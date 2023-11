Si el Banco Central de la República Argentina hubiera invertido en bitcoins en el pasado, la crisis económica actual y la caída de las reservas de divisas podrían haberse evitado.

Además, la adopción de bitcoin, una moneda digital deflacionaria, de emisión automática y limitada, podría plantearse como una solución para Javier Milei, el presidente electo, en su propósito de eliminar el Banco Central y cambiar la moneda argentina.

Santiago Siri, líder en la comunidad cripto argentina, ha planteado estas hipótesis, generando un debate sobre la falta de conocimiento de la clase política argentina sobre bitcoin y la comprensión de Javier Milei sobre BTC y las criptomonedas.

Perspectivas de Milei y la comunidad cripto

En el mundo cripto, predominantemente libertario, se comenta extensamente sobre el éxito de Milei, proclamándolo como un presidente afín a Bitcoin.

Aunque estas afirmaciones circulan en redes y portales cripto, llama la atención la escasa vinculación directa de Milei con Bitcoin y las criptomonedas.

La afinidad entre Milei y los bitcoiners se fundamenta en la ideología compartida. Para estos últimos, el dinero físico es considerado prácticamente papel sin respaldo, manipulado por gobiernos, generador de inflación y perjudicial para el poder adquisitivo. Bitcoin representa, según ellos, la soberanía y la libertad monetaria.

Siri critica la interpretación de Milei, indicando que el presidente aborda Bitcoin con sesgos económicos clásicos.

De manera análoga a la opinión de Milei sobre el peso argentino, la comunidad cripto internacional comparte la desaprobación del dólar, llegando a calificarlo como "shitcoin".

Santiago Siri, presente en la visita de Vitalik Buterin a Buenos Aires, generó debate al plantear la hipótesis de que la compra de Bitcoin con el 1% de las reservas en 2014 habría neutralizado el problema de las reservas negativas.

Este análisis de Siri se respalda con datos actuales sobre las reservas negativas del Banco Central de la República Argentina, comparadas con el rendimiento de Bitcoin en 2014.

Criptoanálisis: cuál es el planteo de Santiago Siri

Para analizar el planteo de Siri, hay que considerar valores aproximados del año 2014: reservas de U$S 29 mil millones y Bitcoin cotizando a U$S 500 por unidad. Si Argentina hubiera invertido el 1% de sus reservas, unos U$S 290 millones, a un valor de U$S 500 por Bitcoin, tendría hoy U$S 21.885 millones en el Banco Central.

Esta inversión hipotética habría permitido adquirir 580 mil Bitcoins, valorados actualmente en U$S 37.700 cada uno.

Si se contempla el pico de U$S 69 mil por Bitcoin durante la pandemia en 2021, la venta habría generado U$S 40 mil millones.

Si Argentina hubiera invertido el 1% hoy tendría U$S 21.885 millones en el Banco Central.

En el mercado bajista de 2022, recuperar los 580 mil Bitcoins a un precio de U$S 15.000 implicaría un gasto de poco más de U$S 8 mil millones, dejando al Banco Central en una posición estratégica para aprovechar un nuevo mercado alcista que se prevé supere los U$S 100 mil por Bitcoin.

Es crucial tener en cuenta que el análisis de Siri es contrafáctico y omite las fluctuaciones y crisis del criptomercado.

La comunidad Bitcoin confió en el ascenso de BTC basándose en sus características técnicas, más que en fanatismos.

Milei y el conocimiento de Bitcoin

A medida que Bitcoin se prepara para ingresar a los mercados bursátiles internacionales, solicitado por grandes fondos de inversión como BlackRock, la demanda entre los clientes de estos fondos aumenta, según Santiago Siri, quien aconseja oportunidad de compra.

En cuanto al conocimiento de Javier Milei sobre Bitcoin, surge un debate.

Siri critica la interpretación de Milei, indicando que el presidente lo aborda con sesgos económicos clásicos, aunque destaca su afinidad con la escuela austriaca.

Milei propone la eliminación del peso argentino, reemplazándolo por el dólar en lugar del Bitcoin.

A pesar de un video antiguo en el que Milei cuestiona la idoneidad de Bitcoin como moneda, hay evidencia más reciente en la que reconoce su importancia.

Milei propone la eliminación del Banco Central y del peso argentino, optando por la dolarización en lugar de la bitcoinización.

Esta propuesta genera paradojas, ya que, al denunciar el sistema actual como una estafa, Milei propone una solución vinculada a otro banco central y una moneda sin respaldo, el dólar, preferida por los argentinos para proteger su poder adquisitivo.

La posición de Milei sobre Bitcoin se torna intrigante, ya que, a pesar de comprender su función, apenas lo menciona en su campaña y propuestas políticas.