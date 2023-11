Usuarios insatisfechos iniciaron una acción colectiva contra Apple, al argumentar que la empresa conspiró para restringir las opciones de pago peer-to-peer en sus dispositivos y bloquear la tecnología criptográfica en las aplicaciones de pagos de iOS.

La demanda, presentada en un tribunal de California, alegó que Apple estableció acuerdos anticompetitivos con Venmo de PayPal y Cash App de Block para limitar el uso de tecnología criptográfica descentralizada en aplicaciones de pagos, resultando en que los usuarios paguen "precios inflados rápidamente".

"Estos acuerdos limitan la competencia de funciones, y la competencia de precios que resultaría de ella, a nivel de mercado, incluso al prohibir la incorporación de tecnología cripto descentralizada dentro de aplicaciones iOS Peer-to-Peer de pagos existentes o nuevas", indicó la demanda.

Los demandantes sostuvieron que Apple emplea "restricciones tecnológicas y contractuales", incluyendo la exclusividad de la App Store impuesta por hardware y "limitaciones contractuales en la tecnología del navegador web", con el fin de ejercer un "control absoluto" sobre cada aplicación instalada y ejecutada en iPhones e iPads.

Apple fue demandada por prohibir pagos peer-too-peer

A través de estas restricciones, la demanda aseguró que Apple tiene la capacidad de imponer la exclusión del uso de criptomonedas como condición para la entrada de nuevas aplicaciones de pagos peer-to-peer en el mercado de iOS.

Los demandantes, identificados como clientes afectados por tarifas infladas debido a las prácticas comerciales restrictivas de Apple en el sector de pagos peer-to-peer en iOS, buscan recuperar tarifas excesivas y cobros indebidos.

Apple fue demandada por restringir las opciones de pago peer-to-peer en sus dispositivos y por bloquear la tecnología criptográfica en las aplicaciones de pagos de iOS.

Además, solicitaron una orden judicial que impida a Apple seguir celebrando y haciendo cumplir acuerdos anticompetitivos que limiten a competidores y posibles participantes en el mercado de pagos peer-to-peer en iOS.

La demanda colectiva de 58 páginas detalló la evolución de las aplicaciones de pagos entre pares y las criptomonedas descentralizadas, así como la incursión de Apple en este mercado.

En abril, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito dictaminó que Apple violó las leyes de competencia de California al restringir a las aplicaciones dirigir a los usuarios hacia soluciones de pago no vinculadas a Apple.

Apple impone un ultimátum a los pagos con Bitcoin en la aplicación Damus

Por otro lado, la compañía eliminará la aplicación Damus de su plataforma debido a su funcionalidad que permite realizar pagos internos en Bitcoin (BTC), y evita el uso de la pasarela de pagos de la compañía de la manzanita.

Damus, una aplicación que aprovecha el protocolo descentralizado Nostr, incluye la capacidad de realizar "zaps", es decir, pagos utilizando Bitcoin (BTC) a través de la red Lightning Network.

De esta manera, los usuarios tienen la posibilidad de otorgarse gratificaciones mutuas por las publicaciones que comparten en Nostr, una red social descentralizada que experimentó un aumento significativo en su popularidad durante el último año.

Apple removerá la aplicación Damus, ya que su funcionalidad que permite realizar pagos internos en Bitcoin, y evita la pasarela de pagos de la compañía

Debido a las restricciones de Apple que prohíben las transacciones internas en aplicaciones de su tienda, se otorgó un plazo de 14 días a Damus para eliminar la funcionalidad de pagos con Bitcoin (BTC) y reemplazarla por el sistema de pagos de Apple.

"Damus será removida de la tienda de aplicaciones en 14 días. Apple dice que los ‘zaps’ no son permitidos en su plataforma porque podrían ser usados por creadores de contenido para vender contenido digital", detalló Damus en su cuenta de Twitter.

Y agregó: "Esto puede ser un momento decisivo: si los usuarios no pueden hacer pagos P2P (de persona a persona o Peer-To-Peer) libremente, esto traerá grandes consecuencias para todo el ecosistema de aplicaciones que integran Lightning y la economía valor por valor [value for value o v4v]".

Además, aclararon que Damus no ofrece contenido en venta ni servicios para la comercialización de bienes digitales. Su función principal es proporcionar un botón de propinas que facilita las transacciones P2P, de manera similar a Venmo o CashApp.