BlackRock, el emisor del fondo cotizados (ETF) de IBIT, compró más de u$s680 millones en Bitcoin en los últimos días.

La compra se da en medio de un importante aumento en el precio de IBIT, uno de los ETF cripto más exitosos del mercado. La compañía gestiona sus activos por un valor de u$s7.8 mil millones para clientes en más de 50 países.

La primera compra ocurrió el 15 de octubre, cuando BlackRock adquirió más de u$s194 millones en el activo y, al día siguiente, realizó otra compra por u$s390 millones.

Larry Fink, CEO de BlackRock, calificó a Bitcoin como "oro original". Admitió que su opinión sobre BTC en el pasado "era errónea" e indicó que la criptomoneda es un instrumento financiero legítimo.

Tras el aumento de los fondos en bolsa de BTC al contado, el empresario reconoció que nunca pensó que la moneda alcanzaría una nueva racha alcista de tal magnitud.

"Creo que Bitcoin es legítimo. No digo que no haya usos indebidos como todo lo demás, pero es un instrumento financiero legítimo que permite obtener rendimientos no correlacionados", indicó Fink en CNBC.

Larry Fink, CEO de BlackRock, apuesta cada vez más por Bitcoin (BTC)

El CEO de BlackRock apuesta por BTC

El CEO de BlackRock precisó que los activos digitales se podrán utilizar para proteger a los inversores en países donde las divisas locales están devaluadas. Además, admitió que la inversión en criptomonedas era una alternativa contra el déficit presupuestario de Estados Unidos.

Fink indicó que BTC es un instrumento financiero bueno para todos los usuarios que temen por su situación económica.

El ejecutivo está convencido de que la divisa tiene un lugar en las carteras de inversión y será visto como uno de los activos más importantes en el mundo.

Otros miembros de BlackRock también elogiaron a Bitcoin durante octubre. Por ejemplo, Jay Jacobs, jefe de temáticas y ETF Activos de la empresa, predijo que BTC alcanzará los u$s30 billones en los próximos años.

"Continuaremos siendo pioneros en nuevos productos para hacer que invertir sea más fácil y asequible", resumió Fink.

BlackRock apuesta por su fondo cripto y lo expande a exchanges

Otra de las noticias anunciadas por la empresa involucran a su fondo BUIDL (que se encuentra tokenizado en la red Ethereum), para que pueda utilizarse como colateral en exchanges cripto como:

Binance

OKX

Deribit

Si las negociaciones con su socio de corretaje, Securitize, llegan a buen puerto, BUIDL llegaría como colateral para operaciones con derivados cripto en las plataformas mencionadas.

BUIDL es un que token puede comprarse y venderse por 1 dólar y sus poseedores (inversores acreditados) reciben en sus wallets los intereses por ‘holdearlo’, similar al funcionamiento de una stablecoin.