La contratación de profesionales en el mercado IT en Argentina es un desafío creciente entre las organizaciones, que se enfrentan al desafío de mantener a su personal clave y evitar la fuga de talento que pueda impactar en el rendimiento y la productividad del negocio.

De acuerdo a un relevamiento realizado por HuCap entre 115 compañías, casi una de cada dos empresas sufrió la pérdida de personal y recursos claves en el último año, a causa de factores como:

Salarios menos competitivos (frente a los ofrecidos en dólares)

Modalidad de trabajo

Mayor flexi­bilidad en otros empleos

Cambio de vida hacia el exterior

Esquemas de compensación total menos atractivos

"Hoy, para retener a los mejores talentos se ponen en juego todos los aspectos de la compensación total que los colaboradores perciben; no basta con que la organización tenga un esquema sala­rial competitivo. Si bien el salario es el factor motivacio­nal por excelencia y, más en contextos de alta inflación, los colaboradores ponen en la balanza los beneficios y todo lo relacionado con las prácticas de Work Life Ba­lance", explicó Natalia Terlizzi, CEO de Hucap.

Ante este escenario, Nubiral, la empresa de tecnología global especializada en innovación y transformación digital, presentó un programa para incentivar a los jóvenes en sus primeros pasos en el mundo IT y, de esta forma, hacerle frente a la escasez de talento y la rotación laboral.

Se trata de 'Nubiral Trainee', destinado al desarrollo interno del talento, que busca formar diversos perfiles demandados en el sector y ampliar así las posibilidades de inserción laboral y formación en últimas tecnologías.

Después de la primera edición, donde 5 participantes tuvieron la oportunidad de capacitarse durante 3 meses y obtener una certificación en la nube por parte de uno de los principales partners de Nubiral, la empresa volvió a apostar por la formación de talento especializado en Data.

En esta nueva edición, 8 jóvenes seleccionados podrán acceder a una capacitación especializada en análisis de datos y tecnologías relacionadas, con el objetivo de impulsar su carrera profesional. La iniciativa forma parte de la cultura de 'marca empleadora' que la empresa lleva adelante para el desarrollo de sus equipos, guiadas por la formación y las certificaciones constantes y una de sus principales fortalezas que busca potenciar el talento IT de los colaboradores.

"En la primera entrega, los candidatos seleccionados recibieron una formación integral que los preparó para rendir con éxito la certificación en tecnologías de la nube. Todos ellos demostraron un enorme compromiso y dedicación a lo largo del programa y, una vez finalizado, comenzaron a trabajar en proyectos de Nubiral", sostuvo Fernando Zerbini, Co-Founder & Chief Strategy Officer de Nubiral.

Y agregó: "Todos los jóvenes que participaron del proceso de selección pudieron, no solo conocer en detalle las tecnologías con las que trabajamos a diario, sino que también se llevaron una guía para sus propios caminos de autoformación".

El foco de Nubiral Trainee es que quienes participen incorporen conocimientos técnicos, y que aprendan a adaptarse y a desenvolverse en equipos de trabajo colaborativos, a la vez que se formen en habilidades técnicas altamente demandadas en el mercado.

"Nuestra intención es que todos, sean elegidos o no, puedan llevarse aprendizajes y herramientas de esta instancia que les sirvan para su desarrollo profesional y los impulse a seguir creciendo. Buscamos compartirles las últimas tecnologías que existen hoy en el mercado, las diversas posibilidades de formación y las herramientas que pueden implementar para transitar su propio camino autónomo en esta industria tan apasionante", concluyó Maximiliano Giacri Co-Founder & CEO de Nubiral.

A la hora de cubrir las posiciones necesarias, el estudio de Hucap remarca que el 32% de las empresas muestra dificultades para encontrar el talento necesario; un 59% destaca tener dificultad solo para posiciones específicas de tecnología y un 9% manifiesta no tener dificultad alguna.

"Para evitar la rotación no deseada, las empresas co­mienzan a focalizar no solamente en los beneficios y prácticas de Work Life Balance, sino también en forta­lecer su marca empleadora y todos aquellos aspectos que hacen a la experiencia del colaborador (EX), desde el primer momento de contacto con la empresa y que ayuden en la construcción de una cultura del "nosotros" que atraiga y retenga a los colaboradores", comenta Terlizzi.

En este contexto, las compañías encuestadas llevan a cabo diversas acciones para mejorar la atracción y retención del talento, entre las que se destacan:

Acciones de capacitación selectiva

Acciones alineadas con el desarrollo de líderes

Acciones alineadas con los planes de carrera

Acciones alineadas con la mejora del clima organizacional

"En esta línea, el liderazgo también juega un rol clave. Las personas no abandonan a las empresas, abando­nan a sus jefes, esto es algo que ha sucedido históri­camente. Hoy en día el papel de los líderes, incluso acorde al momento y contexto que nos encontramos atravesando, juega un rol crucial. Son la prin­cipal referencia de la cultura de la empresa, algo que también se pone muy en juego a la hora de elegir una propuesta", concluye la CEO de Hucap.