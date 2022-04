¿No querés comprar criptomonedas, pero sí invertir en ellas?: estas son las formas de lograrlo

Para comenzar a operar con criptomonedas no es necesario contar con una inversión inicial , existen variar formas de poder lograrlo, conocé cómo hacerlo

Para comenzar a invertir en criptomonedas, el principal obstáculo es dar el primer paso. Muchas veces, el sólo hecho de colocar parte de los ahorros genera dudas ante la alta volatilidad de los precios de bitcoin y ethereum.

Para vencer esos miedos, existen algunas opciones para arrancar "gratis" y saltar la primera barrera. Incluso, hay exchanges que ofrecen promociones para que los principiantes se animen.

¿Qué son los cashback?

Una de las formas más fáciles de conseguir divisas digitales "sin comprarlas" consiste en obtener una tarjeta prepaga gratuita que dan algunas billeteras, como el caso de Lemon, BuenBit y Belo, que ofrecen cashbacks (reintegros) cada vez que se usan.

Así, el plástico se puede usar para asociar en Mercado Pago (facturas, QR, compras en Mercado Libre), otras billeteras digitales y apps de delivery, abonar suscripciones de servicios digitales (Netflix o Spotify) o simplemente comprar en cualquier comercio físico u online que acepta Visa (Lemon) o Mastercard (BuenBit y Belo) del mundo.

Para usar estas tarjetas, antes hay que tener saldo en la billetera: se puede recargar con pesos a través de transferencia bancaria o redes de cobranzas como PagoFácil y Rapipago. Luego se podrá pagar con ellas y, tras hacerlo, inmediatamente llegará una notificación al celular informando el reintegro en monedas digitales que se obtuvo.

"Al realizar tus consumos en pesos en cualquier comercio del mundo que acepte Visa, recibirás el 2% del valor total de la compra en bitcoins", asegura a iProUP Franco Bianchi, CMO de Lemon.

Añade que los usuarios que ya probaron esas criptos "gratis" pueden aumentar sus tenencias comprando divisas digitales a partir de los 100 pesos. No obstante, sugiere que los principiantes se informen sobre los proyectos en los cuales van a invertir.

La tarjeta de Lemon ofrece un cashback de Bitcoin luego de cada operación

Entre las dudas que hay que responderse como usuarios nuevos, recomienda: ¿Cuáles son los fundamentos detrás de ese proyecto cripto en particular? ¿Es una criptomoneda estable o una volátil?

"Estas son interrogantes básicos pueden dilucidarse accediendo a contenidos educativos gratuitos, como los de la Wiki de Lemon", señala Bianchi.

Además, aquellos que aún no están seguros de invertir en criptomonedas volátiles como Bitcoin o Ethereum, pueden comprar stablecoins, es decir, divisas estables cuyo precio está atado a otro activo, por lo general el dólar estadounidense, como DAI y USDT.

"Tenemos algunas campañas promocionales en las que pueden escanear un QR, descargar la app y recibir de regalo un premio de $350 en Bitcoin para empezar a experimentar", añade Bianchi.

Además, los DAI que los usuarios mantengan en su billetera Lemon generan rendimientos del 13% anual, que se abonan automáticamente todos los lunes. Estos fondos se pueden usar para rentabilizar los ahorros, invertir en otras criptomonedas e incluso hacer las compras cotidianas.

¿Qué son los faucets?

El término faucet significa grifo o llave. Se trata de sitios web o apps que dan criptos como recompensa. Usan el concepto de goteo ya que ofrecen cantidades mínimas a cambio de una acción puntual.

Sin embargo, hay que revisar en detalle qué piden a cambio del "dinero gratis". En general, deberían ser acciones de índole educativa.

"Recomendamos que no ingresen datos personales ni contraseñas porque se puede tratar de una estafa. Tampoco hay que pensar que con un faucet alguien se hará rico. Son cantidades muy pequeñas de capital que aún cuando se valoricen no harán a nadie millonario", advierte Matías Bari, CEO y cofundador de SatoshiTango.

