campaña de marketing y se pueden comprar barato y vender caro. Sirven para aprovechar diferencias de corto plazo". Un ejemplo: DogeCoin

Fundamentals: "Analizar el proyecto y quiénes están detrás, para encontrar el valor. Equipo, propuesta de valor y redes sobre las que corre son los puntos más importantes"

Hinz añade que hay que verificar que "no prometa rendimientos en el corto plazo porque nadie puede asegurar nada en el mundo cripto: las monedas buenas se basan en el proyecto tecnológico que hay detrás y las malas, en las falsas promesas".

La aguja en el pajar cripto

Nicolás Verderosa, CEO de Kephi Gallery, afirma a iProUP que no hay una sóla forma de identificar las monedas de bajo precio con potencial. "Hay que investigar las plataformas y redes sociales de los launchpad, como Huobi Prime, en donde los nuevos proyectos lanzan sus ofertas iniciales", remarca Verderosa.

Vázquez añade que se basa en la información en redes sociales de grupos dedicados a cripto y sitios como DefiLatam, que ofrecen contenido de calidad. "En cuanto a sitios web, consulto las páginas oficiales de cada proyecto", señala.

Por su parte, Beudroit recomienda visitar casas de cambio descentralizadas (DEX). Es decir, no poseen una empresa detrás, sino que los intercambios se realizan entre usuarios, de una cripto a otra, como Uniswap, PancakeSwap, 1inch y similares.

"También es posible sumar el contrato inteligente de un token no listado y adquirirlo a través del DEX. Pero es mejor usar los que están listados para evitar que te scameen (estafen)", advierte.

Además, quienes deseen invertir poco dinero para apostar por estos tokens de alto riesgo, Hinz indica que aquellos basados en BSC son los recomendables para los usuarios.

"Le suele convenir más porque es la única red que ofrece en la práctica más transacciones por segundo. Es rápida y barata", señala, en alusión a que las comisiones suelen costar centavos de dólar (en Ethereum, se paga un fee de u$s25 o más) y es más razonable operar montos bajos.

Verderosa coincide en el buen momento de BSC, aunque agrega que "hay redes quizás no tan conocidas como KardiaChain, que recientemente lanzó el token MyDefiPet vinculado al mundo de juegos y NFT, y creció 94% en una semana pese a la baja general de las criptomonedas".

En efecto, los tokens no fungibles (NFT) son una de las vedettes del mercado y un buen rubro para invertir en algún proyecto con un diferencial. Allí se comercian tokens únicos e irrepetibles, con valor propio, a diferencia de Bitcoin, en la que todas las monedas valen lo mismo.

Fueron diseñados para intercambiar obras de arte, personajes o elementos de videojuegos, y hasta "figuritas" y otros coleccionables. Según Beaudroit, proponen "una revolución cultural muy importante", por lo que aconseja seguir la temática de cerca.

Hay que invertir cautelosamente: apostar a proyectos que recién arrancan es una inversión de alto riesgo

Vázquez no duda en que el rubro "DeFi tendrá una mayor probabilidad de expansión, ya que ahora está en una etapa experimental, pero aumentará la adopción a medida que los usuarios vayamos teniendo implementaciones sobre lo real, como pedir préstamos".

¿Cómo saber si el token elegido cuenta con todas las características de valor, equipo, funcionalidad y red en la que corren? Verderosa recomienda consultar en el sitio oficial del token su White Paper, documento en el que los responsables plasman el objetivo, visión y roadmap del proyecto, entre otras cuestiones de vital importancia.

En sintonía con sus colegas, Limia aconseja verificar:

" Referencias del proyecto y empresas detrás "

" " Smart contracts : funciones del código y, en caso de que sea un fork, si el código matchea 100% con el proyecto original"

: y, en caso de que sea un fork, si el código matchea 100% con el proyecto original" "Las billeteras con mayores tenencias y los movimientos"

y los movimientos" Fundamentals: whitepaper, quiénes están detrás, equipo, comunidades sociales, perfiles de Linkedin el repositorio de GitHub"

whitepaper, quiénes están detrás, equipo, comunidades sociales, perfiles de Linkedin el repositorio de GitHub" "Entender los tokenomics del proyecto: capitalización, circulante, inflación, minado y recompensas, community y team vesting (porcentaje que retendrá el equipo)"

Ya elegí un token, ¿y ahora?

