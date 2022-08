Ethereum: los mineros se resisten a desaparecer y se viene la bifurcación

Ethereum pasará de un protocolo de consenso Proof of Work (PoW) -Prueba de Trabajo- a uno Proof of Stake (PoS) -Prueba de Participación- al poner en marcha "The Merge", la esperada fusión que revolucionará a la criptomoneda a mediados de septiembre.

Pero aunque falta casi un mes para el evento, ya se ven sus influencias, demostradas por el aumento de la cotización del Ether y en el malestar de los usuarios que se dedican a la minería de la moneda digital creada por Vitálik Buterin.

Los dueños de las "granjas" de ETH se verán afectados por la migración a PoS, en concreto por la "bomba de dificultad" que activará la red y que elevará exponencialmente la dificultad de minado de la cripto.

Como respuesta a estas modificaciones, desde una carta publicada en redes sociales los mineros anunciaron que lograron, mediante la aplicación de un software, desactivar esta bomba de dificultad y realizar un hard fork (actualización significativa de una blockchain que hace que los bloques de transacciones previamente válidos sean inválidos o viceversa) para continuar con la actividad.

"The Merge resultará inevitablemente en un hard fork de Ethereum, y cualesquiera que sean sus objeciones, hay comunidades, exchanges y mineros al otro lado de la valla. Si no se ha dado cuenta de este poderoso consenso en la última semana, tendremos que hacérselo saber en septiembre con los hechos", manifestaron los mineros.

Además los dueños de las granjas de ETH manifestaron reconocieron que no será fácil, "pero las cosas más grandes, extrañas y extraordinarias del mundo siempre son peligrosas y están muy lejos. Ya hemos desactivado la bomba de la dificultad y completado la preparación de la red de pruebas".

