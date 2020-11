Poné a "trabajar" tus dólares: esta inversión te permite obtener un retorno de hasta 22%

No solo paga excelentes intereses sino que tus divisas estarán a salvo de eventuales "pesificaciones" y "corralitos". Las recomendaciones de los expertos

La crisis económica que golpea al país y la debilidad del peso argentino son un combo que empujan a los ahorristas a buscar la manera de acceder a la mayor cantidad posible de dólares para proteger su dinero.

Así, mientras se pudo, apostaron por acceder a los u$s 200 a la cotización oficial, hasta que el endurecimiento del cepo dejó a la mayoría sin esta posibilidad y los obligó a investigar alternativas para adquirir estos codiciados billetes verdes, o atar su cartera a la evolución de la divisa norteamericana.

Pero para quienes fueron acumulando de a un par de "Benjamín Franklin" mes a mes, ¿en qué herramientas pueden utilizarlos para obtener una renta de ellos?

El mercado les brinda un acotado abanico de posibilidades para ponerlos a trabajar y no dejarlos durmiendo debajo del colchón. Pero en los últimos tiempos, una en particular cautivó la atención de los expertos por sus interesantes características que la hicieron sobresalir del resto.

Nos referimos a las obligaciones negociables (ON), instrumento que tiene el inversor y el ahorrista promedio -–que cuenten con una cuenta comitente- a disposición para colocar su excedente de pesos y dólares y obtener una ganancia tras un tiempo determinado.

Estos títulos de deuda emitidos por privados, quienes necesitan fondos por diferentes motivos y salen al mercado a pedir prestado a través de estos papeles, tienen un cronograma prefijado para la devolución y ofrecen pagar un interés, fijo o variable, el cual también es informado previamente, para aumentar su atractivo.

En diálogo con iProfesional, Karina Díaz, coordinadora del Laboratorio de Finanzas de UADE, comparó esta herramienta con un préstamo: "Cuando una persona pide un crédito hipotecario, por ejemplo, lo que hace es solicitar dinero. Luego va a tener que devolver ese monto a la entidad que se lo dio, junto con un interés. En este caso ocurre lo mismo: el emisor de las obligaciones negociables le pide plata al inversor y luego le va a devolver el capital y le va a pagar un interés".

El economista y director de EPyCA Consultores, Martín Kalos, explicó a este medio que dentro de los instrumentos menos tradicionales para invertir, sobresalen las ON, pero pone el foco en la capacidad que tenga el ahorrista para tolerar el riesgo que supone toda operación de este tipo.

"El mercado de las Obligaciones Negociables tiene muchas opciones, y si la persona que quiere invertir en él confía en las capacidades de esas empresas en repagar, efectivamente se está ante un buen negocio en general. O al menos se prevé que lo sea", agregó.

Ante los riesgos que puede implicar esta herramienta, el economista Agustín Monteverde, titular de Monteverde & Asociados, destacó que esta herramienta ganó en atractivo ante "las pocas alternativas de inversión que hay en la Argentina" y valoró que "presentan el atractivo de ser riesgo privado y no riesgo público".

Cuáles son las más interesantes

Las obligaciones negociables permiten obtener un retorno de hasta un 22% en dólares

Consultado por este medio, Mauro Mazza, Research de Bull Market Brokers, brindó un rápido pantallazo por las ON más atractivas por tener, en su mayoría, una renta en dólares igual o superior al 10% anual.

"En este momento estamos con una suscripción primaria de Genneia que cierra este lunes. Todos los brokers lo están ofreciendo. Es la segunda de su tipo, y es lo que se viene como un boom", detalló y agregó que este papel está bajo la "ley Argentina, pero con domicilio en Nueva York".

Este último punto, explicó el experto, "significa que no te la pueden pesificar, no te lo agarra un corralito y no depende más de si el BCRA le da los dólares o no a las empresas".

Genneia es una firma de energía renovable que pagará el 12% de manera trimestral y la obligación negociable que salió a colocar vence en noviembre de 2022. "Es ideal para minoristas, desde 100 dólares se puede suscribir", completó Mazza.

Otras ON en dólares que captaron la atención del mercado son "YPF 2024" e "YPF 2025", que tienen pagos semestrales y rinden por encima del 15%. "Los ticket de negociación son YPCUO y la YCA6O, son todas ley Nueva York, así que sirven para evitar una pesificación", añadió el experto de Bull Market.

Por su parte IRSA canjeo una Obligación Negociable, la IRC1O -la SERIE IX con domicilio en Nueva York-, con pagos trimestrales y cupón del 10%.

Cabe destacar que el 80% está colocado a retails en Argentina, por lo que tendrá volumen en la plaza y, vaticinó Mazza, "se transformará en la nueva referencia de mercado".

Cara y cruz

Las obligaciones negociables de Celulosa ofrecen un retorno extraordinario, pero tiene un riesgo alto

CRCEO (Celulosa 2025) puede calificarse como la gran apuesta del momento por los números que ofrece, pero su pasado reciente la transforma en una inversión para los que buscan riesgos.

Viene de una reestructuración en 2019, donde cayó en default por incumplir con el pago de u$s5 millones remanentes.

Tras solucionar su situación en enero pasado, tiene ONs que pagan trimestralmente intereses y capital. "Su rendimiento es de 22%, lo que la hace una inversión única", sumó Mazza.

La contracara es la referencia del mercado VSC2O, Vista 2022, que paga trimestralmente y rinde debajo del 10%.

Pero VISTA cuenta con una característica única: tiene los dólares en Nueva York, en una cuenta del Citi, equivalente a toda su deuda. "Ese es nuestro mayor seguro", concluyó Mazza.

Todas las inversiones que ofrecen ganancias significan un riesgo, que puede ir desde una representación baja hasta una verdadera apuesta. Por tal motivo siempre es importante asesorarse con el ALyC donde se tiene la cuenta comitente antes de operar para despejar todas las dudas.

Fuente: iProfesional