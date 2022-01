El 2022 arrancó con mucha oferta cripto: ¿por qué Coinbase compró una firma de derivados de Bitcoin?

FairX es un negocio de derivados designado (DCM) que ofrece productos de futuros y regulado por la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de EE.UU (CFTC). Lanzada al mercado en mayo de 2021, la startup logró concretar asociaciones con gigantes del sector de corretaje financiero, como TD Ameritrade y E-Trade.

El comercio de derivados es aquella negociación entre partes de diversos activos particulares, que se vinculan al valor futuro de los mismos, en lugar de negociar por los propios a valor actual.

En un anuncio publicado el pasado 13 de enero en su blog, la multinacional reveló sus planes de poner en marcha la negociación de criptoderivados para sus clientes minoristas e institucionales en Estados Unidos, buscando beneficiar a los inversores de su plataforma.

.@coinbase ???? @thefairxchangeThis acquisition marks a key stepping stone on Coinbase’s path to offer crypto derivatives to both retail and @CoinbaseInsto customers. ????… — Coinbase (@coinbase) January 12, 2022