En este sentido, desde la empresa recomiendan ingresar al mercado cripto a conciencia, con información y no con ansias de multiplicar rápidamente sus tenencias.

¿Cómo ganar cripto por navegar en Internet?

Como medio para recibir criptomonedas gratis también se destaca el navegador Brave, que paga por ver anuncios de sus empresas patrocinantes, los cuales se despliegan como notificaciones.

Esas recompensas se abonan con el Token de Atención Básica (BAT), una divisa digital que hoy cotiza cerca de u$s0,75. Además, el navegador es compatible con las extensiones de Chrome.

"Cuando ves anuncios de Brave, recibís una parte del ingreso publicitario como premio", explica a iProUP Guillermo Escudero, gerente regional de CryptoMarket.

El ejecutivo revela que además existe el buscador PREsearch, que entrega su criptomoneda PRE a aquellos usuarios registrados que hagan búsquedas en la página.

Al tratarse de un metabuscador, este sitio web devuelve resultados de varios motores, como Google, Bing, Youtube, DuckDuckGo, etcétera. Y comparte los ingresos publicitarios con los usuarios.

Brave es un "clon" de Chrome que paga en su moneda BAT por mirar hasta 5 publicidades por hora

¿Qué son los Airdrops?

Entre las alternativas para arrancar también se encuentra los airdrops, que son regalos en criptomonedas que realizan diversos proyectos cripto para lograr mayor difusión.

"Buscan generar una atracción inicial de su criptomoneda para promocionarla entre los primeros usuarios: quienes cumplan ciertas características pueden recibirlas gratis", afirma a iProUP José Luis Gonzalez Birlain, Product Manager de Assets & Conversions en Bitso.

Las plataformas que desean expandir su base de usuarios, suelen ofrecer airdrops de criptomonedas, enviando tokens gratis simplemente por haber usado su plataforma o ayudarlos con la difusión en redes sociales. El primer gran ejemplo fue el exchange descentralizado Uniswap: entregó 400 tokens UNI a cada billetera conectada a la plataforma (hoy equivalen a 9.000 dólares).

Esta práctica ha estado bajo la lupa de la Comisión de Valores de EEUU (SEC) e investigada por gobiernos del mundo, por lo que varias blockchain frenaron sus airdrops como método publicitario.

¿Cómo ganar con juegos?

En el de los videojuegos, los títulos play-to-earn son la tendencia más fuerte: gracias a la tecnología blockchain, no sólo es posible divertirse, sino también ganar criptomonedas. Los más populares son Axie Infinity y The Sandbox: permiten utilizar personajes que en realidad son tokens no fungibles (NFT), cada uno con un valor económico único.

En este caso, si bien hace falta una inversión inicial, diferentes exchanges (como Airtm) ofrecen becas a quienes se postulen para entrar sin ese capital y compartir ganancias al 50%.

Axie Infinity es el que logró más popularidad. Es parecido al Pokémon Go pero, dependiendo de la destreza del usuario, puede entregar recompensas que van de u$s300 a u$s400 por mes.

Los jugadores pueden obtener estos fondos en AXS, el token nativo de la plataforma, de dos formas:

Al ganar batallas contra otros usuarios o torneos

Vendiendo sus personajes "entrenados" (que tienen más chances de ganar) a otras personas

Esos tokens pueden ser cambiados en un exchange como Binance y de ahí convertirlos a pesos (a valor blue) u otra criptomoneda.

Promos

Para quienes recién arrancan en cripto, Bari, de SatoshiTango, aconseja tomar el camino más conservador.

"Para los principiantes o personas que no quieren correr riesgos con su capital, siempre recomendamos las stablecoins, ya que, como su nombre lo indica, son monedas estables cuyo valor está atado al de un activo de valor conocido, como el dólar", remarca.

