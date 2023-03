¿Qué criptomoneda comprar?: claves para invertir en la que marcó un hito y será clave para lo que viene

La red más revolucionaria del ecosistema cripto no detiene su crecimiento y va por más ¿Qué se puede esperar en Ethereum para los próximos meses?

Se estima que el "cripto invierno" se extenderá hasta fines de 2023. No obstante, en 2022 se vivió uno de los sucesos más importantes en el ecosistema cripto: ‘The Merge’ (o La Fusion) en la Ethereum (ETH), una actualización que implementó el cambio más radical dentro del proyecto cocreado por el genio ruso Vitálik Buterin.

La Fusión representó el primer paso de una serie de cambios para brindar más agilidad a la red, mejorar su eficiencia y disminuir drásticamente el consumo de energía en su funcionamiento.

Expertos señalan que "la centralización aumentó con esta actualización". En la vereda de enfrente, otros aseveran que "ahora es un sistema que necesita menos electricidad y es más efectivo para el medio ambiente". Aunque "The Merge" no prometió una caída en las tarifas, el valor promedio de "gas" (Eth necesario para ejecutar una transacción) disminuyó 27% con su implementación.

"Esta actualización acompaña la madurez de la red Ethereum y el aumento de proyectos para que esta red sea cada vez más considerable en términos de inversión para el mercado de activos", dice a iProUP Fabiano Dias, desarrollador de negocios internacionales para Bitwage.

Desentrañando The Merge: el cambio más esperado dos meses después

Con The Merge amplía la escalabilidad, es decir, se incrementa el total de transacciones por segundo que, en teoría, reduce las comisiones. Esto genera, según los desarrolladores, que más aplicaciones (finanzas, NFT, etcétera) elijan a la segunda blockchain más capitalizada en lugar de Binance Chain, Solana y otras Ethereum Killers.

Expertos anticipan que The Merge atraerá más usuarios y elevará la demanda (y el precio) de ethers para operar. El propio Buterin advierte que el proceso completo demorará 5 años. "Estamos preparados para este cambio, que marca una nueva etapa de Ethereum", asegura.

El plan inicial consistía en trabajar en cadenas de fragmentos antes de la fusión, para así proporcionar capas de almacenamiento adicionales que puedan usar las aplicaciones para guardar datos. Así, se descongestiona la red y las operaciones se resuelven más rápidamente.

El futuro de Ethereum después de The Merge

Otro factor clave es la próxima actualización de la red denominada "Shanghai". Si bien estaba prevista para marzo, los desarrolladores creen que, finalmente, la nueva iniciativa arribará en abril.

Shangai promete otro paso hacia una mayor escalabilidad y, según los expertos, alcanzará su punto máximo con la implementación de "Sharding". Esto significará:

Menores costos para generar y ejecutar un " contrato inteligente "

Tarifas de transacción más bajas en los pagos que utilizan activos derivados de Ethereum, como stablecoins

No obstante, la polémica más importante generada en torno de "Shanghai" es su capacidad de retirar Ethereum que se encuentran en "Stake", es decir, almacenados en la red.

A la vez, la actualización brindará a los usuarios que quieren vender sus tokens más facilidad para generar y deshacer un "stake", lo que daría lugar a varios productos de "pooled staking", es decir, custodia dividida. "Al principio, debería atraer a más inversores y aumentar el precio. El largo plazo depende del éxito de las actualizaciones y la confianza de los players en la red", dice Dias.

Y agrega: "Para nosotros en Bitwage, todo lo que agregue escalabilidad y bajo costo de transacción, es positivo. Cuanta más gente use monedas estables y tecnología derivada de blockchain, mejor".

Shangai, la nueva gran apuesta del genio ruso Vitálik Buterin

Operaciones en cripto

El economista Ignacio Carballo, resalta a iProUP : "Lo más importante es que Ethereum demostró que su fortaleza no dependía de la Prueba de Trabajo, al menos en esta primera instancia". Y subraya que "también se puede hacer un update de la segunda red de mayor relevancia en el ecosistema crypto con total éxito".

Una de las principales claves de The Merge fue pasar de un protocolo de Proof-of-Work (prueba de trabajo o PoW), por sus siglas en inglés) a uno de Proof-of-Stake (prueba de participación o PoS), como método de validación de las transacciones que componen la blockchain del protocolo.

Para Carballo, "hay que ver qué pasa con los ETH en Staking que pusieron los validadores y que estaban bloqueados. Es muy relevante si se quedan o no, e impactará en el precio de ETH".

