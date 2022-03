Twitter se renueva y agrega una de las funciones más esperadas por los usuarios: de qué se trata

La red de microblogging Twitter confirmó el rediseño de su línea de tiempo. A partir de ahora, la plataforma contará con dos pestañas, la de inicio y la de orden cronológico inverso con las publicaciones de las cuentas que sigue cada usuario.

La línea de tiempo de Twitter pasó por diferentes cambios en los últimos años, destinados a optimizar la forma en que se muestran los 'tuits'.

Esta forma oscila entre la selección automática de los contenidos más relevantes hecha por el algoritmos de la plataforma, o el último contenido publicado por las cuentas que se siguen.

En esta ocasión, Twitter cambia otra vez la línea de tiempo para añadir una segunda pestaña para las publicaciones más recientes

La pestaña de los últimos 'tuits' es configurable, es decir, el usuario tiene la posibilidad de anclarla (o desanclarla) en la parte superior para tenerla a su alcance.

Por defecto, la red social muestra los 'tuit' en la pantalla de inicio según el algoritmo.

The Home and Latest timelines are now just a swipe away for everyone on iOS, and soon on Android and web.Tap the ✨ icon to pin (or unpin) the Latest timeline to your Home tab for easy access. https://t.co/cj7ofY3CZq pic.twitter.com/XR0ALOQ5Y6 — Twitter Support (@TwitterSupport) March 10, 2022