En este sentido, SatoshiTango ofrece tres opciones DAI, USDC y USDT. "Es una manera de comprar 'dólar digital' sin límites ni fluctuaciones, al mismo tiempo que lo hacés con las ventajas del mundo cripto: es muy seguro, el dinero es tuyo, inembargable y anónimo, entre otras cosas", completa.

Además, el CEO adelanta "en muy poco tiempo, los usuarios de SatoshiTango van a poder hacer rendir las cripto que tienen guardadas como en un plazo fijo, sacar créditos y comprar con tarjeta".

Escudero, de CryptoMarket, indica que otra forma de ganar dinero en los exchange es participar de programas de referidos, que premian a quienes recomienden a otras personas inscribirse.

"Es una práctica extendida en los exchanges o brokers para fomentar el alta de nuevos usuarios. CryptoMarket actualmente tiene un sistema de referidos que entrega 0,0001 BTC tanto al nuevo usuario como a aquel que recomendó", agrega.

José Luis Gónzalez Birlain, Product Manager de Assets & Conversions en Bitso, afirma a iProUP que el primer paso puede ser difícil, por eso también brindan "un programa de referidos a tu cuenta de Bitso, en la que no tenés que hacer una inversión inicial para abrirla", explica.

Así, al recomendar a familiares o amigos se le deposita un porcentaje de las comisiones generadas por esa cuenta, lo que generó el surgimiento de los "Embajadores Bitso".

"Tuvimos un caso de un usuario que al comienzo de la pandemia se quedó sin trabajo y una de sus principales fuentes de dinero fue el programa de referidos", asegura.

La criptoeconomía ofrece opciones para todos, sólo hace falta animarse. No sin antes informarse sobre las diversas opciones y conocer los riesgos, para lograr lo mejores resultados y evitar sorpresas.

Mercados regulados

El universo cripto, como tal, se encuentra en una constante y vertiginosa expansión. En la actualidad, más allá de la compra de divisas digitales es posible invertir en exchanges o mineras que cotizan en bolsa, como así también –desde hace unos meses– apostar por futuros de Bitcoin en Wall Street.

Especialistas destacan que estas herramientas pueden ser "una alternativa interesante" para operar con activos relacionados a las criptomonedas a través de los "mercados regulados". También señalan que pueden considerarse, de alguna forma, la puerta de entrada para las finanzas 4.0.

Brian Torchia, gerente de Finanzas Corporativas de Pgk Consultores, miembro de TGS Global, asegura a iProUP que "cuando hablamos de un ETF o Exchange-traded fund, nos estamos refiriendo a un activo cuyo funcionamiento es relativamente similar al de un Fondo Común de Inversión, pero con cotización en Bolsa".

"Es decir, replican retornos de otro grupo de activos en los cuales invierte el administrador (según el perfil establecido del fondo), existiendo alternativas focalizadas en commodities, acciones agrupadas por rubros, indicadores generales de un país en términos bursátiles, monedas o incluso criptoactivos".

Así, se explaya el experto, permiten "estar posicionados en los activos directos (como acciones) o derivados (contratos de futuros sobre commodities o monedas, por ejemplo). De esta forma, el ETF de futuros de Bitcoin (BITO) resulta ser un ejemplo claro dentro de las agrupaciones mencionadas".

Maximiliano Donzelli, Jefe de Research en Invertir OnLine, enumera a iProUP además algunos puntos clave de los futuros de Bitcoin:

" Para su composición, se rastrean los contratos de futuros de esta divisa digital "

" " Se apunta a estar siempre posicionado en aquel futuro con vencimiento más cercano "

" "La performance del ETF no coincidirá con la del Bitcoin (es posible que se ubique levemente por debajo)"

Para Donzelli "son una alternativa muy interesante" por alguna de sus ventajas. Por ejemplo, "se operan a través de mercados regulados y son una forma simple de ganar exposición en el mundo de las criptomonedas sin necesidad de adquirirlas de forma directa".

