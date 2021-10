La plata no es todo: qué beneficios creativos están dando las empresas para retener a sus mejores empleados

Estos meses parecen haberse convertido en un desafío para las empresas del conocimiento que no solo buscan sino que también deben retener talento

Encontrar talento siempre estuvo al tope de las prioridades de las organizaciones. Tras la transformación digital acelerada por la pandemia, ya no pasa por encontrar a los mejores profesionales, sino que la oferta de beneficios sea lo suficientemente atractiva para retenerlos.

Esto se registra con mayor fuerza en la industria del conocimiento, un sector cuyas empresas no sólo compiten por los mejores perfiles, sino que es un juego que se desarrolla en un tablero mundial, en el que firmas de todo el planeta buscan talentos argentinos, les ofrecen trabajos con salarios en dólares y jornada flexible en un modelo 100% remoto.

Justamente, este es uno de los beneficios que están comenzando a ofrecer las organizaciones. Según cifras de Accenture proporcionadas a iProUP, ocho de cada diez personas a nivel mundial quiere continuar con el trabajo híbrido: dos días en la oficina y el resto de la semana en la casa.

Pero el problema va más allá del home office. Las empresas están buscando una nueva paleta de incentivos para quedarse con el mejor talento.

Modalidades de trabajo

El teletrabajo permitió a los empleados que aún no lo habían experimentado conocer de primera mano sus pros y contras. De hecho, desde Accenture destacan los siguientes beneficios:

Mayor seguridad al permanecer en su casa (34%)

Mejora de la calidad de vida (32%)

Mayor libertad al acomodar sus horarios (31%)

En tanto, los encuestados también remarcaron las siguientes ventajas de la modalidad presencial:

Acceso más fácil a la tecnología (27%)

Mejor colaboración con sus colegas (25%)

Más espacio para innovar y una mejor rutina (23%)

Mayor visibilidad ante sus líderes (22%)

Alejandra Ferraro, líder de Recursos Humanos de Accenture Latam, asegura a iProUP que el gran cambio dentro de las organizaciones es la demanda de talento digital que, si bien existía antes de la pandemia, ahora se ubica en niveles históricos.

"Todas las industrias aceleraron su transformación digital y hoy están en pleno desarrollo de nuevas tecnologías para aumentar su crecimiento. Ante esto, el talento digital es hoy clave", comenta.

El trabajo remoto permitió federalizar la búsqueda y acceder a talentos de todo el país

El pasaje al empleo remoto también acercó beneficios para las empresas: pudieron "agrandar la pecera" para buscar profesionales que, de por sí, son muy escasos. Así, se empezó a hablar de la federalización del talento, ya que el home office habilitó la contratación de personal de otras provincias y hasta del exterior.

"Al no ser la oficina el lugar obligado y cerca del cual debe vivir el candidato, se abrió la posibilidad de buscarlos en cualquier lugar del país, incluso en pueblos alejados, permitiéndonos ser generadores de empleo de valor sin salir del pueblo natal", agrega la experta.

En este sentido, Juan Andrés González Dematine, People & Culture Manager de Nubiral, asegura a iProUP que las empresas de todo el mundo buscan talento sin importar su residencia, por lo que tuvieron que ajustar sus paquetes de beneficios.

"Ofrecen cada vez más capacitaciones in house y mejoras en las condiciones de trabajo, ya que los especialistas de IT tienen tantas propuestas que terminan observando quién brinda la mejor opción no sólo a nivel técnico sino también a nivel de beneficios", añade.

Además de brindar flexibilidad en modalidades de trabajo y capacitaciones, las empresas locales buscan competir con las internacionales que buscan freelancers con espacios de actividad social, emocional y física.

"Por un lado, coordinamos distintas experiencias, como un after office virtual con todo el staff una vez al mes para encontrarnos, pasar un grato momento y previo al encuentro reciben un kit como cervezas o picada en cada domicilio. Otra acción es la sala de escape virtual", comenta González Dematine.

Otra opción son los talleres de gestión de emociones, coaching para equipos y también para personas. En cuanto a lo físico, las compañías ofrecen a sus colaboradores clases semanales virtuales de stretching y yoga. "También mudamos a la virtualidad algunas capacitaciones, como las clases de inglés", comenta González Dematine.

Otro cambio evidente consiste en las modalidades de selección, reclutamiento y alta de los empleados. Por ejemplo, aquello que antes era una entrevista presencial se llevó a lo virtual y todo el proceso comenzó a ser intermediado por tecnologías.

