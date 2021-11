Binance sigue siendo el mayor exchange de criptomonedas: ¿cómo llegó a dominar el mercado?

El exchange Binance comenzó sin tener una sola locación física ni licencias y actualmente maneja u$s76.000 millones al día. Los detalles

Binance es el mayor Exchange de criptomonedas del mundo. No posee ninguna oficina física como tampoco licencias para operar en los mercados y es tan grande como combinar las bolsas de Londres, New York y Hong Kong. Actualmente mueve u$s76.000 millones al día. ¿cómo ha conseguido todo esto?

Binance, iniciado hace cuatro años, se transformó en la principal bolsa de comercio de criptomonedas. La misma no tiene oficina central física ni licencia y procesa más transacciones por criptomonedas que sus cuatro competidores más grandes juntos, según CryptoCompare. Sin embargo, los años de gran crecimiento y cero regulaciones están llegando a su fin.

Regulación en camino

La Comisión de Bolsa y Valores SEC está investigando cómo Binance realiza negocios en los EE.UU., donde tiene muchas licencias estatales, según exejecutivos. La SEC solicitó una lista de información a la filial estadounidense de Binance, incluida la forma en que se relaciona con la organización global, según uno de los ejecutivos.

Mientras tanto, el Departamento de Justicia está examinando si Binance incitó al lavado de dinero, señaló un ex ejecutivo.

Un ex regulador financiero contratado para desarrollar el negocio estadounidense de Binance, llamado Binance.US, renunció en agosto, apenas tres meses después de su puesto.

Algunos exejecutivos dijeron que les preocupaba que el control de los datos del intercambio estadounidense recayera en los codificadores en China, donde se fundó la empresa. El fundador y director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, resaltó en una entrevista que el intercambio debe ajustarse a los reguladores. Eso incluye obtener las licencias adecuadas.

"Tenemos un negocio muy legítimo", expresó, que ha crecido rápidamente porque los usuarios confían en él. Pero "si nos fijamos en la adopción de criptomonedas en todo el mundo hoy en día, probablemente sea menos del 2%" de la población, comentó Zhao. "Para atraer a ese 98% de personas restantes, necesitamos estar regulados", agregó.

Zhao añadió que Binance está en proceso de establecer oficinas locales y una sede, pasos que previamente descartó como obsoletos pero que los reguladores quieren pero no quiso decir dónde. En agosto, Binance resaltó en su sitio web que había hecho obligatorias las verificaciones de identidad de los usuarios para evitar el uso del intercambio de flujos de dinero ilícitos.

Los representantes de Binance y Binance.US, sostienen que las compañías son entidades separadas y se negaron a comentar sobre las investigaciones de la SEC y el DOJ.

¿Pero dónde está Binance?

La empresa matriz Binance Holdings Ltd. está constituida en las Islas Caimán. Según el regulador financiero de las Islas Caimán, Binance no está registrado ni tiene licencia para operar un intercambio de criptomonedas del país. Y Binance no opera un intercambio desde allí, dijo Jung.

Sin embargo, hasta septiembre, el sitio web de Binance en Australia decía que Binance Holdings era la entidad que brindaba servicios de intercambio de criptomonedas para los usuarios australianos. Jung llamó a eso "simplemente un error administrativo".

Binance tiene 3.000 empleados repartidos por todo el mundo, destacó Zhao. Según su volumen de operaciones y las tarifas de transacción que cobra, los expertos de la compañía piensan que si Binance fuera público, podría valer hasta u$s300.000 millones, según exejecutivos.

¿Quién es Zhao?

Una estrella de rock en el mundo de las criptomonedas, tiene 3.9 millones de seguidores en Twitter, donde es conocido simplemente por sus iniciales, CZ. Zhao, de 44 años, nació en China y se mudó a Canadá con sus padres cuando tenía 12 años, expresó.

Después de estudiar informática, trabajó en Tokio y Nueva York en empresas financieras, incluida Bloomberg LP, donde desarrolló software para el comercio de futuros.

