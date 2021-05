Google te está buscando: así podés postularte para trabajar desde Argentina

Google Argentina contratará talento local para ayudar a que cada vez más empresas operen en la nube y contribuir al crecimiento del ecosistema digital

Google lidera desde hace años todos los rankings de las mejores empresas donde trabajar a nivel mundial, y si tu sueño es trabajar para el "gigante de Internet" en la Argentina, ahora tenés la oportunidad.

A fines de abril Google Cloud anunció que reforzará su apuesta en la Argentina y anuncia la expansión de su operación en el país para ayudar a las empresas a migrar a la nube de forma más rápida y eficiente.

Para ello, abrirá en Argentina nuevas posiciones de TI para su Centro de ingeniería y servicios, que brindarán soporte tanto a clientes locales como globales para la implementación de soluciones de migración de Data Centers, Big Data, Analytics y AI.

Ante la consulta de iProfesional sobre dónde se ubicará el nuevo centro y si las posiciones son presenciales, desde la empresa aclararon: "La oficina de Google Argentina esta en Buenos Aires, pero la verdad es que con metodología de trabajo por el momento es a distancia, la persona que aplique puede estar en cualquier lado".

Vacantes y requisitos

Cómo podés aplicar a las vacantes y trabajar en Google Argentina

Bajo el liderazgo de Santiago Souza, el nuevo Centro de ingeniería y servicios de Google Cloud contratará distintos roles y posiciones orientados a liderar proyectos de implementación y adopción de la nube.

Algunos de los requisitos generales para aplicar a las vacantes en Google Argentina son:

Tener estudios de grado en los campos de ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas.

Contar con experiencia en proyectos de Infraestructura, TI, desarrollo de software o gestión de operaciones de productos (en la mayoría de los casos, al menos de dos o tres años).

Inglés fluido.

Las posiciones que ya están abiertas y a las cuales los talentos argentinos pueden aplicar son Cloud Delivery Center Manager, Program Manager, Cloud Data Architect, Cloud Architect SAP, Cloud Foundations Architect y Cloud Infrastructure Architect.

Las postulaciones se realizan en inglés en la página de carreras de Google.

Los "googlers" volverán a las oficinas

Desde 2020 que todos los "googlers" se desempeñan desde sus hogares

Si bien los trabajadores de industrias digitales siempre contaron con los mejores beneficios de home-office del mercado en todos los países, no por eso serán los últimos en volver a las oficinas tras este experimento de la pandemia.

Desde 2020 que todos los "googlers" se desempeñan desde sus hogares. Pero días atrás se conoció que desde el área de RR.HH. les han dicho que se preparen para comenzar a volver al campus a partir de septiembre de 2021.

Quienes deseen seguir trabajando desde el hogar deberán hacer una solicitud por email, pero quedó claro que Google espera que los empleados vivan en un radio de distancia que les permita ir a trabajar de forma presencial en la oficina que les corresponda.

"¿Por qué no está Google dejando que todos trabajen a distancia si se ha comprobado que es posible? Porque somos firmes creyentes de que estar en la oficina es mucho mejor para la colaboración, de que es más sencillo encontrar a las personas y verles la cara. Quizás no todo el tiempo, pero si realmente hace la diferencia para conocer a los pares con los que trabajas. Y además es más divertido", dijo a iProfesional Stacy Savides Sullivan, Chief Culture Officer de Google.

También confirmó que pese a que en Estados Unidos el regreso inicia en septiembre, en cada una de las 90 locaciones las personas volverán a las oficinas "a la velocidad que haga sentido para cada lugar", en la medida en eso sea posible. "En septiembre en Google seguiremos combinando el trabajo a distancia con el de oficina", sentenció.

"Sobre cómo vamos a volver y cuántos días a la semana, eso no está claro aún. Hoy sabemos que cada uno está en un estado diferente de cuán rápido podrá volver, y que eso puede cambiar en los próximos meses. Por eso no se ha decidido todavía. Será seguramente algún tipo de híbrido, y por supuesto que tendrá que ver también con qué está trabajando cada uno. Sabemos que tenemos que ser flexibles y no tratar de hacer lo mismo para todos", dijo al ser consultada por este medio.

Savides Sullivan está confiada que la modalidad combinada entre trabajo en casa y en la oficina será lo mejor para Google. "Sabemos que sobre todo al principio nuestros ‘perks’ y las oficinas eran algo que muchas personas admiraban. Hoy para nosotros eso es algo bueno pero no es lo que realmente le importa a nuestra gente. Es el trabajo y no eso lo que mantiene a las personas en la empresa. El motivo por el cual les gusta trabajar aquí es porque pueden trabajar en productos con impacto, en cosas que les importan, y hacen una diferencia", opinó.

Apuesta por el ecosistema digital

Google quiere hacer crecer el ecosistema digital argentino

Google está presente en Argentina desde hace más de 14 años y desde 2019, en línea con la estrategia global de la compañía, ha impulsado el crecimiento del equipo de Google Cloud para acompañar a las empresas locales y ayudarlas en su proceso de transformación digital. Este anuncio refuerza el compromiso de Google con el país y amplía su presencia local, a la vez que contribuye al desarrollo del ecosistema digital.

"Cuando hablamos de expandir el negocio en la nube no nos referimos simplemente a hacer uso de esta tecnología sino también a dinamizar y hacer crecer el ecosistema y generar nuevas oportunidades de empleo", expresó Eduardo López, Presidente de Google Cloud Latinoamérica.

"Argentina es un mercado relevante para el crecimiento del negocio de Cloud. El talento local, sumado a la superposición de la zona horaria con varios mercados críticos para el negocio, hace que el país cuente con las condiciones perfectas para brindar soporte a nuestros clientes no solo a nivel local sino también global", añadió.

"En Google Cloud queremos ser un aliado de las empresas argentinas para acelerar sus capacidades digitales y contribuir de esta manera a la recuperación económica. Hoy más que nunca las empresas necesitan crear una puerta de entrada digital a sus negocios, y a la vez adoptar una cultura de trabajo colaborativo", dijo también Rodrigo Ponce, Gerente General de Google Cloud Argentina y Uruguay.

"Nuestro propósito es hacer crecer el ecosistema digital de forma sostenible en nuestro país, a través de una cultura de innovación y tecnología accesible, orientada al servicio de los clientes. Hoy nuestro equipo está creciendo en términos de soporte para estar aún más cerca de nuestros clientes y acompañarlos de forma personalizada en su camino a la nube", sentenció.

Potenciar el talento local

Cómo Google buscará reducir la brecha de conocimiento sobre tecnologías en la nube

Como parte del compromiso con el desarrollo del ecosistema en el país y en la región, Google Cloud también planea invertir en nuevos programas educativos en alianza con más de 50 universidades latinoamericanas, para incorporar en los planes de estudio de las carreras de Ingeniería contenidos relevantes sobre tecnologías emergentes, como computación en la nube (cloud computing).

El objetivo es reducir la brecha de conocimiento en la tecnología de la nube y generar más oportunidades profesionales en el sector de TI.

Esta iniciativa se suma a los programas de capacitación ya existentes como Cloud Onboard, el evento anual gratuito orientado a desarrolladores que en 2020 contó con más 7.000 participantes de América Latina en formato virtual.

Además, Google Cloud ofrece cursos y certificaciones 100% online en Coursera, cursos y laboratorios en QuickLab, y programas específicos con actividades de conocimiento técnico, incentivos y networking que promueven el desarrollo de esas comunidades, como Google Cloud for Developers, Google Cloud for Startups y Google Open Source.

Fuente: iProfesional