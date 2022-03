Play to earn: la Argentina es líder regional en cantidad de usuarios

Decentral Games, Axie Infinity y The Sandbox, se encuentran entre los criptovideojuegos más populares para los jugadores argentinos

Play to Earn o "Jugar para ganar" es una tendencia que creció de forma exponencial a partir del arribo de la pandemia en todo el planeta y su arribo es interpretado como una nueva revolución del modelo de negocio de los videojuegos. Y la Argentina no es la excepción.

La adopción de las criptomonedas en el país también experimentó un salto acelerado.

Pagos de salarios en cripto, minería, NFT, clubes de fútbol esponsorizados por cripto empresas y ahora.

Sin embargo, fue la cantidad de usuarios en videojuegos Play To Earn la que puso al país como líder en la región.

Play to earn: la Argentina, líder en juegos NFT en la región

Los motivos de esto son 100% económicos. La devaluación hace que muchos argentinos recurran a las cripto para resguardar los ahorros.

El uso de monederos digitales también aumentó, al igual que el número de empleados que reciben su pago en criptomonedas. Los freelancers que trabajan para compañías extranjeras prefieren pagos en cripto.

Jugar para ganar, la nueva tendencia que revoluciona el modelo de negocios de los videojuegos también es furor en la Argentina

En este contexto, los juegos Play To Earn se volvieron atractivos para generar un ingreso extra al obtener, en algunos casos, un salario mejor que el promedio sin tener que salir de tu casa.

Juegos como Axie Infinity y plataformas como Decentraland y The Sandbox ven que el número de jugadores argentinos crece aceleradamente. El fenómeno también ocurre en Brasil y Venezuela, dos países que también sufren los embates de la inflación.

Play to earn o jugar por un "sueldo"

Estos juegos se volvieron una oportunidad tanto en países en vía de desarrollo, como en los que están en crisis, porque consiguen en ellos una masa demográfica joven y dispuesta a trabajar en estos juegos.

Para muchos sonará extraño, pero la proliferación de ofertas de trabajo en cripto juegos es una realidad. La dinámica dentro de ellos permite que surjan nuevos negocios cuyo ingreso se basa en lo que generen sus empleados. En este caso, los gamers.

Esto ocurre porque los juegos Play To Earn exigen que los usuarios posean un NFT para poder jugar, los cuales son costosos.

Por ejemplo, en Decentral Games, un NFT ronda los u$s5.000, una cifra inalcanzable para la mayoría de los argentinos y venezolanos. Por esto, la mayoría de las inversiones vienen de países como EE.UU., Reino Unido, o Alemania.

Play to earn y el origen de los "becados"

Esto abre la puerta para los Becados, usuarios que aceptan jugar diariamente en una cuenta de otro por un porcentaje de lo que produzca. Tal y como explicó JDasa, el cofundador del equipo de eSports de Axie Infinity más grande de Venezuela, gracias a las becas el país es líder regional de Axie Infinity.

Esto también sucede en la Argentina, pero con un enfoque más amplio. Los argentinos no se limitan a Axie Infinity, sino que buscan cualquier tipo de oferta.

Esto hizo que en Decentral Games, una importante plataformas de juegos Play To Earn, se registrara a Argentina como el quinto país con más usuarios en su plataforma.

A fines de marzo de 2022, existían ya 2.400 jugadores, cifra que posiciona al país detrás de Alemania que tiene 2.700, e iguala al Reino Unido.

Detrás de la Argentina aparece Brasil, que tiene 1.500 usuarios en la plataforma y se espera que este número crezca aún más, según un informe de Bloomberg.

Axie Infinity, la estrella de los juegos para ganar criptomonedas

Play to earn y los motivos del fenómeno, según ejecutivos

Según Gabriel Mellace, jefe de inversión de Decentral Games, los jóvenes están cada vez más interesados en ellos porque ven a los videojuegos Play To Earn como una oportunidad para ganar un salario mientras se divierten.

Sin embargo, el crecimiento de Axie se encontró con la explosión de la burbuja y la caída estrepitosa de su token SLP, que hizo que las ganancias promedio cayeran de u$s200 a menos de u$s50.

Las dinámicas dentro de The Sandbox y Decentral Games son distintas. The Sandbox aloja videojuegos distintos a Axie, mientras que en Decentral Games el mayor atractivo es el casino, un modelo de juego un poco más complicado que Axie, pero que no tiene el riesgo de una burbuja.

Aún así, estando en los pasos iniciales de esta industria, América Latina logró ser la región del mundo que más está participando en ella junto a Asia, según informó el sitio Beincrypto.