¿Qué saben los candidatos a las PASO sobre criptomonedas?: un repaso sobre sus posiciones

Cada vez más países adoptan criptomonedas o lanzan las suyas propias, y es menester saber la posición que los diferentes candidatos tienen sobre el tema

La amplia mayoría de los políticos (incluyendo a los reguladores) las miran con desconfianza, acaso como competencia. Algo que los hermana con inversores tradicionales, como Warren Buffett o con economistas como Nouriel Roubini, que apodó al Bitcoin como "shitcoin".

Otros, como Nayib Bukele de El Salvador, las abrazan: el martes pasado, el Bitcoin se convirtió en la segunda moneda de curso legal en el país centroamericano. Otros, como varios bancos centrales del mundo desarrollado, analizan, a veces sigilosamente, cómo competir con ellas a través de sus CBDC (acrónimo de Central Bank Digital Currencies).

No quedan dudas de que la relación apenas está comenzando. El universo cripto es volátil, pero la tendencia es hacia el alza.

En Argentina, la relación está fría por ahora. El BCRA y la CNV han alertado "sobre los riesgos e implicancias de los criptoactivos" y la situación tributaria es poco clara. Mientras, la comunidad cripto local sigue en alza y hay cada vez más mineros. En un país con inflación y tasas negativas, y además con cepo cambiario, muchas miradas van a las criptos.

7/ Victoria Tolosa Paz (@vtolosapaz)-"Los políticos debemos prestarle atención"-"Cómo puede afectar o potenciar las economías, si está asociado a la producción"-"No creo que con eso solo vamos a generar trabajo, que es lo que necesita Argentina"-https://t.co/jHw4A4inlB pic.twitter.com/D8a1WUhZmD — Ignacio E. Carballo (@IECarballo) September 7, 2021

"La ventaja de las criptomonedas es que el efecto inflacionario se anula", dijo Alberto Fernández, semanas atrás, en una entrevista en la que habló superficialmente del tema. Aunque aclaró que el universo cripto tiene grandes riesgos y no es un experto en el tema. "Es un tema de cuidado, en mi caso por lo desconocido y porque no se entiende cómo se materializa esa fortuna", agregó.

Los candidatos y las criptos

¿Qué piensan los principales candidatos sobre Bitcoin y las criptomonedas?

El periodista Julio Leiva entrevistó a varios de los precandidatos de las PASO del domingo y, entre los tópicos, los consultó sobre las criptomonedas. El economista Ignacio Carballo compiló los videos y las principales frases.

María Eugenia Vidal

"Lo que sé me lo enseñó Martín Tetaz, y él dice que es muy volátil"

"Yo lo que no creo es que pueda (como algunos quieren hacer creer) bajar la inflación"

"Es un mundo que tenemos que incorporar y aprender"

Nicolás del Caño

"Es bastante especulativo"

"Se usan para muchos negocios ilegales"

"No tiene sentido como moneda de cambio"

"Es más bien como una burbuja especulativa"

"Gasta mucha energía, es un despropósito"

8.a)/ Ricardo López Murphy (@rlopezmurphy)-"Sí, lo sigo muy cuidadosamente"-"La idea de las Cripto fue hagamos una moneda privada con una tecnología extraordinaria"-"Me llevó a mucha reflexión e investigación"-https://t.co/VF6ynFEMYT pic.twitter.com/h3P6ZIPCGO — Ignacio E. Carballo (@IECarballo) September 8, 2021

José Luis Espert

"No entiendo mucho la verdad"

"Me parece que es para prestarle mucha atención"

"Le veo de muy bueno el tema ambiental, por la reducción de papel billete"

"No sé si pudiera ser moneda de curso legal en un país"

Adolfo Rubinstein

"Pretende esquivar a los Estados"

"Hay mucha especulación y fluctuación"

"Obviamente hay que considerarlo"

"No reemplaza el rol del Estado para regular y asignar de manera equitativa para no dejar grupos detrás"

Myriam Bregman

"La verdad que no lo estoy siguiendo"

"Lo leo porque se habla mucho, pero no es un tema que yo siga sinceramente"

10.a)/ Facundo Manes (@ManesF)-"Es un debate que divide a expertos"-"Veo un mundo híbrido, vamos a tener que perderle el miedo a la tecnología"-"Hay capacidades humanas que una tecnología nunca va a poder resolver. La confianza, no va a desaparecer"-https://t.co/NMuf1GLQov pic.twitter.com/JAraqY2zD9 — Ignacio E. Carballo (@IECarballo) September 10, 2021

Florencio Randazzo

"Es un tema que hay que mirar con atención"

"Yo creo más en los ladrillos, en la inversión productiva"

"Me preocupa cuando no encuentro respaldo en generación de bienes y servicios"

"Me cuesta, pero me interesa"

Victoria Tolosa Paz

"Los políticos debemos prestarle atención"

"Cómo puede afectar o potenciar las economías, si está asociado a la producción"

"No creo que con eso solo vamos a generar trabajo, que es lo que necesita Argentina"

Ricardo López Muprhy

"Sí, lo sigo muy cuidadosamente"

"La idea de las cripto fue hagamos una moneda privada con una tecnología extraordinaria"

"Me llevó a mucha reflexión e investigación"

"Un instrumento que preserve valor y no dependa de Gobiernos fue una idea genial"

"No invertí en cripto"

"Todos nos equivocamos. Yo tenía la idea de que se podían crear otras y temía que podía ser hackeada"

11/ No es #PASO2021, pero vale para cerrar el hilo.Alberto Fernández (@alferdez):-"Es un tema de cuidado"-"Dicen que una ventaja es que el efecto inflacionario se anula. También genera inseguridad"-"No hay que negarse, tal vez es buen camino"FIN-https://t.co/HBB2AtROnY pic.twitter.com/0FuQ9WctKs — Ignacio E. Carballo (@IECarballo) September 11, 2021

Leandro Santoro

"Más o menos lo sigo"

"No termino de saber si es serio o no es serio, si conviene o no conviene"

"Mi novia tiene unos manguitos ahorrados, pensaba que era millonaria y al día siguiente no tenía un peso"

Facundo Manes

"Es un debate que divide a expertos"

"Veo un mundo híbrido, vamos a tener que perderle el miedo a la tecnología"

"Hay capacidades humanas que una tecnología nunca va a poder resolver. La confianza, no va a desaparecer"

"Lo que va a generar trabajo en el futuro es aprender con pasión, empatía, interacción humana"

"Vamos a volver a lo humano"

"Alguien que esté todo el día con WhatsApp nos va a parecer como fumar en un restaurant"

Las reacciones al hilo de Carballo fueron bastante unánimes: hubo sorpresa por el desconocimiento de los precandidatos sobre el tema.

Fuente: El Economista