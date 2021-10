Robinhood ya es todo un éxito: más de 1 millón de personas quieren sumarse a su criptomonedero

En declaraciones a Jim Cramer durante la cumbre Disruptor 50 de la CNBC el 21 de octubre, Tenev declaró que estaba muy "orgulloso" del progreso de Robinhood en lo que respecta a las criptomonedas, ya que destacó el reciente impulso de la firma para proporcionar un criptomonedero para sus usuarios: "Mucha gente nos ha estado pidiendo la posibilidad de enviar y recibir criptomonedas, transferirlas a monederos de hardware, transferirlas a la plataforma para consolidarlas. Y ya sabes, la lista de espera de los monederos de criptomonedas supera ya el millón de personas, lo que es muy emocionante."

"Vemos una oportunidad para seguir haciendo crecer ese negocio", añadió.

Los usuarios de Robinhood han instado durante mucho tiempo a la compañía a desarrollar un criptomonedero, ya que la plataforma actualmente no admite depósitos o retiros, y solo les permite a los usuarios comprar criptomonedas con dólares estadounidenses y comerciar con activos digitales en la plataforma.

El 22 de septiembre, Robinhood anunció finalmente sus planes de lanzar un monedero de activos digitales, y abrió una lista de espera para el primer acceso a la nueva función. Un representante de Robinhood le dijo a Market Watch el mes pasado que el monedero debutará este mes para algunos usuarios, y que finalmente se abrirá a todos los usuarios a principios de 2022.

Durante el evento, Tenev hizo hincapié en la importancia del emergente sector de las criptomonedas, señalando que "está aquí para quedarse como una clase de activos" y que tiene ventajas específicas como la de poder conectar un mercado global.

"Así que, ya sabes, independientemente del lugar del mundo en el que te encuentres, ya sea en Estados Unidos o en el extranjero, puedes tener un monedero, puedes enviar criptomonedas a la gente desde ese monedero", dijo.

Robinhood lanzó por primera vez el comercio de Bitcoin (BTC) y Ether (ETH) en 2018 para clientes en cinco estados de Estados Unidos. Desde entonces, Robinhood ha ampliado su soporte de altcoins a activos como Dogecoin (DOGE) y Litecoin (LTC), y actualmente les permite a los traders basados en todos los estados de Estados Unidos, excepto cuatro, acceder a sus servicios de comercio de criptomonedas sin comisiones, indicó Cointelegraph.

Cuando se le preguntó a Teven si Robinhood ampliaría el apoyo a Shiba Inu (SHIB), el CEO sugirió que era poco probable a corto plazo, ya que citó la estricta política de cotización de la firma.

"Actualmente solo ofrecemos siete monedas. Y creo que esto se debe a que la seguridad es lo primero. Así que, por lo general, no vamos a ser los primeros en añadir ningún activo nuevo. Queremos asegurarnos de que pasa por una serie de criterios estrictos."

Hablando sobre la visión de la firma, Tenev argumentó que Robinhood ofrece una mayor oportunidad de inclusión financiera que sus competidores, ya que afirmó que su estructura de comercio sin comisiones "cambió la industria".

"Creo que, si miras las criptomonedas, por ejemplo, la gente sigue pagando comisiones del 3%, 4% para acceder a ese mercado. Ves un montón de oportunidades para servir a más clientes que tienen incluso menos dinero, que están aún más desatendidos que la gente que tenemos ahora", dijo.

Ramen needs noodles, but an investment only needs $1. Learn more here: https://t.co/mraLfJgV8k pic.twitter.com/nppgpPtNEL — Robinhood (@RobinhoodApp) July 6, 2021