Zhao había escuchado por primera vez sobre criptomonedas en 2013. Al no ser emitidas por gobierno alguno atrajo el interés de numerosas personas afines a la computación y desencantadas con las metodologías gubernamentales de emisión de monedas.

A Zhao le cautivó la idea de una moneda descentralizada que pudiera usarse en cualquier lugar sin bancos ni burocracia. Vendió su apartamento de Shanghai, por bitcoins, y trabajó para varias startups de criptomonedas. Con un grupo de otros programadores, lanzó Binance en 2017.

Inicialmente se concentró en el comercio de bitcoins y sus ramificaciones, pero no permitía a los usuarios intercambiar monedas digitales por monedas convencionales. Según Zhao, cuando comenzó no necesitaba una cuenta bancaria ni una sede y agregó nueve idiomas a su sitio web, para destacarse frente a los competidores que solo usan inglés.

De esta forma desarrolló una plataforma que, según varios comerciantes, es fácil de usar.

Binance recaudó u$s15 millones en una oferta inicial de julio de 2017 de su propia moneda digital, llamada BNB. Otros inversores eran en su mayoría personas con sede en China, según un prospecto de 2017 que presentaba su negocio.

Aparecieron usuarios de todas partes, incluidos países con sistemas financieros menos desarrollados como Sudáfrica, Rusia e India. Binance se convirtió en el mayor intercambio de criptomonedas en seis meses, y con la misma rapidez tuvo problemas con las autoridades.

Dos meses después de que comenzara a operar en Shanghai en el verano de 2017, el gobierno chino prohibió los intercambios de criptomonedas, por temor a que fueran utilizados para sacar dinero ilegalmente del país.

Un equipo de Binance de más de 30 personas empacó y se mudó a Japón, indicó Zhao en una conferencia tecnológica virtual. En 2018, el regulador financiero de Japón advirtió a la compañía que no realizara transacciones para residentes sin tener una licencia para hacerlo. Después de eso, Binance dejó de revelar una ubicación específica. Zhao expresó que el personal está disperso por todo el mundo y trabaja desde casa.

A medida que se desarrollaron nuevas criptomonedas, Binance empezó a incluirlas en su plataforma, incluyendo tokens de fans para los clubes de fútbol, así como Dogecoin.

A diferencia de las bolsas de valores que deben obtener la aprobación regulatoria en cada jurisdicción, Binance se extendió a través de una única plataforma comercial, Binance.com, que reclamó su base de operaciones en ningún país.

Binance comenzó a ofrecer productos derivados vinculados a criptomonedas. Con un depósito de sólo 80 centavos, un cliente podría intercambiar el equivalente a u$s100 de bitcoin u otra moneda digital.

Desde entonces, Binance redujo esas ofertas. En 2019, Binance comenzó a permitir a los clientes intercambiar criptomonedas por dinero tradicional como dólares, vinculando el intercambio al sistema bancario.

Llegada a los Estados Unidos

Binance.com se hizo popular en los EE.UU., pero mantener su dominio allí resultó más complicado. La SEC publicó un documento en abril de 2019 que describe las pruebas para determinar qué activos digitales podrían considerarse valores sujetos a su regulación. Zhao dirigió a los usuarios de EE. UU. a Binance.US, que ofrecía operaciones en un número menor de criptomonedas y sin derivados.

A fines de 2020, la SEC le pidió a Binance.US información detallada sobre su negocio, incluido quién tiene el control de las billeteras digitales de los usuarios, dónde se almacenan las criptomonedas y detalles de los acuerdos de Binance.US con Binance Holdings, según un ex ejecutivo.

Binance.US en mayo de 2021 contrató como su director ejecutivo a Brian Brooks, que se propuso recaudar fondos de inversores estadounidenses. Eso traería miembros independientes a la junta y diluiría la propiedad de Zhao, quien posee la mayoría de Binance.US, según ex ejecutivos.

Brooks también quería que el software que se ejecutaba desde China fuera controlado en suelo estadounidense, dijeron. El mes antes de comenzar, los empleados de Binance.US tuvieron que pedirle al personal de Shanghai que solucionara los problemas de software que afectaban a algunas cuentas de EE. UU.,