Juan José Mendez, ejecutivo de Ripio, recuerda: "Las criptomonedas deben pensarse como una inversión a largo plazo. Al operar se correrán riesgos, pero estos podrán ser contrarrestados si se realizan investigaciones previas a ingresar al mercado", culmina.

Ethereum busca mejorar su desempeño y redobla su apuesta en la actualización Shangai, que finalmente arribará en abril próximo

Guillermo Escudero, Chief Revenue Officer de CryptoMarket, elogia a Ethereum y la describe como "una excelente opción" para inversores que busquen en el mercado de las criptomonedas proyectos sustentables.

"The Merge es un claro esfuerzo de para avanzar en formas más eficientes y tomar acciones concretas frente a cuestionamientos sobre el uso de energía en el minado de criptomonedas", detalla.

A diferencia de PoW, el protocolo PoS no requiere de equipos de alta potencia ni de un consumo intensivo de energía. Cualquier usuario puede actuar como validador, al usar una computadora para crear un nodo. Los nodos PoS utilizan un poco más de energía que una PC portátil. Además, el nuevo protocolo es más rápido, escalable y procesa más transacciones por segundo que PoW.

Ethereum es una red que es usada como una unidad de valor, pero también como una red sobre la cual se montan miles de proyectos a través de la emisión de tokens. Estos, a su vez, se benefician del poder de esta red para ser validados con los beneficios de los contratos inteligentes.

The Merge es positivo para habilitar muchos proyectos y emprendimientos, y puede ser un importante catalizador de otros avances. Otro factor clave es que generó un efecto deflacionario, al hacer que Ether se convierta en una criptomoneda deflacionaria como Bitcoin (BTC). Es decir, podría reducirse su suministro a largo plazo: mientras más Ether se minen, más Ether se quemarán.

¿Qué tener en cuenta para invertir?

La quema de tokens es un recurso que utilizan las criptomonedas que no tienen un límite establecido por su código, como lo es Ethereum.

"Quemar es sacar de circulación a una cierta cantidad de monedas que son enviadas a una "eater address" o una billetera destructora a la que nadie accede, para dejarlas sin funcionamiento", explica a iProUP Matías Bari, CEO de Satoshi Tango.

Y detalla: "Esta billetera es pública y todos pueden ver su contenido, pero esos tokens no podrán moverse nunca más". Lentamente, la cantidad de ETH emitido será menor a la cantidad de ETH quemado, lo que hará que haya menos monedas en circulación.

"Es ahí donde deben prestar mayor atención los inversores: si hay menos monedas en circulación, las que ya existen, al tratarse de un bien escaso, pueden aumentar su valor". detalla.

En un principio, esta posibilidad de retirar los ETH en staking no debería causar un impacto en su precio ya que se cree que no todos los validadores retirarán sus monedas o al menos no lo harán en masa, lo que asegurará el correcto funcionamiento de la red.

"Por supuesto que el riesgo de que suceda está presente aunque es poco probable". agrega Bari.

Lo positivo de esta actualización es que nuevos inversores se plantearan convertirse en validadores de la red ya que podrán retirar sus ganancias, algo que no era posible hasta el momento.

Esperar la explosión: la paciencia de los inversores y mineros

El precio de Ethereum tuvo movimientos significativos en 2023: comenzó el año cerca de los u$s1.200 por unidad, y en febrero alcanzó los u$s1.600 por unidad.

Al igual que BTC, el precio de ETH también experimentó una baja importante a mediados de febrero, al retroceder hasta los u$s1.500 por unidad antes de recuperarse.

A diferencia de Bitcoin, Ethereum tiene un caso de uso más amplio, ya que se utiliza en la creación de aplicaciones descentralizadas (dApps) y contratos inteligentes (smart contracts).

Además, la red cocreada por Buterin experimentó una gran cantidad de actualizaciones y mejoras en su infraestructura, factores que aumentaron su atractivo para desarrolladores e inversores.

Matt Hougan, director de inversiones de la gestora de fondos Bitwise Asset Management, indica: "Muchos inversores a los que les gustaría apostar por ETH, aún se mantienen al margen. Pero una vez que se elimine ese bloqueo indefinido, la cantidad de quienes estén dispuestos a entrar explotará".

En la actualidad, la cantidad de ETH circulante se encuentra por encima de los 120.000.000 de tokens. Desde The Merge, los especialistas estiman que se quemaron más de 50.000 tokens gracias a la propuesta EIP-1559, que incluye la quema de ETH en el pago de comisiones de la red.