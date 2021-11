¿Por qué Binance suspendió los retiros de criptomonedas de su plataforma?

Binance, el mayor exchange de criptomonedas del mundo, suspendió las operaciones de retiros de su plataforma el pasado lunes 1 de noviembre, alegando un gran "retraso" en el sistema consecuente de esa situación.

Mediante un mensaje publicado en Twitter, Binance aseguró que se trató de una suspensión temporal: "Hemos desactivado temporalmente todos los retiros de criptomonedas en Binance.com debido a un gran retraso. Tenga la seguridad de que nuestro equipo está trabajando en ello con la máxima prioridad. Gracias por su paciencia y disculpas por los inconvenientes ocasionados".

We have temporarily disabled all crypto withdrawals on https://t.co/QILSkzx7ac due to a large backlog. Rest assured our team is working on it with top priority. Thank you for your patience and apologies for any inconvenience caused. — Binance (@binance) November 1, 2021