El desembarco del instrumento en Wall Street no estuvo exento de incertidumbre. Santiago Alsúa, docente de la Licenciatura en Gestión de Negocios del ITBA, señala a iProUP : "Para su lanzamiento bursátil, los ETF necesitan registrarse con la Securities and Exchange Comission (SEC), que durante muchos años rechazó las aplicaciones de fondos con exposición a criptomonedas".

"El primer intento fue realizado por los hermanos Winklevoss en junio de 2016 y rechazado por preocupaciones sobre fraude y manipulación del mercado del Bitcoin", recuerda Alsúa, quien además es Product Owner de Celeri, firma que brinda herramientas de compliance para la industria financiera.

"Recién en octubre la SEC aprobó el primer ETF de este tipo, con el argumento de que el mercado de Futuros de Bitcoin está protegido por la CFTC contra manipulación y fraude", completa.

Cómo invertir desde Argentina

A mediados de enero, debutaron los CEDEAR (Certificados de Depósito Argentinos) de ETF en el país, por lo que puede invertirse en pesos mediante una plataforma bursátil en algunos de los fondos cotizados más importantes de EEUU, aunque no en todos.

Para acceder a todas las opciones que ofrece la plaza neoyorquina, Luciano Lezcano, de Pgk Consultores, asegura a iProUP que "es necesario un bróker en el exterior. No obstante, la mayoría de las agencias de bolsa (ALyC) locales provee como servicio adicional el uso de subcuentas fuera del país para operar, realizando tan solo la apertura de la cuenta local".

De esta forma, los pasos a seguir para invertir en un ETF de Bitcoin son los siguientes:

"Fondear la cuenta comitente local con pesos o dólares en Argentina"

"Comprar una acción o bono en el mercado local y venderlo en el exterior (contado con liquidación), para tener fondos líquidos en la subcuenta del bróker"

"Realizar las compras de los activos en general que se quieran adquirir, incluyendo a los futuros de bitcoin"

"Si bien la forma más común de operar con estos ETF es a través del mercado estadounidense, existen algunas alternativas en Argentina, como la de abrir una cuenta en Invertir On Line, algo muy sencillo. Así, el inversor podrá tener exposición en los ETF de bitcoin", remarca Donzelli.

Los ETF permiten invertir en un grupo de empresas de un sector o una canasta de activos, diversificando el riesgo

De todas formas, antes de invertir en este tipo de activos, los especialistas resaltan algunos aspectos que deben tenerse en cuenta. "Lo primero es que estos fondos no invierten directamente, sino en un derivado financiero. A lo largo del tiempo, el precio de los futuros de bitcoin respecto al valor del bitcoin en el mercado spot difieren de acuerdo a las expectativas del mercado", señala Alsúa.

El docente del ITBA completa que otro punto a considerar es que "el bien subyacente (BTC) históricamente tuvo gran volatilidad. Por ello, el inversor debe estar preparado para observar grandes oscilaciones en el precio y, por lo tanto, grandes efectos en el rendimiento de su inversión".

Torchia añade que "como ventaja cualitativa, un ETF opera en un mercado regulado, proveyendo un marco de mayor certidumbre y reparando en aspectos formales, además de la connotación positiva complementaria que ofrece un entorno más 'tradicional' o conocido".

"En cambio, al operar una criptomoneda entran en juego cuestiones como 'wallet' y 'exchange', que pueden resultar factores de complejización para quienes no estén familiarizados", asegura.

Otras opciones de inversión

Más allá de las criptomonedas propiamente dichas, o los mencionados futuros de Bitcoin, existe la posibilidad de invertir en otros activos vinculados al universo cripto en Wall Street. Por ejemplo, un caso resonante este año fue la salida a Bolsa de Coinbase, el mayor exchange de Estados Unidos. Pero, según remarcan los especialistas, no es la única alternativa.

