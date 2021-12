Proof of Stake: el gran paso que planea dar el creador de Ethereum

En su paso por la Argentina, el creador de la segunda criptomoneda más importante contó cuales esperan que sean los próximos pasos de su creación

Vitalik Buterin, el creador de Ethereum explicó que lo más importante para Ethereum (ETH) es poder lograr el paso a Proof of Stake sin perder descentralización. Describió varios pasos que podrían llevar a aquella red a procesar 100.000 transacciones por segundo. Faltó, sin embargo, el dato más importante: el plazo para lograrlo.

Lo comentó durante su presentación en la Usina del Arte. Es una incógnita que le da fundamento y esperanza a potenciales rivales como Solana, Polkadot o Algorand.

Vitalik fue muy claro con respecto a todas esas redes, que aún cuentan con menos del 15% de la capitalización de mercado de Ethereum: ninguna tuvo aún un ataque serio como los que sufrió su red hace algunos años y que la hicieron más resistente.

Vitalik, optimista con la comunidad cripto argentina

Sobre Proof of Stake

Remarcó que en torno a la "escalabilidad de "Ethereum" hay un montón de cosas que están pasando: "La transición Proof of Stake es muy importante para la eficiencia en la red", destacó.

No obstante, admitió que "Si Ethereum es más escalable y no se descentraliza, será un fracaso". "Pero soy optimista por la gente que desarrolla en Ethereum", sostuvo. "Aún si Ethereum se hiciera más descentralizada y escalable, Bitcoin seguirá siendo Bitcoin y habrá gente que lo use", resaltó.

"Proof of Stake será un paso más en la descentralización. Si sos desarrollador de wallets, buscá cómo mejorar la descentralización", aconsejó. Y añadió: "Proof of Stake es menos censurable por gobiernos que la minería, porque la electricidad te hace más visible. Es fácil de detectar y de apagar por los gobiernos".

"No soy un fan de validar Proof of Stake en celulares, porque hay muchos de segunda mano. Las computadoras serán más eficientes", agregó.

Para Buterin, "con Proof of Stake el protocolo de Ethereum se hará más simple, eficiente y seguro". "No hará falta cargar siete años de historia", vaticinó.

Por otro lado, se refirió al futuro de Ethereum: "Hay proyectos de Ethereum que hoy sacrifican descentralización por escalabilidad". "Eso cambiará con ETH 2.0", enfatizó.

Opinó que "la descentralización no es falta de liderazgo". Y argumentó: "los líderes no dirán qué hay que hacer, sino que respetarán lo que hace la gente. Eso hará que surjan nuevas ideas naturalmente".

Conocedor de la importancia de la criptomoneda que desarrolló, Buterin deslizó que "si desapareciera mañana, aunque no tenga planes de hacerlo, Ethereum continuará siendo una gran blockchain"

Vitalilk Buterin desde las tribunas de la Usina del Arte. El ruso consiguió llenar todo el auditorio para la histórica charla.

En ese sentido, pronosticó que "Blockchain ofrecerá mayores ventajas a los países pobres que a los ricos". "Las pequeñas economías se beneficiarán por la descentralización. No todo juego lo ganarán los grandes países", subrayó.

Y volvió a referirse con palabras elogiosas para el país: "Argentina tiene una gran talento y no está en el centro de la economía tradicional. Pero aparecieron grandes proyectos y equipos Cripto es una gran oportunidad para países chicos"