Para apostar antes que nadie a estos proyectos, es vital contar con una billetera de criptomonedas sin custodia, es decir, aquellas en las que el usuario mantiene en su poder la clave privada o una frase semilla compuesta por varias palabras (entre 12 o 24) que permiten recuperar la cuenta. Entre las más importantes se encuentran:

Metamask: la más usada, que está disponible como extensión para Chrome o aplicación. Es compatible con Ethereum y BSC

la más usada, que está disponible como extensión para Chrome o aplicación. Es compatible con Ethereum y BSC Trust: otra de las apps más populares, sólo disponible como app para teléfono o computadora. Permite usar las principales redes

otra de las apps más populares, sólo disponible como app para teléfono o computadora. Permite usar las principales redes Otras opciones: Conomi, Guarda, Atomic Wallet

"Hay muchas wallets muy buenas. La elección es muy personal porque depende para qué se vaya a usar y el gusto de cada uno. Lo ideal es probar varias y quedarse con la que uno se sienta más cómodo. Recomiendo buscar cuáles son las más utilizadas y probarlas", afirma Limia.

Al abrir una cuenta en estos servicios, se generará automáticamente una frase semilla que habrá que anotar en varias hojas de papel (no en la PC ni una foto del celular para evitar robos por hackeos) y guardarla en diferentes lugares. Si se pierde esta frase, no habrá forma de acceder a los fondos.

Luego, habrá que seguir los siguientes pasos:

Fondear a la billetera: en la sección Configuración se accede y copia la clave pública, una larga sucesión de letras y números que funciona como CBU: es la dirección a la cual se enviarán fondos.

en la sección Configuración se accede y copia la clave pública, una larga sucesión de letras y números que funciona como CBU: es la dirección a la cual se enviarán fondos. En Binance, BuenBit, Bitso, Satoshitango, OKex u otro exchange adquirir Ether, si el token funciona en Ethereum ; o BNB, si funciona en la Binance Smartchain, y transferir saldo a la clave pública de la wallet

; o BNB, si funciona en la Binance Smartchain, y transferir saldo a la clave pública de la wallet Ingresar a la página oficial del proyecto y hacer clic en Buy (comprar) y ser dirigido a un exchange descentralizado

(comprar) y ser dirigido a un exchange descentralizado Luego habrá que ingresar la cantidad a cambiar por el nuevo token, elegir la billetera que se posee para conectar la cuenta y aceptar la transacción

"Si bien es posible encontrar 'gemas' en Uniswap, que funciona en Ethereum, muchas veces las comisiones absorben la posible ganancia de la operación", advierte Verderosa, quien recomienda buscar tokens en PancakeSwap (BSC) o Kaidex (KAI).

Finalmente, sólo restará esperar que se valoricen. Para que suceda, Hinz afirma que la única opción es que registren "una fuerte adopción, ya sea como medio de pago u otro uso dentro de su red".

"Si aumenta, pero no hay ninguna modificación en los volúmenes operados, debemos tener cuidado porque puede ser un fraude: se sube de manera artificial para estafar a los futuros clientes", alerta. Por su parte, Verderosa añade que "el valor del token va de la mano con el buen desarrollo del proyecto al cual está vinculado. Y si tiene una utilidad específica, las posibilidades de revalorización son mayores".

Al hablar de tokens menos conocidos, Burbach recomienda The Graph (GRT), AAVE, Yield Finance (YFI), Solana (SOL) y Rarible (RARI). Por su parte, Vázquez añade a la lista a Red Protocol (RED), Alchemix (ALCX) y Balancer (BAL).

Verderosa insiste con KardiaChain (KAI), debido a que lanzó su propio DEX y es una alternativa económica a Ethereum, mientas que Beaudroit señala a GitCoin, destinada a invertir en startups.

Los expertos remarcan frase que es una suerte de mantra cripto: Do your own research ("Hacé tu propia investigación"). La mejor manera de reducir las chances de pérdida en una jugada tan riesgosa es informarse y apostar lo que se esté dispuesto a perder.