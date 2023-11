"Ningún político transformó nada, la tecnología sí": Santiago Siri en Labitconf 2023

En una nueva edición de Labitconf, Santiago Siri explicó como la tecnología impacta en la población y la importancia que deberiamos darle

Arrancó Labitconf 2023, el evento más importante del ecosistema cripto a nivel regional y más antigua del mundo.

En esta primera jornada del evento participó de una de las charlas Santiago Siri, quien fue entrevistado por Mario Pergolini. En esta conversación, el experto en tecnología se refirió al potencial que tiene nuestro país y como los referentes políticos deben aprovecharlo.

Santiago Siri y su casi paso por la política

"Buenos Aires es una de las mejores ciudades del mundo para innovar tecnológicamente y es por esto que para ser un referente del país tenés que entender la importancia de la tecnología y los recursos que tenemos para crecer económicamente", aseguró Siri.

En este sentido, Siri contó que fue llamado por el partido del PRO como diputado: "Me ofrecieron ser diputado por el PRO y me metí en la interna, no había mucho debate de ideas sino que de egos, fui tironeado por los dos representantes de ese partido".

Por su parte, Pergolini le consultó acerca de por qué le interesó la propuesta, en esta línea Siri explico:

"Me entusiasmaba ser parte, darle centralidad a la agenda política, que hablemos de bitcoin, de IA, de vaca muerta". Además, añadió que "no hay referentes políticos que hablen de eso y a mi me interesaba darle a la tecnología la centralidad que se merece".

Mario Pergolini entrevistó a Santiago Siri en Labitconf

En cuanto al emprendedurismo en el país, Siri afirmó que hay que generar incentivos fomenten y generen los recursos para que sea mas fácil emprender, pero también hay que generar incentivos para posicionar a la Ciudad de Buenos Aires como una ciudad tecnológica a nivel global.

La crítica a los candidatos

Para Siri la tecnología debería tener un mayor foco de atención por parte de la política principalmente porque "ningún político transformo nada, la tecnología si".

Es por esto que el presidente de The DemocracyOS Foundation criticó que "ningún candidato habla de Inteligencia Artificial", una tecnología que está transformando al mundo entero.

En esta línea, Siri resaltó que estamos en un momento bisagra en el que nos damos cuenta que los candidatos sacan muchos votos de los jóvenes. "Ahora, con la dinámica de redes, un candidato saco 30% a nivel nacional

Sin embargo, para concluir, Siri expresó que "los candidatos no están alfabetizados tecnológicamente".