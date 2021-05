Los sindicatos llegaron a Silicon Valley: conocé porque las big tech están en jaque

El escenario en Silicon Valley está cambiando, las grandes tecnológicas estadounidenses acostumbradas a protagonizar historias de éxito, hoy protagonizan tensiones con sus trabajadores a cuenta de condiciones laborales, pero también existen cuestionamientos a sus posicionamientos políticos y sociales.

Las big tech, comienzan a ver cómo sus trabajadores levantan de a poco su voz. El último caso es Basecamp, que perdió un tercio de sus empleados tras la polémica decisión de prohibir la discusión política en las plataformas internas de la empresa, pero antes ocurrió algo similar en Coinbase.

Al mismo tiempo, las mejorables condiciones laborales de algunos de los empleados de las grandes tecnológicas, como Amazon o Google, comienzan a hacerse cada vez más populares y a poner en marcha movimientos de reivindicación y sindicalización, ante los cuales se critican las posturas de las empresas.

En Estados Unidos la última encuesta del Pew Research Center reveló que el porcentaje de los estadounidenses que creían que las tecnológicas tenían un impacto social positivo pasó del 71% en 2015 al 50% en 2019, y los que pensaban que su repercusión era negativa se duplicaron, del 17% al 33%.

En los últimos meses, el caso de Basecamp acaparó la atención de los medios. Se calcula que un tercio de la plantilla de la compañía de desarrollo de software se fue, después de que su consejero delegado y cofundador, Jason Fried, anunciara que se prohibían las discusiones sobre temas políticos y sociales durante su jornada laboral. "Es una gran distracción, roba la energía y lleva el diálogo a lugares oscuros. No es saludable y no nos ha venido bien. Y hemos terminado haciéndolo con nuestra cuenta corporativa en el trabajo", explicó en su blog.

En esta polémica entrada, Fried anunció también el fin de los beneficios "paternalistas" como abonos para gimnasios o cursos, que sustituirán por dinero en efectivo; la reducción de comités; la eliminación de las evaluaciones entre pares; y una rotunda afirmación.

I resigned today from my role as Head of Marketing at Basecamp due to recent changes and new policies.I'll be returning to entrepreneurship. My DMs are open if you'd like to talk or you can reach me at [email protected] — Andy Didorosi (@ThatDetroitAndy) April 30, 2021