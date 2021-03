Con una SPAC, este multimillonario argentino planea revolucionar Wall Street: ¿quién es y qué planea hacer?

Martín Varsavsky, el argentino que vivió mucho tiempo en Silicon Valley y Nueva York y ahora está radicado en Madrid, es uno de los empresarios que trabajó para dar pronta solución a la pandemia global de coronavirus COVID-19 que puso en jaque al planeta.

Su iniciativa más reciente es Goggo Network, empresa de la cual es CEO y Chairman, y está enfocada en el desarrollo de una flota de taxis autónomos.

Para la creación de esta firma, levantó 44 millones de euros en una ronda de financiación en la que participaron el grupo japonés SoftBank y Axel Springer Digital Ventures.

Ahora, el empresario, junto a sus socios de Goggo, anunció su sálida a la bolsa de Nueva York con una compañía destinada a invertir más de u$s1.000 millones en el sector europeo de la "movilidad automotriz".

En este sentido, Nasdaq es el escenario al que apunta Varsavsky para aprovechar la gran inversión que respalda las nuevas empresas con propósito de adquisición (las Spacs) con el objetivo, a su vez, de crear una gran plataforma en ese rubro.

Levere Holdings, una compañía de cheques en blanco generada desde la propia Goggo Network y ejecutivos de tecnología automotriz especialista en movilidad en Europa, presentaron e0l viernes pasado ante los organismos pertinentes una solicitud de inversión para recaudar hasta u$s250 millones en una OPI (Oferta Pública Inicial).

La firma, con sede en las Islas Caimán, hará su debút ofertando cada acción a un valor de u$s 11.50. Además, con el tamaño del acuerdo previsto, Levere Holdings tendría un valor de mercado de unos 313 millones de dólares.

La firma está constituida por el CEO y presidente Martín Varsavsky y el COO (Chief Operating Officer) y director Yasmine Fage, quienes al mismo tiempo son cofundadores de Goggo Network, donde también ejercen su función como los más altos directivos. A ellos se les une el empresario Stefan Krause, quien actualmente se desempeña como director de operaciones de Fisker (FSR) y anteriormente fundó Canoo (GOEV), las cuales, al igual que Levere, salieron a bolsa mediante SPAC.

La compañía planea enfocarse como objetivo inicial en Europa para la expansión de la recaudación, para luego expandirse a diferentes regiones. Se concentrará en las empresas que juegan un rol clave para el futuro de la movilidad, centrándose en el desarrollo de la conducción autónoma, los vehículos conectados, los servicios de movilidad y los vehículos eléctricos.

Levere Holdings fue creada en enero de 2021 y cotizaría en el Nasdaq bajo el título LVRAU. La SPAC (Special Purpose Acquisition Company, traducido del inglés como Empresa de Adquisición con Propósito Especial) que se presenta para una oferta pública inicial de u$s250 millones apareció originalmente en el sitio web renaissancecapital.com del administrador de inversiones de OPIs, Renaissance Capital.

Varsavsky acerca de las salidas a bolsa a través de SPACs:

2020 was a record year for US VCs with $70bn new funds raised. But the SPAC industry dwarfs the VC industry. https://t.co/kjgEvi85dt — Martin Varsavsky (@martinvars) February 15, 2021