Twitter permitirá monetizar tus tuits y recibir suscripciones: ¿cuándo comienza el cambio?

La famosa plataforma anunció varias modificaciones que abren la puerta a miles de usuarios a poder empezar a hacer dinero con ella

La red de microblogging Twitter anunció varios cambios muy importantes en su plataforma y nuevas modalidades que permitirán a los usuarios monetizar sus contenidos y recibir suscripciones, entre otras cosas.

"Creemos que Twitter puede ser la capa conversacional de Internet y puede llevar a todas las personas a tener mayores oportunidades para hablar libremente, lo cual es fundamental para una sociedad abierta. La conversación pública es mejor cuando tantas personas, como sea posible, pueden participar de la forma que deseen, ya sea con Tweets, imágenes, su voz o contenido extenso", informaron a través de un comunicado.

Actualizaciones de Espacios

Durante los próximos meses, serán varias las actualizaciones para Espacios, incluidas:

Grabación y reproducción de contenido, para que así las personas puedan experimentar conversaciones en Espacios una vez que ya se llevaron a cabo

Mejora del descubrimiento de Espacios y nuevas formas de encontrarlos en la parte superior de tu Cronología o en ubicaciones dedicadas

Habilitación del acceso a Ticketed Spaces, para así darle a los Anfitriones la opción de establecer precios y el volumen de audiencia para que sean recompensados por las experiencias que crean

Comunidades: una nueva forma fácil de conectar con las personas que quieren hablar de las mismas cosas que vos. Comunidades te acerca a las personas que se interesan en lo que tenés que decir. Ya comenzaron con algunas comunidades y, a medida que realizan las pruebas, implementarán más en el futuro.

Convertir seguidores en fans y fans en fondos

Millones de personas generaron fieles seguidores en Twitter y tendrán la oportunidad de ayudar a esos creadores a obtener ingresos con base en sus contribuciones a la conversación pública. Esta compensación puede ser un reconocimiento importante para conversaciones significativas, al mismo tiempo que brinda a las personas más formas de interactuar con el contenido que aman en Twitter.

Super Follows: Twitter está probando Super Follows con un pequeño grupo de creadores en iOS, en los Estados Unidos, un servicio de suscripción mensual para que los creadores puedan realizar cargos por un nivel extra de contenido, como opiniones detrás de cámaras o conversaciones privadas, y así sus seguidores puedan tener más del contenido que aman. Por ahora la gente en dispositivos iOS en Canadá y los Estados Unidos pueden suscribirse a estos creadores iniciales y tendrán un lanzamiento global más adelante.

Propinas: permite enviar y recibir pagos a través de servicios de terceros. Desde mayo, un pequeño grupo de personas en los Estados Unidos tuvieron acceso a Propinas pero ya comenzaron a desplegar el lanzamiento de Propinas a nivel global para dispositivos iOS y muy pronto también en Android, para que así todas las personas puedan enviar propinas de ahora en adelante.

Los creadores de Twitter también agregarán más servicios de pago a Propinas para que las personas puedan hacerlo con Bitcoin al usar Strike, una aplicación de pagos construida en Bitcoin Lightning Network, la cual permite a las personas enviar y recibir bitcoins de forma gratuita e instantánea.

Nuevo programa para Anfitriones de Espacios: pronto presentarán un programa para Anfitriones de Espacios diseñado para brindar apoyo financiero, técnico y de marketing a los creadores emergentes de audio, quienes sienten pasión por el formato de audio en vivo y están interesados en crear contenido recurrente en Espacios.

Twitteando en tus términos con controles personalizados

Según Twitter, no existe una definición única de lo que significa "comodidad" y por eso buscan que lo uses en tus propios términos y tengas más control sobre tus conversaciones. Al compartir nuevas funciones que permiten a las personas controlar a quién quieren escuchar y bajo qué condiciones, planean descentralizar los controles, lo cual permite que todas las personas en la plataforma creen un espacio propio.

Safety Mode: buscan reducir la carga en las personas al lidiar con interrupciones, por lo que presentaron Safety Mode. Se trata de una nueva función de seguridad para bloquear automáticamente cuentas similares a las que hayas bloqueado previamente, y que así no tengas que hacer todo el trabajo. Están probando esta función de seguridad en un pequeño grupo en iOS, Android y Twitter.com, comenzando con las cuentas que tienen habilitada la configuración en inglés.

Moderación de Comunidades: Comunidades son públicamente visibles, con moderadores y normas para una comunidad específica que van más allá de las Reglas de Twitter. La moderación descentralizada también forma parte de los esfuerzos para apoyar la idea de Tu Twitter = Tu Espacio. Las Comunidades limitadas ya se encuentran disponibles.

Heads Up: en ocasiones, antes de unirte a una conversación, querés saber quién está en ella y cómo está el ambiente. Próximamente, estarán probando avisar a las personas antes de que se sumen a una conversación potencialmente acalorada.

Cuentas automatizadas: recientemente comenzaron a probar etiquetas en los perfiles de cuentas automatizadas, para que las personas puedan identificar si están hablando con una persona real o un bot. Se verá a Twitter explorar con más tipos de cuentas, como empresas, marcas y cuentas conmemorativas en el futuro.

Filtros de palabras: algunas veces, hay palabras específicas que no querés ver en tus respuestas y, por ello, están explorando nuevas formas en que las personas puedan filtrar el discurso no deseado en las respuestas que reciben, como detener los insultos o emojis específicos. Por ahora se trata de un concepto, pero informarán sobre cómo puede evolucionar esta exploración.

Removerse de una conversación: pronto, también podrás salir de una conversación en la que no querés estar. La persona que te mencionó (@) no será notificada de que has dejado la conversación en silencio.