Silicon Valley Bank: preocupación por casi 200 bancos que podrían seguir sus pasos

Un informe reveló que al menos 186 firmas comparten las características que llevaron a la quiebra al SVB. En riesgo u$s300.000 millones de depósitos

La debacle que provocó la quiebra del Silicon Valley Bank (SVB) aún está latente en el mercado, donde las cotizaciones de los bancos en las principales bolsa del mundo reflejaron la desconfianza y el temor de los inversores.

En ese marco, cuatro economistas realizaron un informe ("Monetary Tightening and U.S. Bank Fragility in 2023: Mark-to-Market Losses and Uninsured Depositor Runs?") en el que revelan que otros 186 bancos comparten las características que contribuyeron a la quiebra del SVB.

En la investigación los expertos sostienen que, si la mitad de esos depositantes no asegurados decidieran retirar sus fondos, 186 bancos y "potencialmente 300.000 millones de dólares de depósitos asegurados" estarían en riesgo.

Silicon Valley Bank: las claves para entender por qué quebró

El temor empezó a circular ante este accionar, por lo que se generaron más movimientos y los clientes retiraron sus depósitos rápidamente. El viernes 10 de marzo por la mañana, el SVB entró definitivamente en quiebra.

En un solo día los clientes solicitaron retiros por u$s42.000 millones, una cuarta parte de los depósitos totales del banco, que no podría hacerle frente a los egresos pedidos.

Allí, la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, regulador bancario que garantiza depósitos de hasta u$s250.000, se dirigió hasta la sede del banco, lo declaró insolvente y tomó definitivamente el control.

Silicon Valley Bank colapsó y quebró, lo que generó una crisis financiera entre otros gigantes bancarios del mundo

La corrida fue tan frenética que las bóvedas del banco quedaron vacías, con un saldo negativo de caja que ascendió a los u$s1.000 millones.

La quiebra del banco en apenas dos días dejó sin palabras a la comunidad de empresas del sector que ahora enfrentan serias incertidumbres sobre el destino de sus cuentas bancarias y transacciones comerciales.

Es que Silicon Valley Bank llegó a prestar servicios bancarios al 50% de las empresas tecnológicas. Llegó a ser una suerte de sostén para emprendedores, ya que gestionaba sus finanzas personales.

Estados Unidos intervendrá nuevamente en su sistema bancario si es necesario

La secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, afirmó que el sistema bancario de ese país se está "estabilizando", tras la última semana de tensiones, pero que el gobierno de su país intervendrá nuevamente si resulta necesario.

"Nuestra intervención fue necesaria para proteger el sistema bancario estadounidense y acciones similares podrán ser necesarias si otras instituciones pequeñas sufren corridas de depósitos que puedan representar un riesgo de contagio", anticipó Yellen en una conferencia en Washington de la Asociación de Banqueros de Estados Unidos (ABA, por sus siglas en inglés).

Yellen se refirió así a los depósitos de Silicon Valley Bank (SVB) y Signature Bank que fueron rescatados por las autoridades reguladoras del Gobierno tras el colapso de ambos bancos.

Si bien la ley contempla únicamente la protección de las sumas menores a u$s250.000, la gran mayoría de clientes de ambas entidades tenía depositado un monto superior.

Del mismo modo, el Departamento del Tesoro, junto a la Reserva Federal (FED), impulsaron el rescate de once grandes bancos por u$s30.000 millones al First Republic, una de las entidades más golpeadas por las corridas de la última semana; al tiempo que la FED puso a disposición fondos adicionales y facilitó los préstamos a los bancos para garantizar la liquidez.