En lo que va de 2024 se dieron grandes hitos para el mundo de las criptomonedas: el halving de Bitcoin y la aprobación de los fondos cotizados (ETF) al contado de BTC y Ethereum son algunos de los ejemplos más significativos.

Otro apunte insoslayable es el creciente interés en altcoins como Solana, convertido en uno de los activos más fuertes en este momento de la industria, ya que su blockchain promete desafiar a Ethereum, captando la atención de inversores y desarrolladores por igual.

Con su capacidad para procesar gran número de transacciones por segundo y sus bajos costos, consiguió posicionarse como una alternativa atractiva para construir aplicaciones descentralizadas (dApps) y contratos inteligentes. Y también prepara su ETF.

Solana: ¿por qué es tan atractiva?

El debut de los ETF de Ethereum en los mercados tradicionales inyectó un nuevo impulso al sector. Algunos expertos proyectan que el flujo de inversión hacia ETH alcanzará cifras significativas, lo que a su vez beneficiaría a otras altcoins como Solana.

"La habilitación de este tipo de instrumentos puede demorar. Aún así, es interesante la expectativa que generó Solana en los últimos meses. La reciente aprobación de los ETF de Bitcoin y Ethereum es una muestra de la solidez que la industria de criptomonedas ganó en este tiempo", comenta a iProUP Daniel González, especialista cripto en Bitso.

El experto destaca el crecimiento de Solana, "así como el ecosistema que se generó por todos los usos de esta red. Esos factores nos lleva a ser muy optimistas sobre su futuro".

La comunidad de Solana creció exponencialmente el último año. El aumento en el valor de SOL, su token nativo, y la proliferación de dApps y proyectos construidos sobre su red ayudaron a consolidar su posición en el mercado.

"El crecimiento de SOL y otras altcoins mantiene al mundo cripto expectante sobre un criptoverano que refleje todo el crecimiento del sector y los cambios experimentados en los últimos años. La llegada de la Web3 también continúa impulsando nuevos casos de uso para muchas criptomonedas que siguen ganando fuerza", finaliza Daniel González.

Solana: ¿por qué sube de precio?

Solana es una blockchain creada en 2017, aunque su versión beta no se lanzó hasta 2020, con la intención de ofrecer soluciones basadas en contratos inteligentes. Gracias a los protocolos de Prueba de Participación (PoS) y Prueba de Historial (PoH) soporta hasta unas 50.000 transacciones por segundo. Ethereum llegó a las 250 en junio.

"Su combinación de alta velocidad, bajo costo y ecosistema en crecimiento la convierte en una plataforma ideal para desarrollar una amplia gama de aplicaciones, desde finanzas descentralizadas (DeFi) hasta juegos y metaversos", resume a iProUP Norberto Giudice, conocido en IG como @criptonorber y en X como @npgiudice.

El experto también justifica el atractivo de Solana en "características como el liquid staking, que permite a usuarios obtener rendimientos por sus tokens SOL sin perder liquidez".

Giudice valora la aprobación del ETF de Ethereum: "Es el primer activo Proof of Stake (PoS) que se valida. Con este antecedente, no hay razón para no aprobar un de Solana".

El staking líquido de Solana permite obtener rendimientos bloqueando monedas y rescate automático

Solana también es pionera en liquid staking, que une lo mejor de los rendimientos que se obtienen por mantener quietas las monedas con la ventaja de no perder la liquidez del activo, ya que no hay tiempos mínimos de rescate.

Es decir, los usuarios pueden bloquearlos para contribuir al ecosistema PoS y obtener rendimientos por ello pero, al mismo tiempo, seguir disponiendo de liquidez. A grandes rasgos, es similar al funcionamiento de la cuenta remunerada de Mercado Pago y otras billeteras virtuales.

La reciente incorporación de los Blinks, enlaces directos a transacciones en blockchain, simplifica aún más la interacción. Esta nueva funcionalidad, junto con el creciente interés de los desarrolladores, la posiciona como una de las blockchain más prometedoras del mercado.

De hecho, entre julio de 2023 y julio de 2024, Solana experimentó un crecimiento de más del 700%, gracias al ecosistema que se generó alrededor de esta blockchain. Para el 1º de julio de 2023, SOL tenía un valor aproximado de u$s20, contra los u$s170 en los que cotiza actualmente.

Solana: lo que viene

La creciente demanda de SOL generó una escasez significativa del token, impulsada en gran medida por el aumento de las apuestas, especialmente de grandes inversores.

Esta tendencia llevó a una reducción en la oferta circulante, lo que a su vez provocó un aumento en su valor. Los datos muestran que una proporción cada vez mayor de SOL está siendo bloqueada para obtener rendimientos.

Solana es una de las redes más rápidas de la actualidad: 50.000 transacciones por segundo

La combinación de staking nativo y líquido fue fundamental para controlar la oferta de SOL, pese al constante desbloqueo de nuevos tokens. Además, la reciente disminución de la inflación exacerbó esta tendencia, haciendo que el token sea aún más escaso.

"El creciente interés en las apuestas líquidas, que permiten a los inversores obtener recompensas por staking sin renunciar a la liquidez de sus activos, fue un catalizador clave para el aumento de la demanda", indica a iProUP el analista de mercados Felipe Avico.

Según el experto, "esta tendencia trajo un gran número de nuevos inversores a la red de Solana. Si no hay expectativa en el corto plazo, creo que todavía es un buen momento para entrar". De hecho, todavía está 15% debajo de su máximo de u$s202, registrado en marzo.

La mayor actividad en esta blockchain, reflejada en un aumento en el número de carteras nuevas y activas, también coincidió con un repunte en el precio de SOL.

A pesar de una pequeña corrección temporal, el sentimiento general sigue siendo positivo. Muchos inversores y analistas creen que el token tiene un gran potencial de crecimiento a largo plazo, con muchos pronosticando que el precio de SOL podría alcanzar los u$s250, casi 50% más que su cotización actual.