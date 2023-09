Las tarifas de Ethereum se disparan por jugada de misteriosa billetera

Las tarifas de transacción en la red Ethereum se dispararon a niveles inauditos, aumentando más del 2.000% en tan solo un día, y la mirada se dirige hacia una misteriosa billetera vinculada a un gigante de las criptomonedas.

Una billetera identificada como perteneciente a Binance, etiquetada como "Binance 14", ha estado en el centro de una actividad inusual que ha resultado en más de 140.000 transacciones con tarifas de transacción (gas) anormalmente altas en la red Ethereum, reportaron diferentes fuentes.

Según los datos de Dune, esta billetera ha gastado 530 ETH, equivalente a aproximadamente u$s840.000 en tarifas de transacción en las últimas 24 horas.

Las transacciones realizadas desde esta billetera pagaron consistentemente tarifas superiores a 300 gwei, a pesar de que el promedio de la red se mantuvo cerca de 10 gwei.

Este gasto elevado, casi 3.000% por encima del nivel promedio, provocó un aumento significativo, aunque temporal, en las tarifas de transacción en la red de Ethereum.

Es importante destacar que las tarifas de gas representan el costo computacional en el que incurren los usuarios para ejecutar y validar sus operaciones en Ethereum. Hasta el momento, el costo promedio de la tarifa de transacción es de 14 gwei, aproximadamente 50 centavos de dólar, según los datos del explorador de bloques Etherscan.

A pesar de este dramático aumento en las tarifas de transacción, Binance no ha proporcionado ninguna información oficial sobre el tema a sus clientes.

Sin embargo, el periodista Colin Wu señaló que el intercambio habría afirmado estar realizando su proceso de agregación de billeteras cuando las tarifas del gas eran bajas para garantizar la seguridad de los fondos de los usuarios.

Mientras tanto, varios expertos han especulado sobre las razones detrás de este aumento sin precedentes en las tarifas de gas.

Los analistas en cadena de Scopescan sugieren que está relacionado con la consolidación de direcciones de depósito inactivas en Binance. "Debido a que Binance consolida fondos de direcciones de depósito inactivas durante mucho tiempo, la red Ethereum está experimentando congestión, lo que provoca que las tarifas del gas aumenten a 300 gwei", escribieron en redes sociales.

The GAS of the Ethereum mainnet has soared from less than 10 to about 300. The main reason may be the sudden increase in a large number of transfers on Binance 14. The GAS consumption of this address today reached 362 ETH, and the number of transfers reached 94,000, which is far… — Wu Blockchain (@WuBlockchain) September 21, 2023