Lucas Mailland, CEO de la startup de reclutamiento virtual Fichap, asegura a iProUP que su empresa permitió "agilizar los tiempos de las entrevistas: aquello que en prepandemia nos hubiera tomado una hora, lo hicimos en 20 minutos. Este beneficio lo vivió tanto el postulante como el reclutador".

Por su parte, Dolores Martin-Saravia, directora de RR.HH. de Spark Digital, señala que "al ser hoy todo remoto, al perderse la noción de oficina, se expandieron los límites de alcance de búsqueda".

"Nos expandimos a la región, y las búsquedas ya no necesitan limitarse geográficamente. Esto permite una apertura cultural que enriquece cualquier organización y buscar perfiles en otros lados", completa.

Además, comenta que en Spark Digital cuenta con programas de referidos, en el que distintas personas acercan (es decir, refieren) candidatos potenciales específicos. En caso de que se efectúe una contratación, quien refirió recibe un bono económico o premio como compensación.

"Ocurre con candidatos que les va bien en las entrevistas, pero no quedan. Entonces pueden referir a otra persona. Como son los que más conocen a sus colegas, sus recomendaciones pueden ser muy positivas", confía a iProUP Thelma Pussetto, Directora de Brand & Recruitment Marketing de Spark Digital

Recursos creativos

Con encontrar y reclutar talento no alcanza. El otro reto es retenerlos dentro de la organización en un contexto de alta rotación de profesionales. Para lograrlo Laura Fabro, CMO de Kenwin, detalla a iProUP algunas estrategias:

Salario emocional: más allá del sueldo, la empresa decidió profundizar en el bienestar y motivación de sus colaboradores mediante este programa. Los beneficios que se incluyen son licencia por paternidad extendida y por cuidado de pariente directo, viernes cortos en verano (finaliza a las 16) y franco en día de cumpleaños

más allá del sueldo, la empresa decidió profundizar en el bienestar y motivación de sus colaboradores mediante este programa. Los beneficios que se incluyen son licencia por paternidad extendida y por cuidado de pariente directo, viernes cortos en verano (finaliza a las 16) y franco en día de cumpleaños Espacio confortable : se compone por materiales de oficina, silla ergonométrica, PC y mantenimiento, abono de internet y celular. Además, cuando sea necesario reunirse con el equipo o clientes colaboran con coworking, refrigerios, traslados y alojamientos

: se compone por materiales de oficina, silla ergonométrica, PC y mantenimiento, abono de internet y celular. Además, cuando sea necesario reunirse con el equipo o clientes colaboran con coworking, refrigerios, traslados y alojamientos Reuniones presenciales : viajar a la ciudad o país en donde residen los compañeros, en el caso de requerir reuniones presenciales o trabajos en conjunto, previa aprobación del líder. En este caso, se otorga medio día libre para disfrutar del turismo en la zona

: viajar a la ciudad o país en donde residen los compañeros, en el caso de requerir reuniones presenciales o trabajos en conjunto, previa aprobación del líder. En este caso, se otorga medio día libre para disfrutar del turismo en la zona Cuidado de la salud : prepaga para el titular y grupo familiar, y licencia por chequeos médicos anuales (día libre para realizarlos)

: prepaga para el titular y grupo familiar, y licencia por chequeos médicos anuales (día libre para realizarlos) Welness/Bienestar en el espacio laboral: clases de yoga, meditación, masajes, higiene postural y kinesiología

"En la actualidad, muchas industrias tienen la necesidad de incorporar cada vez más colaboradores valiosos. Por este motivo, la creatividad incluso en los métodos de búsqueda y contratación son cada vez más indispensables", dice Fabro.

Las empresas ofrecen un mejor balance entre vida personal y laboral para atraer y retener talentos

Según la ejecutiva, "empezamos a promover aún más el equilibrio entre la vida personal y la vida laboral con iniciativas concretas", en las que destaca:

Disfrutar de un viernes libre al mes a nivel global

Cinco días extra de descanso al año

Focus Friday: media jornada laboral por semana para destinar a hacer cursos y desarrollar el crecimiento profesional

Gift cards en distintos proveedores disponibles para comprar alimentos

¿Qué buscan estas empresas? Perfiles con conocimientos en nuevas tecnologías, con pensamiento estratégico y competencias digitales, además de curiosidad, ya que el crecimiento personal y profesional no es solo una oportunidad para el empleado sino también una expectativa del empleador.

El perfil ideal es una persona que esté abierta al cambio, a vivir nuevas experiencias y aprender constantemente. Se define todo en la palabra actitud. Es por esto, que los candidatos deben ser profesionales dispuestos a ofrecer mucha predisposición y esfuerzo, listos para trabajar en un ambiente desafiante.