Arranca la venta en súper de alimentos hechos con inteligencia artificial: ¿qué magnate está detrás del gran negocio?

La NotMayo comenzará a venderse en la Argentina próximamente, como parte de su plan de expansión regional que incluye a Brasil, México y Estados Unidos

La noticia fue todo un cimbronazo para la región. NotCo, la startup chilena que usa inteligencia artificial para "clonar" mayonesa o leche a partir de vegetales, recibió hace poco u$s30 millones de manos del dueño de Amazon, Jeff Bezos.

"Nosotros somos totalmente oportunistas. No nos interesa tanto tu plan de negocios. Tenés un equipo competente y una tecnología disruptiva para revolucionar el sistema alimenticio por completo", escuchó Matías Muchnik, CEO de la startup, de una representante de Bezos Expeditions, brazo inversor del hombre más rico del planeta.

De esta forma, Chile empezó a soñar con su primer unicornio. Es decir, una empresa tecnológica con una valuación superior a los u$s1.000 millones. Y el desembolso le dio más aire al plan de expansión sudamericana, primer paso antes del salto a EE.UU.

"Está creyendo en nosotros gente del más alto nivel", confiesa Muchnik, en diálogo con iProUP cuando supo que la startup que conformó junto al doctor en biotecnología Pablo Zamora y el doctor en Ciencias de la Computación Karim Pichara sería fondeada por el rey del ecommerce global.

Entre los tres desarrollaron el corazón de NotCo: Giussepe, un algoritmo capaz de buscar equivalencias químicas en el mundo vegetal de casi cualquier alimento para "clonarlo" sin el uso de ingredientes animales. El nombre es un homenaje a Giussepe Archiboldo, un pintor italiano que recreaba rostros usando frutas y hortalizas.

"Los fondos estarán 100% puestos en la ejecución, en la mano de obra y para escalar en varios países de modo tal de poner en sus góndolas esta revolución innovadora. En particular, en Argentina, Chile, Brasil, México y Estados Unidos", señala Muchnick a iProUP.

En las próximas semanas, la startup hará pie en los dos mercados más importantes de Sudamérica. Un paso obligado para validar su negocio antes de desembarcar en territorio estadounidense, donde deberá enfrentarse a tres pesos pesados de la industria foodtech, es decir, empresas que ya han avanzado en nuevas tecnologías para elaborar alimentos.

- Uno de ellos es Beyond Meat, que crea carne vegetal y cotiza en Wall Street desde el 2 de mayo. A diferencia de los decepcionantes debuts bursátiles de Uber y Lyft, arrancó su oferta pública de acciones a u$s25 por título y ahora ese número se disparó a u$s90. Es decir, casi cuadriplicó su valor en menos dos semanas.

- El otro es Imposibble Foods, creador de la hamburguesa vegetal que "sangra", cerró un acuerdo estratégico con Burger King para conformar un combo vegano que podrá ser degustado en las 7.000 sucursales que la cadena de fast-food posee en EE.UU. Cuenta con el apoyo de Bill Gates y acaba de recaudar u$s300 millones en su última ronda de financiación, sumando un total de u$s750 millones en inversiones y acelerando los planes para hacer sonar la campana del Nasdaq este año.

Te puede interesar La clase media, al borde de un ataque inflacionario: se multiplicó por 10 el uso de apps para comparar precios

- El tercer peso pesado Hampton Creek. Dado que su primer producto es un aderezo vegano, será el primer rival que deberá vencer NotCo, que comercializa la Just Mayo, una mayonesa que también utiliza legumbres como ingrediente base.

Por lo pronto, comenzó la cuenta regresiva para su llegada a la Argentina: la compañía ya tiene todo preparado y ultima detalles para que este aderezo esté presente en las góndolas de los principales supermercados y tiendas naturistas del país.

Llegada a la Argentina

iProUP informó en exclusiva el interés de NotCo por arribar a principios de año a las góndolas de los supermercados argentinos. Esta incursión forma parte de su "operativo expansión" en la región.

Sebastián Álvarez, un ejecutivo con 22 años de experiencia en la filial local de Unilever, fue designado para llevar la NotMayo –el primero de los productos de la firma– a la Argentina y a Brasil. Pero el proceso arrancó con una serie de obstáculos que demoró el aterrizaje en tierras albicelestes.

Si bien habían recibido el "OK" de un supermercado de capitales nacionales que iba importar los productos desde Chile, la inestabilidad cambiaria obligó a apurar la estrategia hacia la fase dos: producir localmente.

En consecuencia, la llegada de NotCo volvió a postergarse, ya que la firma debió encontrar un fabricante local que cumpliera con los estándares de la compañía y la homologación sanitaria en cada provincia donde se comercializará.

Además, el Código Alimentario Argentino establece que una mayonesa debe tener huevo para ser llamada como tal, lo que también añadió complicaciones al proceso. Por este mismo obstáculo debió pasar la Just Mayo en EE.UU.: Unilever la llevó a tribunales por la falta de ese producto de origen animal pero terminó retirando la denuncia.

En Argentina, el gigante alimenticio alemán no fue tan agresivo, pero tampoco se quedó de brazos cruzados: le marcó la cancha a NotCo con el lanzamiento a fin de año de la Hellmann's Vegana. Aunque la startup chilena asegura que tienen un diferencial: la competidora posee nulo valor nutricional y contiene aditivos.

