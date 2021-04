¿Se viene la ley de criptomonedas?: los bancos se preparan para operar con estos activos y ofrecer nuevos servicios

Blockchain puede ser un aliado financiera si se conoce cómo utilizarlos. Una tecnología que llegó para ser parte de la nueva normalidad

Las criptomonedas son la gran punta del iceberg de la nueva economía y viven un momento de esplendor debido a las nuevas posibilidades que ofrece como resguardo de valor o para incrementar los ahorros.

Según datos de Koibanx provistos a iProUP, el año pasado creció 300% la cantidad de usuarios que adquirieron estos instrumentos, ya sea como un activo "anti inflación" o aprovechando las posibilidades de las finanzas descentralizadas (DeFi). Y se estima que hay 2 millones de cuentas de criptomonedas.

Pero la verdadera revolución va por dentro. En efecto, la Blockchain, una base de datos gigantesca e incorruptible, ya que en lugar de estar en un solo lugar hay una copia en las decenas de miles de nodos que soportan la red Bitcoin, es vista como una tecnología disruptiva por todas las industrias. Y ofrece un nivel de seguridad que ningún banco puede ofrecer.

Por ello, en el futuro más cercano las instituciones financieras apostarán a esta innovación y a las divisas virtuales para potenciar su propio negocio aprovechando una tecnología que demostró ser segura, rápida y escalable. Más teniendo en cuenta de que hay dos proyectos en danza en el Congreso para regular los criptoactivos.

Parte de la cotidianidad

Alberto Pardo, CEO y fundador de Adsmovil, señala a iProUP que los bancos están analizando cómo acercarse a los clientes utilizando tecnologías basadas en la blockchain para el desarrollo de productos nuevos totalmente digitales.

"Se está generando un gran cambio. Lo que está claro es que los usuarios están demandando servicios financieros diferentes más enfocados en la realidad digital de hoy y hacia allá están apuntando todos", asegura Pardo.

Maximiliano Hinz, Latam Operations Launcher de Binance, coincide en este "gran momento" de las criptomonedas y asegura que no es parte de una moda sino de un "interés real".

"No encontramos el techo todavía. Cada vez hay más interés. Muchas empresas del rubro ya están haciendo publicidad en la vía pública", agrega Hinz en alusión a que el sector apunta al público en general.

Y agrega: "Hoy en día no se tiene una libertad en manejo del dinero, hay muchas restricciones. En cripto no existen esas trabas, y tengo la posibilidad de mover fondos cuando quiero y cómo quiero. No hay ninguna restricción ni nadie en el medio arbitrando".

Hinz asegura que cualquier persona puede usar divisas virtuales y no le sorprendería que "dentro de unos meses empecemos a pagar compras con cripto, algo que se pensaba que iba a suceder dentro de 30 años, pero que ahora es una realidad gracias a la pandemia".

Como parte de este boom, Pardo remarca que "hay una enorme propuesta de productos, servicios y empresas de criptomonedas ofreciendo lo mismo". "Seguramente, algunas desaparecerán y habrá una consolidación, como pasó con el ecommerce los 2000. Un proceso que seguramente se acelere con el ingreso de los bancos al negocio", advierte.

Transferencias, pagos, inversiones. Servicios que hasta ahora eran prestados por las entidades tradicionales son ofrecidos por tecnológicas, con métodos transparentes, ágiles y seguros. Quizás sólo por ahora.

Tal como anticipó iProUP, en el Congreso hay una iniciativa de ley presentada por los diputados Liliana Schwindt y Marcos Cleri (Frente de Todos) que busca regular la actividad y permitir un mayor desarrollo del sector.

"Nuestro departamento legal leyó el texto y está bastante en sintonía con la actividad que venimos desarrollando. Es un buen proyecto", afirman a iProUP desde una de las casas de cambio cripto más reconocidas del mercado local.

También hay un anteproyecto firmado por el diputado Ignacio Torres (Juntos por el Cambio) que cuenta con el aval y asesoramiento de varias firmas de criptomonedas locales y que inició conversaciones con algunos bancos "chicos" interesados en ingresar en este nicho.

Según relevamientos de iProUP, ya hay varias entidades financieras que están creando o fortaleciendo sus divisiones de fraude con expertos en activos digitales para, en un futuro, transformarlas en una nueva operación y salir a ofrecer productos cripto.

Banca cripto

Fabián Barros Requeijo, fundador y presidente de Pago TIC, afirma que la digitalización de activos mediante tokens y las bases de datos distribuidas al estilo blockchain "llegaron para quedarse".

