Otro gigante del e-commerce se sube a la "ola" NFT: ¿Qué productos ofrecerá este gigante chino?

Se trata de Alibaba, la cual desarrolló un sistema que permite a los titulares de marcas vender tokens que representan licencias de sus derechos de autor

Se convirtieron en la nueva "fiebre" dentro del mundo cripto. Luego del frenesí por Bitcoin (BTC), ahora los token no fungibles o NFT están en la boca de todos los que siguen las monedas virtuales y activos que se comercializan con las mismas.

La tendencia NFT se disparó este año en todo tipo de rubros. Por esa razón, empresas de comercio empiezan a considerar la subasta en este mercado como una opción para la rentabilidad de su negocio.

Concretamente en lo referido a e-commerce, la primera en dar el gran salto fue el gigante eBay, donde los usuarios que cumplen con ciertos parámetros fueron habilitados para publicar, comprar y vender múltiples tokens como obras de arte digital, artículos de colección, imágenes y videoclips.

Recientemente se sumó Shopify y ahora, otro líder en el sector estaría por subirse al boom. Se trata del gigante chino de comercio electrónico Alibaba Group Holding, el cual lanzó un mercado propio de tokens no fungibles enfocado en los titulares de marcas, para que estos puedan vender licencias tokenizadas de su propiedad intelectual.

El nuevo mercado de NFT, denominado "Blockchain Digital Copyright and Asset-Trade", se integrará a la plataforma de subastas del grupo. A su vez, los NFT emitidos mediante el servicio se copiarán en la "New Copyright Blockchain", una plataforma de tecnología de libro mayor distribuido, que opera de forma centralizada por el Comité de Derechos de Autor de la Asociación Sichuan Blockchain.

Alibaba, la multinacional china de comercio electrónico, se suma a la tendencia NFT

Un informe del martes publicado por el medio de noticias South China Morning Post (SCMP), propiedad de Alibaba, indicó que el mercado estaría principalmente apuntando a escritores, músicos, artistas y desarrolladores de juegos.

El mercado ya se encuentra operativo y contempla múltiples activos que se subastarán a partir de septiembre. Para ingresar al mismo, los licitadores deberán desembolsar un depósito de 500 yuanes (aproximadamente u$s77) y así participar en las subastas, a un valor de reserva de u$s15 cada una.

También, los compradores tienen la posibilidad de ver la serie de colecciones a través de la aplicación de portafolio de criptomonedas Bit Universe, que está integrada en WeChat.

Como marco de la noticia, el reportero de SCMP tuiteó que "aunque la tecnología en sí misma no impide las copias no autorizadas, las ventas incluyen la propiedad completa de las obras compradas a través de la plataforma".

Si bien este anuncio representa la aproximación más grande de la empresa con los NFT, varias de las filiales de Alibaba ya adoptaron anteriormente los tokens no fungibles.

El mercado NFT de Alibaba estará enfocado en titulares de marcas, para que estos puedan vender licencias tokenizadas de su propiedad intelectual

¿Que son los NFT?

A la par del boom de las criptomonedas, los tokens no fungibles (NFT, por su sigla en inglés) hoy están en boca de todos por los millones de dólares que movilizan.

No fueron concebidos como monedas (como el caso de Bitcoin o Ether). Por eso son "no fungibles", es decir, no es posible intercambiarlos (o gastarlos) por un bien de otra índole y de valor económico equiparable. Por el contrario:

Guardan información en la red (blockchain)

Representan un bien único e irrepetible

Puede ser un archivo digital que contiene un texto original, audio, imágenes, o un video

Los NFT transforman el trabajo digital en una obra de arte, fácilmente de comercializar el mundo cripto. Por ello, artistas, músicos e influencers se vuelcan actualmente a ellos como una forma de lograr que los inversores apuesten a sus proyectos.

Pero también las personalidades de la tecnología incurren y apuestan por este mercado: Jack Dorsey, CEO de Twitter, vendió en u$s2,5 millones el primer mensaje que escribió en la plataforma. Los ejemplos abundan:

Una subasta de 21 obras de arte por u$s3,5 millones del artista Beeple

Una foto de la actriz Lindsay Lohan por u$s15.000

Zapatillas virtuales Gucci a u$s12 millones (que pueden usarse en personajes de videojuegos)

LeBron James: el basquetbolista de Los Ángeles Lakers recibió u$s200.000, u$s125.000 y u$s80.000 por tokens de videos con sus mejores jugadas

el basquetbolista de Los Ángeles Lakers recibió Maradona y Gimnasia de La Plata, y recientemente Racing Club, ya tienen sus NFT en la platorma Sorare

¿Cómo funcionan los NTF?

Ignacio Giménez, especialista de Lemon Cash, señala a iProUP que son la última tendencia en el ecosistema cripto y los describe como un "activo digital único –del mundo virtual o del físico– con información contenida sobre tecnología blockchain".

Por su parte, Maximiliano Hinz, Latam Operations Director de Binance, puntualiza a iProUP que es una nueva forma de certificar que alguien es dueño de una obra. "Hasta hoy, la propiedad debía estar inscripta, pero gracias a los NFT podemos respaldar nuestra propiedad de algo", precisa.

Emiliano Limia, experto de Buenbit, define a iProUP que "la idea de fungibilidad refiere a que una cosa puede ser replicada, tiene exactamente el mismo valor y la podemos intercambiar. Pero un non-fungible token es totalmente distinto: cada uno tiene características únicas y representa algo diferente".

"Es opuesto al caso de Bitcoin, en el que cada token es igual al otro y valen lo mismo –aporta a iProUP Manuel Beaudroit, CEO de la billetera virtual Belo–, los NTF no pueden ser divididos".

Arte cripto para todos los publicos

"Puedo pintar un cuadro y representarlo en un token no fungible, el cual pasa a ser un derivado de esa obra. Y lo puedo vender después", acota a iProUP Leo Elduayen, cofounder de Koibanx.

Matías Bari, cofundador de la exchange SatoshiTango, acerca un ejemplo sobre los NFT: "Ahora la FIFA puede enviar una entrada para el Mundial y la podés guardar en tu wallet. Sabés que es original. En cambio, si tenías un ticket en formato PDF y alguien lo usaba antes, ya no servía".

"Con los NTF sabés que conservás algo original. Por eso este tipo de aplicación es el futuro", agrega. "El objetivo por el que fueron creados es para experimentar lo que se llama 'escasez digital', es decir, registrar en las redes blockchain un bien que es único y no se puede reemplazar", cierra Limia.