Como adelantó iProUP, el primer lote de NotMayo "made in Argentina" salió de la fábrica hace más de un mes y pasó por todos los controles. Además, la firma cerró varios acuerdos con dietéticas y comenzará la comercialización en los comercios los próximos días.

Te puede interesar Estas empresas desarrollan una nueva bolsa de valores online e invertirán u$s 300 millones en Argentina

"En la última semana de mayo comenzará la producción y venta a los comercios. En esos días aparecerá en tiendas naturistas y más tarde en los supermercados", señala una fuente a este medio. Por una cuestión de lazos comerciales en Chile, Jumbo sería una de las primeras cadenas en comercializar los productos.

En efecto, imitarán en esos establecimientos la estrategia de lanzamiento que utilizaron en Santiago y otras ciudades trasandinas: habrá degustaciones para que la gente pruebe este aderezo, bajo el lema de lograr una alimentación saludable sin perder sabor, ya que tampoco utiliza otros alérgenos comunes, como soja, gluten,

En una primera fase, estará disponible la NotMayo Original, pero la firma ya arrancó con los ensayos de otras presentaciones: Garlic (ajo) y Spicy (picante). "Como ya están cancheros con la producción, saldrán en dos meses", adelanta la fuente.

Por una cuestión comercial, la compañía todavía no difundió los precios al público, pero se espera que el pote de 350 gramos cueste alrededor de 150 pesos, un importe similar al que posee en las góndolas chilenas.

Estrategia

En simultáneo con el lanzamiento en la Argentina, NotCo selló una alianza con la cadena Pão de Açúcar para comercializar sus productos en Brasil. El acuerdo contempla la exclusividad para vender la NotMayo, la NotMilk (leche) y Not Ice Cream (helado).

La mayonesa se venderá próximamente en tierras cariocas, mientras que los otros dos productos se introducirán durante el año, un plan similar al que delineó la startup chilena para la Argentina. "Lo que demorará más será el helado, porque hace falta firmar un deal para la distribución", señala a iProUP una persona familiarizada con las negociaciones, refiriéndose a la necesidad de refrigeración de este tipo de productos.

En el país vecino comenzará importando la mercadería y luego activará la producción local. El roadmap de la compañía continúa con México para el tercer trimestre y Estados Unidos el año próximo.

iProUP accedió en exclusiva a un video que la firma circuló como "top secret" entre su staff vinculado a su próximo producto, que será la gran apuesta en la región. Se trata de la "carne vegetal", que podría llegar durante este año a Chile, Brasil y Argentina.

Allí puede verse una hamburguesa sobre una plancha caliente, mostrando no sólo el color característico, sino también el ruido (siseo) de la cocción y el "jugo" que despide al presionarla.

"Con este producto nos va a costar más cambiarle la cabeza al consumidor. Sobre todo, al argentino. No creo que tardemos mucho en convencerlo", anticipa Muchnik, refiriéndose a la tradición que mantienen los principales países de la región en la producción y el consumo de carne bovina.

Su optimismo radica en que reducir la producción de alimentos animales es una de las metas que proponen las principales organizaciones y especialistas en ecología por los siguientes motivos:

- La digestión de rumiantes genera gases de efecto invernadero: 9% de dióxido de carbono, 65% del óxido nitroso y 37% del metano de toda la actividad humana

- Uso intensivo del agua no sólo para la alimentación del ganado, sino para la limpieza de desechos, aplicación de químicos para tratar cueros, etcétera

- Utiliza el 33% de toda la superficie cultivable y produjo la tala del 70% del Amazonas

"Hay cambios de preferencias sobre alimentación de parte de los consumidores. Estamos viviendo un 'Lehman Brothers' de esta industria", ilustra Muchnik, comparando el momento de las empresas de comida con la crisis de las hipotecas subprime.

En este sentido, el fundador de NotCo ve a este cambio de paradigma y a la inversión de Bezos en su compañía como una oportunidad para que la región, que históricamente produjo alimentos, juegue en las grandes ligas de los rubros biotech y foodtech, como se denomina a las tecnológicas especializadas en biología y alimentos, respectivamente.

"Sería un error no sentir esto como una señal para Latinoamérica de que existe una industria abierta, patas para arriba. No hacen falta más Mercados Libres ni Cornershops. No hay nada mejor que entrar en una reunión y saber a los 5 minutos que tu idea gustó y puede cambiar el mundo", agrega Muchnick.

Pero NotCo no sólo pretende "revolucionar" el sector alimenticio con productos "terminados", sino que su estrategia es ofrecer insumos para empresas elaboradoras de alimentos.

De este modo, podrían vender manteca, queso, leche y otros ingredientes 100% vegetales a fabricantes de comida y hasta al consumidor final. En efecto, Beyond Meat, que por estas horas es la niña mimada de las foodtech en Wall Street, ya vende carne vegetal picada en algunos supermercados de Estados Unidos.

NotCo ya inició en la región la era de los "alimentos 4.0". Sólo resta saber si la inteligencia artificial será capaz de seducir a los paladares argentinos y si se suman más startups locales a la prometedora revolución foodtech.