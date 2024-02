Argentina tiene un motivo para festejar: sus profesionales están entre los más buscados del mundo para trabajar al exterior, solo superados por los de EE.UU. y Filipinas, según los un estudio de la empresa Deel.

Además, son los que perciben mejores honorarios en la región: el salario promedio de un Ingeniero de software senior freelance fue de u$s171.300 anuales, por encima de Colombia (u$s146.200) y México (u$s168.000).

Cómo estudiar gratis en Argentina

Ante la escasez de profesionales en el mercado local, ahora son las propias empresas las que forman de modo gratuito a los interesados y, en varias ocasiones, los contratan para que tengan su primer empleo y comiencen a desandar la carrera.

Así, existen capacitaciones que en pocos meses ofrecen las herramientas para postularse. Entre las que ofrecen cursos online gratis se destaca IBM:

Inteligencia Artificial (IA) Ética : con ejemplos del mundo real, se muestra la importancia de los pilares de IA : equidad, solidez, explicabilidad, transparencia y privacidad

: con ejemplos del mundo real, se muestra la importancia de los pilares de IA : equidad, solidez, explicabilidad, transparencia y privacidad Prompting : abarca modelos de lenguaje y cómo dar instrucciones efectivas a una inteligencia artificial al estilo de ChatGPT

: abarca modelos de lenguaje y cómo dar instrucciones efectivas a una inteligencia artificial al estilo de ChatGPT Ciberseguridad : profundiza sobre las tácticas más usadas y explica conceptos utilizados en el área de seguridad empresarial como cifrado y criptografía

: profundiza sobre las tácticas más usadas y explica conceptos utilizados en el área de seguridad empresarial como cifrado y criptografía Enterprise Design Thinking : brinda acceso a las herramientas para poner en práctica la innovación centrada en las personas, bajo un enfoque empresarial

: brinda acceso a las herramientas para poner en práctica la innovación centrada en las personas, bajo un enfoque empresarial Generar Impacto con la Tecnología del Futuro: abordar los desafíos de sostenibilidad del mundo requiere que las empresas unan esfuerzos y aprovechen la tecnología.

"Desde Telecom llevamos a cabo digit@lers, un programa de cursos gratuitos de formación en oficios digitales", afirman desde el gigante de las telecomunicaciones.

Según la compañía, la iniciativa "incluye cursos de entre cuatro y seis meses en Desarrollo Web .NET, Desarrollo Web Java, Desarrollo Web Node JS, Desarrollo Web Python, Desarrollo Front-End React, Diseño UX/UI, Marketing Digital, Data Analytics y Testing QA".

Otra que forma profesionales para luego contratarlo es Softtek. Así, su equipo de Talent Development destaca que han desarrollado "academias como un espacio para aprender y acercar el primer empleo en tecnología".

Las opciones más demandadas son Java, .Net, React JS, SAP FICO, SAP FICA, SAP MM & WM, entre otras. Las mismas habilitan a posiciones de desarrolladores o consultores trainee/Junior de dos formas:

Contratación inicial : las personas reclutadas para las academias al momento de dar inicio con ellas son parte de Softtek Argentina, es decir, hacen un upskill

: las personas reclutadas para las academias al momento de dar inicio con ellas son parte de Softtek Argentina, es decir, hacen un upskill Contratación posterior: al finalizar la cursada rinden un examen. En función de las posiciones disponibles en los proyectos se contratan a aquellos talentos destacados

"Los ámbitos vinculados a Ciencia de Datos, programación e IA son los que más interés despiertan. Lo bueno es que cualquier persona puede aplicar a este tipo de formación y entender si es un campo en el que le gustaría desarrollarse", indican desde la academia Henry, que brinda los cursos introductorios 100% online y gratuitos.

La compañía ofrece un sistema de ingresos compartidos, en el que la capacitación no requiere pago inicial. El alumno completa la formación y Henry lo ayuda a conseguir empleo en dólares: de allí se descontará una pequeña parte durante algunos meses para saldar el costo del curso.

Quienes prefieran un entorno académico tradicional, las universidades ya están ofreciendo cursos cortos de rápida salida laboral para comenzar a ser freelancer.

Paula S. Marzulli, coordinadora de Posgrados de la UCA, afirma a iProUP: "La oferta abarca temas sobre transformación digital, tecnologías habilitadoras, inteligencia artificial, analítica de datos y big data, realidad virtual, aumentada y mixta son algunos de los tantos temas de interés en sus búsquedas".

La inteligencia artificial es una de las carreras del momento

A esto hay que agregar "ciberseguridad, compliance, nuevas tecnologías de management IT, Agile, Lean Startup y gestión de cambio", aclara Marzulli.

Freelancers: cuáles son las carreras que mejor pagan en dólares

"Los cursos de desarrollo de software siguen siendo altamente buscados. Es importante destacar que existe una diferencia entre cobrar en dólares y trabajar para el extranjero", indica a iProUP Ulises Martins, Head of Go Elevate by Ingenia.

"En el segundo caso, un dominio experto del idioma inglés es esencial y se requiere una comprensión de las dinámicas socio-culturales de los países donde se desarrolla el trabajo remoto", suma Martins.

Gastón Chapartegui, Country Manager de Le Wagon, afirma a iProUP: "Los cursos con los que se suele comenzar, por su eficiencia para conseguir empleo, son Data Science, Web Development y Data Analytics".

Por su experiencia, Sebastián Divinsky, Co CEO de EducaciónIT, asegura a iProUP que el desarrollo de software es una de las áreas más demandadas y aquellos que cuentan "con experiencia pueden ganar salarios muy altos".

Estos cursos, añade, "suelen cubrir temas como fundamentos de la programación, diferentes lenguajes, arquitecturas de software y métodos de desarrollo", añade Divinsky.

Delfina Fernandez, líder de la División Technology de Adecco, destaca a iProUP: "Los cursos que han tomado protagonismo y de los demandados en este último tiempo son los centrados en el análisis de datos e IA".

Los programadores argentinos son los terceros mejor rankeados a nivel global y líderes en la región

Freelancers: cuáles son las carreras que mejor pagan en dólares

Este tipo de curso no solo sirve para empezar a ganar en dólares, también ayuda a mejorar su empleabilidad.

"Muchos de los que realizan cursos en el Centro de e-Learning de la UTN FRBA buscan sumar competencias digitales para adaptarse a los procesos de transformación tecnológica o reconvertirse para aprovechar las oportunidades del mercado laboral", afirma a iProUP Juan Acevedo Miño, director del Centro de e-Learning de la UTN FRBA.

Una empresa enfocada en mejorar las habilidades de las personas es SAP. Proyectan aumentar las capacidades de 2 millones de profesionales tecnológicos para 2025. La plataforma tiene más de 140 recorridos de aprendizaje para todos los niveles de competencia.

"El sitio SAP Learning está diseñado para ser simple, intuitivo e interactivo. Los cursos permiten aprender rápidamente una nueva habilidad, mantenerse actualizados con las últimas innovaciones y prepararse para una certificación reconocida mundialmente", concluyen desde la compañía.