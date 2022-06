Exchange, papel o billetera: cuáles son las diferentes formas de almacenar criptomonedas y cuál te conviene más

Billeteras en exchanges, hardware y billeteras de papel son solo algunas de las opciones para resguardar nuestras criptomonedas

Se estima que en la Argentina existen unas cinco millones de cuentas para operar con Bitcoin y otras monedas digitales . Además, según cifras de Chainalysis provistas a iProUP, el país ostenta:

El décimo puesto mundial en adopción de cripto activos

Un "colchón cripto" del orden de los u$s68.800 millones

Operaciones anuales de u$s3.300 millones

Sin embargo, es muy común que las personas no tengan en cuenta las diferentes formas de almacenar este tipo de activos ni cómo asegurarse de que terceros no puedan acceder a ellos.

¿Qué es una billetera de criptomonedas?

Lo primero que debe tenerse en cuenta son algunos conceptos clave de las criptomonedas

Clave privada : es una secuencia alfanumérica extensa y difícil de recordar que permite acceder a la cuenta . Si se pierde, también se perderán los activos

: es una extensa y difícil de recordar que permite . Si Frase semilla : es una lista de 12, 18 o 24 palabras que permite suplir a la clave privada y es más "recordable". En caso de pérdida, no se tendrá acceso a las monedas

: es una lista de que permite y es más "recordable". En caso de pérdida, no se tendrá acceso a las monedas Billeteras de software : son aplicaciones que permiten al usuario, crear cuentas y acceder a los fondos usando su clave privada o frase semilla , siendo él responsable por la gestión

: son que permiten al usuario, crear cuentas y , siendo él responsable por la gestión Exchanges: son plataformas que permiten la compraventade criptomonedas, transferencias e inversiones . También gestionan la cuenta y la clave privada en nombre del usuario (son custodios), quien no deberá recordarla: le alcanzará con ingresar con usuario y contraseña

Justamente, las billeteras que ofrecen estos últimos son las menos indicadas para ahorrar, pero son ideales para mantener activos y aprovechar oportunidades de compra o venta.

"Me interesa que la gente entienda que, por lo general, se llama billetera a una aplicación o a un software que almacena las claves privadas . Los sitios web que guardan y custodian tus cripto no son consideradas billeteras", define a iProUP Matías Bari, cofundador de Satoshi Tango.

Según el ejecutivo, "esto es una distinción de facto, ya que no hay una definición estricta. Pero cuando uno dice billetera en general se refiere a aplicaciones o software que almacenan las claves privadas y la empresa detrás no tiene acceso a los fondos, no podés entrar con usuario y contraseña".

De esta forma, existen diferentes formas de guardar las criptomonedas de manera segura.

¿Que son las "billeteras calientes" y cómo se utilizan?

Se trata de wallets que se encuentran en línea, es decir, que se accede a ellas desde cualquier dispositivo con conexión a Internet. También se las suele denominar software wallets.

Consisten en aplicaciones para celular, computadora o extensiones de navegador que permiten crear una cuenta nueva, enviar y recibir fondos y hasta conectarse con aplicaciones descentralizadas. En este sentido, hay varios tipos que se pueden utilizar:

Oficiales : son las que ofrecen la propia red, como Bitcoin Core para operar con Bitcoin, por ejemplo

: son las que ofrecen la propia red, como para operar con Bitcoin, por ejemplo De terceros: pueden ser de red única(como la argentina Munn, para Bitcoin) o múltiple, que permite tener todas las monedas en un solo lugar, como Trust, Coinomi, Klever o similares

En estos casos, las claves privadas se almacenan cifradas en el teléfono del usuario. Si bien son bastante seguras, hay que tener los equipos protegidos para evitar que alguien ingrese a la computadora o celular.

La gran ventaja de esta tipo de billeteras es su relativa facilidad de uso, costos nulos y su gran facilidad y rapidez para hacer transacciones con frecuencia. Para fondearlas se pueden recibir transferencias de otras cuentas (por ejemplo, desde un exchange) y algunas ofrecen la posibilidad de comprar activos con tarjeta.

Dentro de estas aplicaciones, el experto y cofundador de Satoshi Tango, recomienda la billetera para Bitcoin Muun , desarrollada por un equipo de expertos argentinos y elogiada por el cofundador de Twitter Jack Dorsey, y Coinomi, que permite configurar varios tipos de criptomonedas.

También destaca a Coinbase Wallet, una billetera sin custodia desarrollada por el gigante cripto estadounidense. A diferencia de su servicio de exchange, en este caso las monedas no están resguardadas en sus servidores.

¿Qué son las "paper wallet" o billeteras de papel?

Las paper wallet son consideradas en la actualidad como una de las más seguras del mercado. Consisten en un monedero impreso en papel, el cual contiene todas las claves privadas y direcciones correspondientes para hacer una correcta gestión de los activos.

Entran en la categoría de "billetera fría", ya que, a diferencia de otras formas de almacenamiento, no necesita estar conectada a Internet, lo que disminuye considerablemente las probabilidades de sufrir un robo y, obviamente, no corre el riesgo de recibir un ataque cibernético.

Esta modalidad es ideal para aquellas personas que deciden invertir en criptoactivos, pero no deseen utilizarlos en el corto o mediano plazo. Es decir, que las utilicen como resguardo de valor y no requieran "gastarlas".

Así, son ideales para quienes compren criptomonedas volátiles, como bitcoin o ether, esperando que se aprecien con el tiempo; o bien mantener una posición en monedas estables o stablecoin, cuya cotización se mantienen atada a un activo de la economía real, como DAI y USDT, cuyo precio es de un dólar.

