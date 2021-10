No es Bitcoin, ni Dogecoin: ¿cual es la criptomoneda "furor" que se disparó tras un twit de Elon Musk?

Al respecto, la criptodivisa Shiba se ubica en este momento en torno a los u$s0,000025, según datos de CoinMarketCap, tras alcanzar los u$s0,00003471, un valor que no alcanzaba desde mayo de este año.

A su vez, el impulso generado por Musk hizo que la capitalización de mercado de SHIB, es decir, el valor total de las monedas existentes, supere los u$s11.000 millones.

El magnate logró tener una influencia significativa en el mercado cripto, siendo un actor clave en el auge de estos activos a lo largo de todo el año.

Shiba Inu, la criptomoneda meme que crece en el ecosistema criptográfico

El crecimiento de Shiba también se trasladado a Dogecoin, el token insipirador de la primera, que subió ligeramente a u$s0,24590 el miércoles, con un aumento de 25% en los últimos siete días.

Luego de superar el derrumbe de la semana pasada, las criptomonedas comenzaron una importante remontada a fines de la semana pasada y el lunes se dispararon, con BTC a la cabeza de ellas rozando los u$s55.000 por unidad.

Posturas en contra de los criptomemes

Algunos expertos no están de acuerdo con Musk sobre el mérito de Dogecoin, al enfatizar que la criptografía meme tiene un suministro infinito, a diferencia de criptoactivos "serios" como Bitcoin, que tienen una cantidad limitada, lo que las vuelve deflacionarias. Sin embargo, el argumento de la oferta infinita no disminuyó el entusiasmo de Musk o el especialista de negocios en el programa shark Tank, Mark Cuban por Doge.

Elon Musk, CEO de Tesla, fue un gran impulsor de las criptomonedas en lo que va del año

Kevin O’Leary, otro participante de Shark Tank, declaró no estár interesado en las criptomoneda de memes y aclaró que no invertiría en dogecoin: "No entiendo por qué alguien lo haría", y añadió: "Cuando especula sobre algo como Dogecoin, eso no es diferente a ir a Las Vegas y poner su dinero en rojo o negro. Es pura especulación".

SHIB crece también en las plataformas de intercambio

En línea con la tendencia de Dogecoin, Shiba Inu usa el nombre de la raza de perro para ofrecer una criptomoneda mediante un Exchange totalmente descentralizado. Reconocidos exchanges del mercado ya lo ofrecen en sus plataformas para la compra y venta, así como permitir el swap con otras divisas.

Uno de ellos es Coinbase, el exchange estadounidense que salio a bolsa este año, el cual fue uno de los primeros en agregar a SHIB a su servicio. De hecho, esta se convirtió en la criptomoneda más negociada en la plataforma.