"Si bien actualmente es el único exchange que cotiza en Wall Street, existen muchas otras compañías cuyo negocio se vincula estrechamente con el mundo cripto, como pueden ser las de minería, fintech y fabricantes de hardware para esta industria en particular", remarca Lezcano.

En este sentido, añade que "podrían ser alternativas viables tanto para los interesados en volcarse a este mundo a través de los canales tradicionales como para quienes prefieren no apostar por una criptomoneda particular sino, más bien, tener un enfoque más global".

Donzelli resalta que "pese que el mercado de empresas relacionadas a activos digitales que cotizan en bolsa es todavía joven, ha crecido tanto en tamaño como en ingresos en los últimos años".

Además de los ETF, es posible exponerse a cripto adquiriendo acciones de empresas relacionadas

"A medida que los casos de uso y la adopción de activos digitales crezcan con el tiempo, estas empresas pioneras pueden beneficiarse, al mismo tiempo que más compañías seguirán el camino del listado público", completa el experto Donzelli, quien enumera algunas de las principales firmas que se destacan en este sentido:

Marathon Digital Holdings (símbolo en Nasdaq: MARA): "Encuadrada en el sector de empresas mineras , es una empresa de tecnología de activos digitales que realiza el proceso de minado de criptomonedas con un enfoque en el ecosistema blockchain"

(símbolo en Nasdaq: MARA): "Encuadrada en el sector de , es una empresa de tecnología de activos digitales que realiza el proceso de con un enfoque en el ecosistema blockchain" Riot Blockchain (Nasdaq: RIOT): "También se ubica dentro del sector de mineras , respalda la cadena de bloques de Bitcoin a través de una operación a escala en los Estados Unidos"

(Nasdaq: RIOT): "También se ubica dentro del , respalda la cadena de bloques de Bitcoin a través de una operación a escala en los Estados Unidos" Silvergate Capital Corporation (NYSE: SI): "Subsidiaria del Silvergate Bank, provee soluciones y servicios de infraestructura financiera para la industria cripto. La Red de Intercambio de Silvergate SEN, su principal producto, proporciona acceso institucional seguro al capital a través de préstamos en dólares estadounidenses garantizados por Bitcoin "

(NYSE: SI): "Subsidiaria del Silvergate Bank, provee soluciones y servicios de infraestructura financiera para la industria cripto. La Red de Intercambio de Silvergate SEN, su principal producto, proporciona a través de en dólares estadounidenses " "Podemos destacar otras compañías que se relacionan de forma más indirecta, pero que pueden ser operadas a través de CEDEAR, como Nvidia. Juega un rol preponderante en la industria de activos digitales, ya que es quien produce los mejores y más eficientes chips para minado de criptomonedas".

Puerta de entrada al Bitcoin

Invertir en la Bolsa sobre distintos activos vinculados, directa o indirectamente, al mundo cripto, puede considerarse la puerta de entrada a las divisas digitales.

"Una mayor variedad de alternativas y derivados permite a quienes no quieren exponerse demasiado a la volatilidad de las criptomonedas, asegurar valores futuros. Algo que para ciertos modelos de empresas es importante. De alguna forma, aporta valor y estabilidad para algunos escenarios", señala a iProUP Rodolfo Andragnes, presidente de la ONG Bitcoin Argentina.

Emiliano Limia, Press Officer de BuenBit, afirma a iProUP que "cuantos más mercados y derivados de cripto haya, mejor. Son cada vez más herramientas de las finanzas tradicionales aplicadas a estos cativos criptomonedas".

Andragnes añade que "a medida que la gente entiende que el activo escaso es Bitcoin y todo lo demás está montado sobre él, termina comprando la criptomoneda a largo plazo".

"Los ETF dan un valor enorme al inversor institucional, para que grandes fondos puedan entrar y tener exposición a Bitcoin dentro de los parámetros en que están acostumbrados a moverse. Creo que es la puerta de entrada, para que, a la larga, con el tiempo, muchos terminen entendiendo que lo que tienen que tener: Bitcoin", concluye.