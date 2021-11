A pesar de la caída a nivel mundial, Bitcoin alcanza un récord en este país: ¿de cual se trata?

Bitcoin (BTC) cayó 14% desde su máximo histórico de u$s68.500 por unidad y en lo que va de noviembre perdió un 6% de valoración, en comparación con el 40% obtenido en octubre. Actualmente la cotización la criptomoneda más popular es de u$s57.085, según datos de CoinMarketCap.

A partir de esta correción que lleva ya casi un mes, muchos inversores a corto plazo vieron frustradas sus ganancias adquiridas con el rally anterior de la criptodivisa.

Sin embargo, en un país en particular, los 'hodlers' de BTC se ven más favorecidos que nunca.

Se trata de Turquía, en donde Bitcoin alcanzó un nuevo máximo histórico frente a su moneda nacional, la lira. Así lo confirman los datos de mercado arrojados este 23 de noviembre por el sitio TradingView.

El ATH de Bitcoin en Turquía se da en un contexto donde la nación se encuentra transitando una profunda crisis monetaria mientras el presidente Recep Tayyip Erdoğan presiona a los sectores financieros públicos y privados a mantener bajas las tasas de interés.

El resultado desencadenó en una devaluación de facto del tipo de cambio de la lira respecto al dólar estadounidense. El par USD/TRY ganó un 14% solo el martes para pasar de 13 liras por dólar por primera vez en su historia.

Para muchos ciudadanos turcos, esta medida desembocó en una caída de su poder adquisitivo en tiempo real. Pero aquellos con ahorros o ingresos en BTC están viendo sus ganancias aumentar exponencialmente este martes 23.

El par BTC/TRY alcanzó 723,329 liras turcas en Binance, el último de una serie de máximos históricos, que se produjeron de forma continúa en los últimos días. Gráfico del par BTC/TRY (Binance) de las últimas 24 horas. Fuente: TradingView

"Bitcoin es una esperanza para Turquía", aseguró recientemente Michael Saylor, director ejecutivo de MicroStrategy. "La moneda ha perdido un tercio de su valor desde marzo y ha caído durante nueve años consecutivos. La conversión de TRY a USD simplemente ralentizará el colapso, mientras que la adopción de BTC revertirá el daño y revitalizará la economía".

