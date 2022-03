Bored Ape Yacht Club crea una criptomoneda: ¿qué se podrá hacer con ella?

Bored Ape Yacht Club es una colección de 10.000 fotos de perfil forjadas como Token no fungibles (NFT) en la blockchain de Ethereum y creada por Yuga Labs.

Gracias al éxito alcanzado por sus NFT, los desarrolladores decidieron dar un paso más para tratar de construir un imperio más amplio en torno a este universo y anunciaron el lanzamiento de una criptomoneda llamada.

Este criptoactivo será bautizado como "ApeCoin" y su objetivo, según informó la compañía, es transformarse en el "token principal para todos los nuevos productos y servicios".

El uso inicial de ApeCoin -que contará con 1.000 millones de tokens- será como moneda para juegos blockchain, pero se presenta como algo que se puede usar más allá de los límites de los títulos de Yuga Labs.

Será compatible con Benji Bananas, un videojuego de Animoca Brands, y sus desarrolladores esperan que pueda adoptarse en más títulos o incluso usarse como una moneda digital de uso más general.

Para que eso suceda, ApeCoin se ha configurado independientemente de Yuga Labs.

Here we go. ☠️????⛵https://t.co/zAqK24XCr4 — Bored Ape Yacht Club (@BoredApeYC) March 16, 2022