Por lo tanto, asegura que la banca apostará por estas herramientas para acercarse al usuario, transparentando sus posiciones de inversión de sus fideicomisos y préstamos, y dar confiabilidad.

"El usuario tiene miedo de los bancos y con razón: muchas veces, le debitan dinero sin explicación, no atienden el teléfono y ni hablar de los corralitos", afirma.

Según su visión, uno de los principales problemas para lograr la adopción de estas tecnologías en el sector financiero tradicional será acortar la brecha tecnológica.

"Para invertir tenés que saber cómo funciona para no tomar riesgos que pueden salir muy caros. Es hora de que el Gobierno haga un plan de alfabetización informática para la inclusión digital", señala el directivo.

Por su parte, Edy Weber, CEO de Koibanx, revela a iProUP que uno de los indicios que apunta a que la blockchain será clave en el futuro de las finanzas es que las entidades bancarias están trabajando cada vez más en el desarrollo de esta tecnología.

"Incluso, muchos expertos están apostando por crear sus propias startups o dejar sus puestos en grandes entidades financieras tradicionales para trabajar en compañías cripto", revela.

Los bancos se preparan para dar servicios basados en criptomonedas

Weber añade que Blockchain tiene dos aplicaciones principales que pueden ser utilizados por la banca:

"El más popular es crear, negociar y administrar criptomonedas como el Bitcoin"

como el Bitcoin" "Blockchain puede gestionar transacciones relacionadas con el comercio, incluidos los procesos financieros como cuentas por pagar, por cobrar y cumplimiento normativo"

"Los gerentes de finanzas deberían aprender de ambos usos, pero entendiendo que el Blockchain comercial y su potencial para las operaciones financieras deberían ser su interés de cara a lo que se viene", comenta Weber.

En esta dirección, el experto remarca que se está utilizando actualmente para reinventar cómo se gestionan las transacciones, ya que permite disminuir el tiempo y los costos en casi cualquier proceso, ofreciendo operaciones casi en tiempo real.

"Las aplicaciones financieras más comunes de Blockchain incluyen todo el proceso desde el pedido hasta el pago, las finanzas comerciales, las transacciones entre compañías y la conciliación", indica Weber.

Y completa: "Lo que va más allá de las finanzas, como la gestión de la cadena de abastecimiento, el seguimiento de activos, el servicio de garantía y el cumplimiento normativo también se pueden agilizar mediante la tecnología de Blockchain".

Asimismo, señala que los bancos pueden acercarse al cliente final mediante Blockchain a partir de los siguientes beneficios de su aplicación:

Permite a dos usuarios realizar transacciones sin intermediación (mediante una comisión mínima por usar la plataforma)

(mediante una por usar la plataforma) Se reducen los costos de las transacciones

de las transacciones Se baja el riesgo de fraude

Simplifica la operatividad e incrementa la velocidad de las transacciones, especialmente las internacionales

de las transacciones, especialmente las internacionales Permite ampliar el alcance y acceso a los servicios financieros

"No pasará mucho tiempo antes de que Blockchain se convierta en la corriente principal. Durante los próximos cinco años, será una tecnología de uso común que se integrará directamente en otras soluciones que las empresas están utilizando para mejorar las operaciones y administrar los riesgos", dice el experto.

Mientras tanto, el ejecutivo remarca que la banca tradicional debe enfocarse en crear conciencia, habilidades y experiencia al encontrar oportunidades para colaborar con socios comerciales cercanos en casos de uso específicos, para luego ir escalando en las estructuras de aplicaciones blockchain integradas entre sí y con otras tecnologías.

En tanto, Marcos Pueyrredón, vicepresidente global de Mercados Hispanos del gigante del ecommerce brasileño VTEX, adelanta que "no será extraño que, en un futuro, no muy lejano, hasta tendrán sus propias criptomonedas".

Según el ejecutivo, estas divisas "son muy parecidas a los programas de fidelidad que premian con puntos", advirtiendo que los bancos podrían utilizar estos activos dentro de sus planes de beneficios a los clientes.

"Las criptomonedas son mucho más interesantes que el papel billete, que hoy todavía lo tenemos que transportar. Va a quedar vintage. Estamos yendo a este modelo de tener todo en un solo lugar: el smartphone. El 5G va a acelerar aún más su adopción", vaticina.

De esta forma, la banca se prepara para un 2021 en el que seguramente habrá una ley de criptoactivos que ofrecerá previsibilidad y seguridad al manejo de estos nuevos instrumentos y allanará el camino de ingreso a los bancos. También promete potenciar las posibilidades de ahorro e inversión de los argentinos.