Entre elogios y críticas El Salvador compra 100 bitcoins más durante su baja de valor

Eso es aproximadamente u$s 5,4 millones en la criptomoneda principal, a los precios de hoy, de poco más de u$s 54.700, según CriptoMercados.

Como hace siempre, Nayib Bukele anunció ayer la compra de bitcoin en Twitter:

El mensaje tuvo más de 7.000 retweets. Varios medios en inglés lo publicaron. Las respuestas de algunos famosos no se hicieron esperar.

De hecho, el economista antibitcoin, Peter Schift, le expresó sus críticas a esta nueva compra:

"Eso es lamentable para la gente de El Salvador. Me pregunto cuántas caídas más comprarán antes de reducir sus pérdidas y vender".

Ya son varias las compras que ha hecho El Salvador en las bajas de precio de la principal criptomoneda. El 28 de octubre compró 420 BTC, a un precio por unidad en ese momento de u$s 58.000. Hasta ese momento sumaba 1.120 BTC, así que ahora tiene 1.220 BTC.

El Salvador solo ha comprado y mantiene guardadas sus monedas (hodl). Hasta ahora no ha vendido ningún BTC, ni siquiera cuando la moneda llegó al precio máximo sobre los u$s 68.744 el 10 de noviembre, indicó Diario Bitcoin.

Vale recordar que hace días, Bukele anunció los planes de El Salvador para construir una "Ciudad Bitcoin", financiada por un "bono volcánico" de mil millones de dólares. La mitad de los fondos se utilizará para comprar Bitcoin y la otra mitad se invertirá en la infraestructura minera de Bitcoin utilizando la energía volcánica del país. Esta es una prueba más de la fe a largo plazo de El Salvador en la apreciación del precio de Bitcoin, dice Cryptopotato.

Sin embargo, no todos están de acuerdo con esta decisión. El profesor de economía en la Universidad Johns Hopkins, Steve Hanke, cuestionó la idea de financiar la construcción de una ciudad cripto en un país con una pobreza extrema y servicios sociales inadecuados, según un tweet publicado el 26 de noviembre donde dijo:

"El dictador Bukele ha anunciado planes para construir una ciudad Bitcoin cerca de un volcán de El Salvador… este es un truco político absurdo de un dictador delirante. ¿Por qué no se centra en lo que los salvadoreños realmente necesitan, como el acceso a la atención médica? .

Dictator @nayibbukele has announced plans to build a #Bitcoin city near a volcano in El Salvador. This is an absurd political stunt by a delusional dictator. Why doesn't #Bukele focus on what Salvadorans actually need, like access to healthcare?https://t.co/X0m8GSFx9Y — Steve Hanke (@steve_hanke) November 25, 2021