¿Cómo crear una paper wallet o billetera de papel?

Es importante tener en cuenta que estos monederos son muy sencillos de crear. Para ello se debe acceder a un generador como walletgenerator.net, que generará una nueva cuenta de Bitcoin u otras criptomonedas, con su respectiva clave privada, que podrá imprimirse.

También ofrecerá un QR en caso de que se desee usar la cuenta en una aplicación como Trust y una clave pública que funciona como el CBU del banco: esa sí se podrá compartir con terceros para recibir transferencias.

Por su parte, algunas software wallets también permiten imprimir los datos o acceder a la clave privada o frase semilla para que el propio usuario la anote en una hoja.

Como el papel puede deteriorarse con el tiempo, es recomendable guardar la clave en varias copias y guardarlas en diferentes lugares al que no tengan acceso terceros. También existe la opción de grabarla en una placa de metal o en plástico similar a una tarjeta de crédito.

¿Qué son las billeteras de hardware y qué ventajas ofrecen?

Luego de opción de papel, las hardware wallets son las más seguras del mercado, ya que son "billeteras frías", es decir, no requieren conexión a Internet, lo que brinda una capa de fiabilidad extra.

Su aspecto físico es bastante similar a un pendrive y su gran nivel de seguridad se debe a que las claves privadas no salen del dispositivo, permitiéndonos un control absoluto la clave privada y los fondos. Además, se pueden conectar a aplicaciones sólo cuando sea necesario.

Al igual que cualquier cold wallet, no corren riesgo de hackeos y la posibilidad de robo se limita únicamente al hurto del dispositivo físico, aunque algunos modelos permiten recuperar los datos en estos casos.

¿Qué son las billeteras de los exchanges y en qué casos hay que usarlas?

Las wallets de los exchanges son las que ofrecen estas plataformas para guardar los fondos obtenidos al comprar criptomonedas y pagarlas con pesos o dólares.

Es la opción más utilizada por el usuario promedio, ya que no suelen tener costo de mantenimiento, permiten operar fácilmente (comprar y vender rápidamente) y una mayor comodidad, además de que la transferencias hacia otro tipo de billeteras suele no tener costos adicionales.

¿Dónde conviene guardar las criptomonedas según su uso?

A la hora de considerar si conviene dejar las criptomonedas en los exchanges o pasarlos a otro tipo de billetera, Bari repite un mantra conocido en el mundo cripto.

"La famosa frase 'not your keys, not your bitcoins' sostiene que, si uno no posee las claves privadas, entonces los bitcoins no son nuestros, por lo que siempre se recomienda retirar los fondos de exchanges o servicios de custodia. No por cuestiones de peligro, sino porque bitcoin te da la posibilidad de que vos mismo los custodies", señala.

Según el experto, "este es un concepto que la gente no comprende porque suele asociar rápidamente a bitcoin con tener una cuenta bancaria". Y utiliza ejemplos para diferenciar el funcionamiento:

"Si una persona cuenta con un saldo de $20.000 en el banco , la entidad los posee, pero nadie le puede robar eso de forma digital , ya que lo que ahí se encuentra es un asiento contable y la plata está en una bóveda"

, la entidad los posee, pero , ya que lo que ahí se encuentra es un y la plata está en una bóveda" "En el caso de bitcoin, funciona totalmente distinto:uno tiene la capacidad de almacenarlos en su propia casa, que es lo que siempre se recomienda cuando uno compra y quiere guardarlos por muchos años. Lo mejor es retirarlos y guardarlos de forma segura"

Sin embargo, Bari remarca que "en el caso de comprar, vender y hacer operaciones de manera frecuente, sí es una excelente opción tener las criptomonedas en la billetera de un exchange, pero no es lo más aconsejable si se las piensa tener 'paradas' durante un año o más".

Por otra parte, Maximiliano Hinz, director de operaciones de Binance para Latinoamérica, señala a iProUP que "las dos alternativas tienen diferencias", por lo que recomienda "analizar diferentes aspectos" a la hora de elegir una billetera a la cual transferir los fondos.

"Por un lado, si es una aplicación en el celular, lo conveniente es utilizar alguna de las renombradas y siempre descargarla del AppStore o Google Play. Si bajamos versiones de canales no oficiales puede pasar que la app tenga código malicioso y terminemos sin poder acceder a nuestras criptomonedas", remarca.

En cambio, señala Hinz, "si usamos una wallet física como Trezor o Ledger, por nombrar sólo dos, tenemos que tener siempre la precaución de tener el firmware actualizado y la seguridad de haberlo hecho nosotros".

Para quienes deseen almacenar sus fondos en un exchange, el ejecutivo remarca que "siempre es importante su credibilidad y el respaldo que pueda demostrar".

"Desde Binance, por ejemplo, tenemos una billetera que son los fondos 'SAFU' (siglas en inglés de Fondos de Activos Seguros para los Usuarios), donde tenemos más de mil millones de dólares en criptomonedas que se utilizan en caso de que haya algún tipo de hackeo de la plataforma para compensar a los usuarios", ejemplifica.

Además, remarca que "es fundamental la seguridad que pueda demostrar la compañía. En ese sentido, tenemos que pensar que un exchange es similar a un banco, con lo que cierto análisis sobre su historial siempre es importante", indica.

En síntesis, para guardar a largo plazo los más conveniente será una wallet de papel o hardware, o la de software si se tienen los recuados necesarios. Para operar de manera frecuente y aprovechar movimientos de precios, las billeteras de los exchanges serán las indicadas. En todos los casos, hay que apostar por las opciones con respaldo.