El economista Rodrigo Álvarez adelantó lo que podría suceder con la inflación, cuyo índice se conocerá esta tarde: "Puede que en septiembre la inflación baje. Está costando que la inflación tome otro ritmo, con un encarecimiento de la economía en dólares. A pesar de haber ordenado la política fiscal y monetaria, y con un tipo de cambio que avanza al 2% mensual".

Asimismo, señaló en diálogo con LN+ que en menos de un año se ha visto una inflación del 25% mensual, lo que refleja la magnitud del desafío.

"Un plan de estabilización requiere tiempo. La economía sigue con el cepo, pero el gobierno logró, en los meses más complicados, ganar tiempo, como con el blanqueo", explicó.

Álvarez también advirtió que, aunque ingresarán más dólares al sistema, esto no significa que los problemas estén resueltos. "Va a haber muchos dólares, pero esto no significa que el problema se haya solucionado. Hay una carga de deuda que todavía no se ha resuelto", agregó.

Convivir con el cepo

El economista enfatizó que no existen soluciones fáciles, como una devaluación. "El problema está en el Tesoro. Si devaluás, acelerás los problemas y no los resolvés", afirmó.

Además, comentó que aquellos que blanqueen más de u$s100.000 podrían obtener beneficios.

"Podrán cambiar el auto o invertirlos. Esto le permitirá al gobierno cumplir con sus obligaciones. Si llegamos a enero o febrero de la mejor manera posible, será un logro", sostuvo.

Septiembre, un mes clave

El equipo económico, encabezado por el ministro Luis Caputo, estima que la inflación de septiembre podría reducirse al 3,5%.

Este sería el primer mes impactado por la reducción de la alícuota del impuesto PAIS, lo que permitiría romper el piso del 4% que el gobierno esperaba superar.

La proyección proviene del Banco Central, específicamente de una presentación realizada por su vicepresidente, Vladimir Werning, el viernes pasado en la cumbre del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

En un gráfico, Werning destacó que el Índice de Precios al Consumidor podría desacelerarse a un 3,5%, lo que significaría una reducción de 0,4 puntos porcentuales respecto al 3,9% anticipado para agosto, según el Relevamiento de Expectativas de Mercado.

Asimismo, se proyecta que la inflación núcleo disminuirá al 3% mensual, un dato clave incorporado en la presentación del IAEF, ya que los informes anteriores solo cubrían hasta julio.