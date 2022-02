Revelan la identidad de los creadores de los famosos (y exitosos) NFT "Bored Ape"

El potencial de los NFT va mucho más allá del arte y abarca la música, los objetos de colección deportivos y los videojuegos, mientras que su utilidad abarca tanto la propiedad como el acceso exclusivo a funciones y características únicas.

Una de las colecciones con mayor volumen de operaciones en OpenSea es Bored Ape Yacht Club, o BAYC, con 261.814,84 ETH (1.050 millones de dólares).

El equipo principal detrás de Yuga Labs está formado por cuatro amigos que querían "hacer algunos monos aburridos, poner a prueba nuestras habilidades y tratar de construir algo ridículo" este año, según su sitio web.

Pero la verdadera identidad de ellos era un verdadero misterio hasta hoy. Es que tras indagar en los registros, BuzzFeed acaba de publicar los nombres de dos de sus principales creadores.

Se trata de Greg Solano, un escritor y editor de 32 años, que se oculta detrás del seudónimo Gargamel, y Wylie Aronow, de 35 años, y se hace llamar Gordon Goner.

Las identidades las habrían confirmado la propia Nicole Muniz, directora ejecutiva de Yuga Labs, la empresa que está detrás de BAYC.

En septiembre, Sotheby's vendió una colección de 107 BAYC NFT compuesta por 101 Bored Apes y seis Mutant Apes por u$s24,4 millones.

Se trató de la tercera venta de arte NFT fuera de la cadena más alta en una casa de subastas hasta la fecha, después de las piezas NFT de Beeple.

En noviembre, un aumento de las ventas de OpenSea pareció estar relacionado con un incremento de más del 900% en el volumen de ventas de NFT de BAYC y MAYC, probablemente debido a compradores famosos como Jimmy Fallon, Post Malone, que presentó NFT de BAYC en un vídeo musical y en las portadas de Bored Ape y Mutant Ape de la revista Rolling Stone.

Thrilled to have collaborated with @RollingStone on their first-ever NFT covers. Auctions for these two 1 of 1's close Monday on @SuperRare:BAYC: https://t.co/MrW9yK2w1PMAYC: https://t.co/lk7WxZP5jK pic.twitter.com/lU9kbsWnje — Bored Ape Yacht Club (@BoredApeYC) November 13, 2021